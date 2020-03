Disney+ : SFR est prêt à brider le débit du service pour éviter les pannes d’Internet

SFR est prêt à réduire le débit de Disney+ pour éviter de saturer les réseaux en cette période de confinement. L’opérateur au carré rouge craint en effet que l’arrivée du service de streaming en France n’accapare beaucoup trop de bande passante à l’heure où des millions de Français sont contraints à travailler à domicile.

Sur demande des opérateurs et du gouvernement, Disney a accepté de reporter le lancement de Disney+ en France au 7 avril 2020. Toujours dans le but de désengorger les réseaux, Disney+ a aussi décidé de réduire la qualité de ses vidéos en Europe, comme Netflix et Amazon Prime Video avant lui.

Malgré ces annonces, SFR craint toujours que l’arrivée de Disney+ dans l’Hexagone ne provoque « un engorgement de façon significative ». Interrogé par nos confrères des Echos, Grégory Rabuel, le directeur général de SFR, se dit prêt à limiter le débit de Disney+ afin d’éviter de saturer les réseaux et de privilégier, notamment, les employés contraints au télétravail.

« Si nous étions dans l’obligation nationale de prioriser telle ou telle plateforme pour garantir le fonctionnement du service aux personnels hospitaliers, aux pouvoirs publics, et aux techniciens sur le terrain, aux entreprises pour qu’elles travaillent, aux enfants, pour qu’ils bénéficient d’enseignement à distance, nous le ferions » assure Grégory Rabuel. Heureusement, le dirigeant précise qu’on « n’en est pas du tout là ».

Pourquoi SFR redoute le lancement de Disney+ ?

« La particularité de Disney+, c’est qu’ils vont se lancer en OTT c’est-à-dire avec des flux unicast sur Internet » explique Grégory Rabuel.Le service de streaming a en effet choisi Canal+ comme unique distributeur en France. Orange, Free, SFR et Bouygues Télécom ne pourront pas inclure l’abonnement à Disney+ dans une de leurs offres. Dans la plupart des pays, Disney fait en effet le choix d’une offre OTT (over-the-top service), soit une offre qui ne passe pas par un fournisseur d’accès ou un distributeur.

« Si plusieurs millions de clients s’y connectent dans les premiers jours, comme cela a été le cas aux Etats-Unis, cela pourrait entraîner un engorgement de façon significative. C’est une situation qui nous paraît extrêmement inquiétante » souligne le responsable de SFR.

Quoi qu’il en soit, Disney+ est attendu en France après la fin du confinement total. Néanmoins, il est fort possible que le gouvernement Macron prolonge la période de confinement contre le coronavirus. Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, affirme en effet qu’un prolongement « paraît probable ». Quelques jours plus tôt, Emmanuel Macron tenait le même discours. Dans ces conditions, Disney+ pourrait donc débarquer en plein confinement…ou être reporté une nouvelle fois. On vous en dit plus dès que possible.

