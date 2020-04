Disney+ ne coûte que 1,5 € par mois en Inde, mais il y a un hic

En Inde, après un petit retard à l’allumage, Disney+ vient finalement d’être lancé. Le service permet d’accéder à un catalogue similaire du reste du monde, à un prix néanmoins largement inférieur à celui que l’on peut observer partout ailleurs. En revanche, il n’y a pas de 4K et le débit des programmes a été divisé par 10.

Repoussé à cause de la saison de cricket retardée (ça ne s’invente pas), Disney+ a finalement débarqué ce vendredi 3 avril en Inde. Le service de SVoD est disponible via l’application Disney+ Hotstar, dont l’abonnement ne coûte que 1 4999 roupies, soit 18,05 euros par an. En clair, les Indiens ne paient environ que 1,5 € par mois pour profiter du service.

Un tarif à Disney+ très bas, mais pas de 4K et un débit réduit

En outre, il est aussi possible de souscrire à une offre encore plus basse : affichée 399 roupies, soit 4,84 euros, cet abonnement permet d’accéder à des films, des séries et à des événements sportifs en direct. En revanche, il n’inclut pas Disney Originals. Bien évidemment, ces prix sont indexés sur le pouvoir d’achat et le salaire moyen indien. Là-bas, il est d’un peu moins de 400 euros par mois, contre 2220 euros brut en France. De quoi mieux pourquoi l’abonnement au service de Disney+ est si peu élevé en Inde.

Si les prix à Disney+ sont si bas, les Indiens doivent néanmoins se contenter d’une diffusion en 1080p. Aucun contenu n’est proposé en 4K. En outre, la plateforme a annoncé qu’elle bride tous les programmes à près d’un dixième de leur débit. En clair, la qualité est inférieure à celle disponible en Europe ou aux États-Unis.

En France, la sortie de Disney+ a été décalée sous la demande du gouvernement. Initialement prévu le 24 mars dernier, son lancement aura finalement lieu le 7 avril prochain. Le prix de l’abonnement dans l’Hexagone est de 6,99 €/mois, ou de 69,99 €/an.

