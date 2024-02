Disney+ retire presque 200 titres de son catalogue sans prévenir

Dans la nuit du 1er au 2 février, Disney+ a discrètement retiré 176 titres de son catalogue. De grands classiques disparaissent et toutes les catégories sont touchées : films, séries, films d'animation, documentaire ou encore courts-métrages.

Les plateformes de streaming ont beau proposer des milliers de titres à visionner, aucun n'est à l'abri d'une disparition soudaine. On ne parle pas d'une annonce expliquant qu'il n'y aura pas de nouvelle saison pour telle ou telle série, mais bien d'un retrait pur et simple. Que ce soit Netflix, Prime Video, ou Disney+, tous les services sont susceptibles de faire un jour une coupe plus ou moins franche dans leur catalogue. Celle que vient d'opérer Disney+ est particulièrement remarquable.

Sans avertissement préalable, 176 titres ont ainsi quitté la plateforme dans la nuit du 1er au 2 février 2024, partout en Europe. Absolument toutes les catégories sont concernées : films, films d'animation, séries, courts-métrages, téléfilms, émissions, documentaires… Ce sont surtout les productions Disney “live”, avec des vrais acteurs, qui sont concernées. L’intégralité ou presque de ceux sortis entre les années 50 et 80 ne sont désormais plus disponibles sur Disney+.

Disney supprime silencieusement 176 titres de sa plateforme de streaming

Parmi les disparus, on trouve des classiques comme La course au trésor, L'espion au pattes de velours, Le dragon récalcitrant ou encore Quatre bassets pour un danois. Des contenus créés par la 20th Century Fox ou National Geographic sont aussi sur la liste des départs. La mythique comédie musicale Hello, Dolly ! avec Barbara Streisand s'en va, ainsi que la série Genius, dans laquelle chaque saison racontait l'histoire d'un génie dans son domaine comme Pablo Picasso, Albert Einstein ou Aretha Franklin.

Les documentaires sportifs produits par la chaîne ESPN sont également expulsés sans préavis. La raison de ce grand ménage est simple : économiser sur le prix des droits de diffusion et de l'hébergement. C'était déjà le cas quand Disney+ a retiré certaines de ses propres productions récentes comme le film Crater ou la série Willow en 2023. Trop vieux, trop chers à conserver ou pas assez populaires, ces contenus risquent fort de ne jamais revenir au catalogue de la plateforme de streaming américaine.

Source : Chronique Disney