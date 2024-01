Final Fantasy 7 Rebirth : date de sortie, prix, histoire, tout ce qu’il faut savoir sur le jeu le plus attendu de 2024

Final Fantasy VII Rebirth est probablement l’un des jeux vidéo les plus attendus cette année. La suite de Final Fantasy VII Remake, sorti en 2020, cristallise bien plus l’attention des joueurs de la planète que ne le fit Final Fantasy XVI l’année dernière. Nous vous proposons de faire le point sur tout ce qu’il faut savoir sur Final Fantasy VII Rebirth.

Malgré la sortie d’un nouvel épisode inédit en 2023, les fans de Final Fantasy n’ont d’yeux que pour un remake, intitulé Final Fantasy VII Rebirth, que l’on pourrait même décrire avec exactitude comme “la suite d’un remake”. Considéré comme un des grands perdants de l’exercice 2023, Final Fantasy XVI, premier épisode 100% inédit de la légendaire franchise de jeux de rôle de Square Enix, ne semble déjà plus qu’un lointain souvenir aux yeux du grand public… et même des fans de la licence.

Dans ce dossier, nous allons résumer l'essentiel à savoir sur ce Final Fantasy VII Rebirth. Suivez le guide !

Final Fantasy, c'est quoi ?

Si l’on excepte certaines franchises exclusives à Nintendo, Final Fantasy est probablement la licence de jeux vidéo japonaise la plus célèbre au monde, dont le premier volet est sorti en 1987 sur Famicom (la NES japonaise). Final Fantasy est une série de jeux de rôle à la japonaise, genre régulièrement abrégé en “J-RPG”, conçue par Squaresoft (devenu Square Enix en 2003). Son succès a été immédiat, et n’a jamais été vraiment remis en question : à ce jour, il s’agit de la série de jeux solo avec le plus grand nombre d’épisodes numérotés, Final Fantasy XVI étant le dernier en date (sorti en juin 2023). Cependant, il a fallu attendre dix ans (1997) et l’arrivée de la licence en Europe pour la première fois afin d’accéder à une notoriété d’envergure internationale, avec un septième épisode numéroté qui a eu droit à son propre univers étendu.

Quelle est la date de sortie de Final Fantasy VII Rebirth ?

2024 étant une année bissextile, Square Enix a probablement sauté sur l’occasion pour s’assurer que l’on retiendrait facilement la date de sortie de son jeu le plus attendu de l’année. En effet, c’est un 29 février que sort Final Fantasy VII Rebirth, un jeu dont on ne pourra fêter l’anniversaire de la sortie que tous les quatre ans !

Sur quelles plateformes sortira Final Fantasy VII Rebirth ?

Pour le moment, Final Fantasy VII Rebirth est une exclusivité PlayStation 5. Cependant, il y a fort à parier que les joueurs PC auront droit à la suite de la trilogie “FF7 Remake” ultérieurement, puisque Final Fantasy VII Remake était en son temps une exclusivité PlayStation 4 sortie en avril 200 avant de ressortir sur PS5 en juin 2021, puis sur PC en décembre 2021.

Il ne faudra néanmoins peut-être pas attendre autant de temps avant de le voir l’exclusivité temporaire arriver à son terme. En effet, dans une bande-annonce diffusée en septembre 2023, apparaît une mention laissant supposer que Final Fantasy VII Rebirth ne sera pas publié sur d’autres supports avant le 29 mai 2024. L’exclusivité PS5 pourrait donc ne durer que trois mois, mais l’écart entre les sorties PS4 et PC du premier volet incite quand même à la prudence à ce niveau. À noter qu’il est peu probable que le jeu de Square Enix sorte sur Xbox Series, puisque Final Fantasy VII Remake est demeuré exclusif aux consoles PlayStation en pratiquement quatre ans.

Quel sera le prix de Final Fantasy VII Rebirth ?

Comme la majorité des nouveautés à venir sur PlayStation 5, Final Fantasy VII Rebirth sera proposé au tarif de 79,99€, aussi bien en version physique que sur la boutique officielle de Square Enix, et sur le PlayStation Store. À noter qu’une offre de précommande, appelée “Pack double”, permet d’obtenir Final Fantasy VII Remake et Rebirth ensemble également pour 79,99€. La même offre est proposée du côté de l’édition Deluxe numérique, déclinée en deux versions, toutes deux commercialisées à 99,99€. Cette édition contient, en plus du jeu, la mini bande-son numérique et un artbook numérique, ainsi que trois objets in-game : la matéria d’invocation “Pot magique”, l’accessoire “Ras-de cou cycle de la vie”, et la protection “Bracelet orchidée”.

