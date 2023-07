Disney+ supprime un de ses nouveaux films originaux moins de deux mois après sa sortie

Crater, un film de science-fiction original des producteurs de Stranger Things, a été retiré de Disney+ moins de deux mois après sa sortie, et les abonnés au géant du streaming ne sont pas contents.

Mauvaise nouvelle pour les abonnés à Disney+, la plateforme semble supprimer ses nouveaux films à un rythme tellement rapide que vous n’aurez peut-être pas le temps de tous les voir. En effet, Disney+ vient de retirer de son catalogue son film original Crater, qui était pourtant sorti il y a tout juste 7 semaines.

Le film, dont le lancement a eu lieu le 12 mai et qui a été réalisé par les producteurs de Stranger Things, Dan Cohen et Shawn Levy, raconte l'histoire d'un garçon récemment endeuillé qui grandit sur une colonie lunaire et qui fait un voyage dans un cratère légendaire avec ses quatre meilleurs amis.

Disney+ se sépare d’un de ses films à la vitesse de l’éclair

Selon The Independent, Crater a coûté 53,4 millions de dollars et n'a fait partie de la bibliothèque de Disney Plus que pendant 48 jours avant de disparaître du service de streaming sans avertissement. Cette nouvelle a suscité des inquiétudes quant à l'avenir d'autres titres dans le cadre de ces purges de contenu incessantes.

La directive du PDG de Disney, Bob Iger, visant à réduire le contenu des services de streaming intervient après des pertes financières considérables de plus d'un milliard de dollars sur la plateforme. Selon un rapport de Variety, le film mettant en vedette Mckenna Grace, Isiah Russell-Bailey, Cudi et d'autres a été supprimé en raison de la réduction des coûts de Disney. Un représentant de la société a confirmé au magazine en mai que de nombreux titres Disney+ et Hulu seront retirés des plateformes au cours des prochains mois.

Notons d’ailleurs que la décision de retirer Crater du catalogue n’est pas liée à l’accueil du film. Ce dernier n’a rien d’un chef d’œuvre, mais il a tout de même obtenu des notes de 64% sur Rotten Tomatoes et 5,3/10 sur IMDb, ce qui est tout à fait honorable. Crater est donc la dernière victime du géant américain, après le retrait en mai dernier de Willow, Dollface et plus de 50 autres titres.