Elden Ring dévoile son DLC et il s’annonce phénoménal : Shadow of the Erdtree

Le studio From Software a présenté Shadow of the Erdtree, la première extension de Elden Ring. Une nouvelle section du jeu qui promet de nombreuses heures d’aventures… mais aussi de douleur. Sortie prévue au début de l'été.

En 2022, Elden Ring a suscité un véritable phénomène de société, happant aussi bien les hardcore gamers que les non-initiés, pourtant peu enclins à se plonger dans un titre aussi exigeant. Deux ans plus tard, le studio From Software revient à la charge avec une extension : Shadow of the Erdtree.

C’est dans une vidéo d’environ trois minutes que le studio a présenté sa copie. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ça envoie du lourd !

Elden Ring se dote d’un nouveau contenu qui promet d’être gigantesque

Le joueur reviendra dans l’Entre-Terre pour une nouvelle aventure. Comme d’habitude avec le studio, la narration est cryptique et on ne sait pas exactement quand prendra place ce contenu. Pendant l’aventure principale ? Avant ? Après ? Une chose est certaine, le DLC sera l’occasion de découvrir une toute nouvelle région qui s’annonce aussi gigantesque que magnifique.

En tout cas, l’édition collector du jeu, qui a elle aussi été dévoilée, précise que ce boss de cette extension sera Messer, ce qui devrait plaire aux fans de l’univers. Concernant votre personnage en lui-même, on croit deviner de nouveaux sorts, de nouvelles armes mais aussi de nouvelles manières de combattre. De quoi enrichir un gameplay déjà bien fourni. Il faudra du talent pour venir à bout des énormes créatures montrées dans le trailer !

Elden Ring Shadow of the Erdtree arrivera sur consoles et PC dès le 21 juin prochain. Pas de précision sur la durée de vie du titre, mais il s’agit d’un gros DLC, voire d’une véritable extension au jeu original. Il y aura donc de quoi s'occuper.

Pour rappel, Elden Ring a été un véritable phénomène à sa sortie, se plaçant comme l’une des nouvelles références du jeu d’action/aventure. Un succès critique mais aussi commercial, puisque le titre s’est vendu à plus de 20 millions d’exemplaires dans le monde. Un score inespéré pour le studio FromSoftware, réputé pour réaliser des titres difficiles, voire élitistes.

A lire aussi – Test Marvel’s Spider-Man 2 sur PS5 : un jeu qui donne envie de tisser