Disney+ : le lancement en Inde est retardé à cause du Coronavirus… Et du cricket !

En France, le lancement de Disney+ calé au 24 mars est maintenu. Mais, contre toute attente, la plateforme ne sera pas lancée à l’heure en Inde. Si le Coronavirus y est pour quelque chose, c’est aussi à cause du sport national : le cricket.

Si le gouvernement français a demandé à Disney de retarder le lancement de sa plateforme de streaming, afin de ménager la bande passante du Web en période de Coronavirus, le géant américain fait la sourde oreille. Disney+ sera bel et bien lancé mardi 24 mars, comme cela a été annoncé en janvier dernier. En revanche, en Inde, le service de SVoD connaîtra un peu de retard à l’allumage. Certes, le Coronavirus y est pour quelque chose, mais il n’en est pas le seul fautif. Non, si Disney+ est retardé en Inde, c’est aussi à cause du cricket. Comment ça, quel rapport ?

En Inde, le lancement de Disney+ doit coïncider avec le coup d’envoi de l’India Premier League

Pour comprendre comment le cricket peut avoir un impact sur le lancement de Disney+ en Inde, il faut se rappeler qu’il s’agit là-bas du sport national. L’équivalent du foot chez nous, en somme. Or, à cause du Coronavirus, la saison de l’Indian Premier League (IPL) de cricket a été décalée à cause de l’épidémie qui sévit actuellement partout dans le monde.

Disney, qui voulait faire en sorte que sa plateforme de SVoD soit lancée en même temps que le début de la saison de l’IPL, a dû revoir ses plans : « Nous avons récemment annoncé que Disney + serait lancé en Inde via le service Hotstar, conjointement au début de la saison de cricket de la Premier League indienne. Compte tenu du retard de la saison, nous avons pris la décision de suspendre brièvement le déploiement de Disney + et annoncerons bientôt une nouvelle date de lancement du service. »

Initialement prévue pour le 29 mars prochain, la compétition a été repoussée au 15 avril 2020. Disney+ sera-t-il lancé ce même jour ? Pour l’instant, rien n’est moins sûr. Rappelons que, si l’Inde semble échapper à l’heure actuelle la pandémie, le Premier ministre Narendra Modi, a appelé la population à observer un couvre-feu national dimanche prochain. Le début de l’IPL pourrait donc être repoussé une nouvelle fois. Ce qui explique pourquoi Disney se montre prudent et n’annonce aucune date de lancement de son service dans le pays.