Ces éléments font également partie de l’édition Deluxe physique, dont le mini-artbook et la mini bande-son sont inclus au format physique, avec un steelbook exclusif en bonus. Cette édition est proposée à 109,99€ ; quant à l’édition collector (exclusive à la boutique de l’éditeur), elle contient l’édition Deluxe ainsi qu’une figurine de 48cm de Séphiroth, l’antagoniste principal de l’univers Fina Fantasy VII. Cette dernière est tarifée à hauteur de 379,99€.

Qui est le développeur de Final Fantasy VII Rebirth ?

Bien que Square Enix soit aujourd’hui principalement considéré comme un éditeur, il possède ses propres studios de développement à l’image d’autres géants de l’industrie comme Ubisoft, Capcom ou Electronic Arts. Les jeux de la série Final Fantasy principale sont donc tous développés par Square Enix, et c’est donc à Square Enix Creative Business Unit I que revient l’honneur de concevoir cette deuxième partie du remake de Final Fantasy VII. C’est déjà cette même division du groupe qui s’était occupée de Final Fantasy VII Remake.

D’ailleurs, le réalisateur de Final Fantasy VII Rebirth est le même que celui de Final Fantasy VII Remake, à savoir Tetsuya Nomura, l’homme derrière la licence Kingdom Hearts (également conçue en interne par Square Enix) et également à l’origine du développement de Final Fantasy XV. Son importance dans la direction du projet de remake global de Final Fantasy VII est on ne peut plus pertinente, puisqu’il travaillait déjà pour le studio à l’époque du jeu d’origine en 1997, en tant que character designer ayant également participé à l’écriture du scénario et au design des séquences de combat.

Pourquoi des remakes de Final Fantasy VII ?

Si Final Fantasy existe depuis 1987, c’est une décennie plus tard qu’est arrivé le premier épisode de la série à sortir dans le monde entier. Après des opus distribués exclusivement au Japon, et d’autres parus également en Amérique du Nord, Final Fantasy VII (PlayStation 1) débarque sur le continent Européen en 1997 et bénéficie d’une localisation plus large, notamment en français. Même si les nombreux fans de la série sont divisés concernant la question épineuse du meilleur Final Fantasy, il est indéniable que le septième est celui qui jouit de la plus grosse cote de popularité.

Son scénario, centré sur le groupe éco-terroriste Avalanche qui lutte contre une puissantecorporation (la Shinra) exploitant les ressources de la planète jusqu’à l’épuisement de cette dernière, a profondément marqué les esprits, tout comme la destinée de certains de ses protagonistes. Final Fantasy VII a ainsi vu fleurir autour de lui un univers connecté, entre un film d’animation (“Advent Children”) en 2005, une suite sous forme d’action-RPG sur PlayStation 2 (“Dirge of Cerberus”) en 2006, et une préquelle sur PlayStation Portable (“Crisis Core”) en 2008.

Ainsi, lorsque le remake de Final Fantasy VII est dévoilé par Square lors de l’E3 2015, l’annonce officielle a mis fin à des années de rumeurs et d’espoirs en tous genres. Depuis dix ans et une démo impressionnante visant à montrer les capacités de la PS3, sous forme de remake de l’introduction du hit de 1997, les fans de la licence (ou, devrions-nous dire, du septième épisode) espéraient qu’un tel projet voie le jour, plus que pour n’importe quel autre opus de la saga. Sorti en avril 2020, Final Fantasy VII Remake fut présenté comme le premier volet d’une très ambitieuse trilogie repensant l’œuvre dépoque dans son intégralité, et se terminait à un point bien précis du scénario initial, situé avant même la fin du premier des trois CD du jeu sorti sur PlayStation en 1997. Surtout, il s’achevait sur un énorme cliffhanger remettant en question beaucoup d’éléments du “FF7” original, et donnant encore un peu plus envie de connaître la suite de cette réécriture du jeu culte.

Quel est le scénario de Final Fantasy VII Rebirth ?

