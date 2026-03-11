Outlook devient plus utile quand vous avez une panne d’Internet avec cette nouveauté

Le logiciel de messagerie Outlook gagne une nouvelle option. Elle sert quand vous travaillez dessus sans connexion Internet, que ce soit volontairement ou suite à une panne. Explications.

Outllook
Crédits : Microsoft

À une époque par si lointaine, il était très difficile de travailler sans Internet. Dans une moindre mesure c'est toujours le cas aujourd'hui, mais il est devenu bien plus aisé de continuer ce que l'on est en train de faire le temps que la connexion revienne. L'exemple le plus parlant est sans doute les solutions bureautiques en ligne comme celle de Google ou Microsoft. Vous continuez à écrire et le document est sauvegardé dans le cloud dès qu'Internet est de nouveau disponible.

Du côté des logiciels, beaucoup se sont vus enrichis d'un mode hors ligne plus ou moins développé. Il propose généralement les fonctionnalités de base du programme. C'est le cas, entre autres, d'Outlook. Le célèbre agrégateur de mails signé Microsoft dispose d'un tel mode, mais il est assez limité. Heureusement, la firme de Redmond y travaille et bientôt, vous pourrez faire un peu plus avec vos messages en étant hors connexion.

Outlook intègre une nouvelle option pour son utilisation hors ligne

La fonctionnalité a venir est aussi simple qu'utile : la possibilité d'ajouter une pièce jointe à un mail créé à partir d'Outlook quand vous n'avez pas Internet. Actuellement, vous pouvez écrire un message, mais pas y joindre un fichier. Une étrangeté amenée à devenir de l'histoire ancienne donc. Dès qu'Internet revient, le mail et sa pièce jointe partent automatiquement. Notez que vous devez au préalable activer l'option adéquate.

Lire aussi – Outlook : Microsoft a trouvé un nouveau moyen hyper intrusif de vous forcer à utiliser son IA Copilot

Elle se trouvera dans les Paramètres d'Outlook, puis Général et Hors ligne. En plus du mode en lui-même, il faudra cocher la case Inclure l'ajout de fichiers (la traduction française finale pourrait être différente de celle-ci). Microsoft donne les dates de déploiement de l'option sur sa feuille de route : il a commencé le 9 mars et se poursuivra par vagues jusqu'à fin avril 2026. Plus que quelques semaines à attendre dans le pire des cas donc.


