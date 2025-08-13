Windows 11 : l’IA s’invitera bientôt jusque dans votre barre des tâches

Microsoft mise énormément sur l'IA dans le futur et prépare d'ores et déjà son avenir en intégrant Copilot à Windows 11, partout où il le peut. Aux dernières nouvelles, la firme de Redmond travaillerait à rendre intelligente votre barre des tâches.

Ce n’est plus une nouveauté, Microsoft mise énormément sur l’intelligence artificielle. Selon David Weston, l'un des vice-présidents de Microsoft, l’IA va même profondément transformer nos interactions avec les PC. Il affirme que, dans un futur proche, Windows n’aura plus besoin de clavier ou de souris pour fonctionner par exemple, mais seulement de la voix et de beaucoup d’IA.

La plupart – pour ne pas dire toutes – des nouveautés apportées à Windows 11 par la firme de Redmond semblent être faites pour lui donner raison. L’IA s’immisce partout dans le système d’exploitation et Microsoft n’est pas près de s’arrêter sur sa lancée. Après l’avoir intégré aux paramètres, Microsoft plancherait actuellement sur une nouvelle fonctionnalité IA pour sa barre des tâches.

Microsoft préparerait une nouvelle fonctionnalité IA directement intégrée à la barre des tâches

S’il existe encore des emplacements de Windows où l’IA n’a pas encore fait son apparition, ils risquent d’être de moins en moins nombreux. En effet, Microsoft travaillerait actuellement sur l’intégration de compagnons IA à la barre des tâches du système d’exploitation. Selon nos confrères de PhoneArena, des références à une nouvelle fonctionnalité baptisée « compagnons agents » ont été repérées dans les dernières versions de Windows 11 Insider. Ils notent également que les versions les plus récentes ont abandonné le terme « agentique », probablement pour détourner l’attention.

Mais la firme de Redmond a déjà annoncé que l’avenir de son système d’exploitation serait « agentique », ce compagnon IA n’est donc pas surprenant. Pour l’instant, les détails de cette fonctionnalité IA ne sont pas disponibles. On peut cependant supposer qu’un bouton dédié fera son apparition dans la barre des tâches afin de l’activer pour vous aider dans vos tâches, analyser votre contexte de travail, voire agir avec une certaine forme d’autonomie. L’assistant reposera probablement sur Copilot, et on ne sait pas si la fonctionnalité sera étendue à plusieurs chatbots, Microsoft poussant (assez frontalement) ses utilisateurs à utiliser sa propre IA. On peut aussi imaginer que le compagnon IA exploitera la puissance d’autres fonctionnalités récentes dopées à l’IA, telles que le nouveau modèle contextuel Click To Do, ou encore Copilot Vision.