Comme il s’agit de la suite directe de Final Fantasy VII Remake, il faut s’attendre à ce que le scénario de ce deuxième volet de la “réécriture” de Final Fantasy VII démarre là où nous en étions restés, et où est supposée se poursuivre l’histoire originale. Cloud Strife et ses compagnons ont fui la cité de Midgar, où se déroulent les événements de la première partie, dans le but de poursuivre Séphiroth, l’antagoniste principal que l’on a affronté sous forme de boss final de Final Fantasy VII Remake.

Dans Final Fantasy VII Rebirth, qui ne se déroule donc pas dans le même univers (oubliez Midgar et ses bidonvilles), il faut s’attendre à retrouver des lieux iconiques du jeu de 1997 comme Canyon Cosmo, le Gold Saucer ou Nibelheim. Le joueur sera également amené à rencontrer d’autres personnages clé du scénario initial, comme Cait Sith, Cid, Vincent ou Yuffie (déjà vue dans le DLC “INTERmission” de Final Fantasy VII Remake), et peut-être Zack Fair, dont le rôle semble plus important que dans l’œuvre d’époque, comme le laisse supposer la fin de Final Fantasy VII Remake.

Quel est le gameplay de Final Fantasy VII Rebirth ?

Si vous avez déjà joué à Final Fantasy VII Remake, vous ne serez pas dépaysés. La démo du jeu proposée dans tous les salons de jeux vidéo depuis l’automne 2023 laisse entrevoir une continuité assez logique : il s’agit d’un jeu de rôle où les combats se font en temps réel, dans un style plus “action” que le jeu de 1997 qui s’inspirait plutôt du tour par tour. Dans Final Fantasy VII Rebirth, vous incarnez toujours Cloud Strife et pouvez utiliser les pouvoirs magiques et les attaques au corps-à-corps (ou à distance) de ses compagnons durant les combats, mais de nouvelles mécaniques viendront enrichir un système de combat déjà très fourni, comme des compétences synchronisées par exemple.

En outre, il semblerait que l’on puisse compter sur davantage d’exploration et quêtes annexes dans Final Fantasy VII Rebirth que son prédécesseur. Ce deuxième épisode propose notamment des terrains de chasse permettant de rompre le rythme d’une progression moins linéaire que dans Final Fantasy VII Remake, ainsi que d’autres activités secondaires spécifiques à chacune des régions que vous traverserez.

Notez enfin, car cela a son importance, que si vous disposez d’une sauvegarde de Final Fantasy VII Remake, cela n’aura aucune incidence sur les statistiques de votre équipe dans Final Fantasy VII Rebirth : le jeu ne propose pas de système de transfert de sauvegarde. Cette nouvelle aventure fera démarrer votre groupe à un niveau déjà élevé, basé sur celui que le joueur est supposé avoir atteint en terminant le premier volet.

Faut-il avoir joué à Final Fantasy VII Remake avant de se lancer dans Final Fantasy VII Rebirth ?

Contrairement à certaines suites dont les enjeux scénaristiques ne reposent pas entièrement sur le premier volet, il semble assez peu concevable de se lancer dans l’aventure proposée par Final Fantasy VII Rebirth sans avoir terminé Final Fantasy VII Remake. Présenté comme la deuxième partie (sur trois) d’un remake complet du jeu d’origine, ce titre ne peut clairement pas être apprécié à sa juste valeur en débarquant de nulle part, même s’il y a fort à parier qu’un résumé de Final Fantasy VII Remake soit proposé au début du jeu pour ceux n’y ayant pas joué. Nous pourrions également vous inviter à ne pas négliger son DLC “INTERmission” sorti en 2021 sur PlayStation 5 puis sur PC, bien qu’il ne soit pas aussi indispensable.

En outre, et même si cela complique encore un peu plus les choses, nous aurions tendance à vous recommander d’avoir également joué à Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion en complément de Final Fantasy VII Remake. Il s’agit d’un remaster, sorti fin 2022, de la préquelle de Final Fantasy VII parue initialement sur PSP en 2007. Cet opus est de loin celui qui a le plus d’importance, parmi tous les épisodes annexes de l’univers connecté autour de Final Fantasy VII, et il explique notamment les changements opérés dans le scénario du jeu original survenant dans l’ultime chapitre de Final Fantasy VII Remake. Il fait en quelque sorte un lien utile entre “Remake” et “Rebirth”, et en plus de jouer au premier volet, nous conseillons de ne pas le négliger pour cette raison.