Netflix : le nouvel abonnement moins cher avec publicités n’est pas disponible sur Apple TV

L’Apple TV dispose d’une application Netflix, mais cette dernière ne permet pas d’utiliser le nouvel abonnement truffé de publicités du géant du streaming, la formule Basic. Cependant, cela devrait bientôt changer.

Hier, Netflix a lancé une nouvelle formule moins chère financée en partie par la publicité. Si celui-ci est disponible sur la plupart des supports, il semble que les Apple TV ne soient pour l’instant pas compatibles. En effet, un document d'assistance confirme que l'Apple TV n'est pas un appareil pris en charge pour Netflix Basic.

Pour rappel, cette nouvelle formule à seulement 5,99 euros par mois est la moins chère de Netflix, mais elle va contraindre les abonnés à visionner entre 4 et 5 minutes de publicités par heure. De plus, la qualité d’image est limitée à la 720p. D’autres restrictions comprennent notamment l’impossibilité de télécharger vos films et séries pour un visionnage hors-ligne, ainsi qu’un catalogue incomplet par rapport aux autres abonnements.

Apple promet que son Apple TV sera bientôt compatible

Dans un communiqué officiel, Apple a annoncé que « la prise en charge du plan Basic avec publicités sur tvOS n'est pas disponible au lancement mais sera bientôt disponible ». Le porte-parole n'a pas expliqué pourquoi il n'est pas disponible sur Apple TV actuellement, ni révélé de date exacte pour la prise en charge.

Cela fait maintenant plusieurs années que l’application Netflix sur tvOS est à la traîne de ses rivaux en termes de fonctionnalités sur plusieurs aspects, comme le fait de ne prendre en charge aucun contenu vidéo interactif. Il pourrait s’agir d’un véritable problème pour Apple à court terme, puisqu’on le rappelle, le fabricant américain doit lancer aujourd’hui sa nouvelle Apple TV 4K moins chère, qui cible également les consommateurs aux revenus les plus modestes.

Pour rappel, celle-ci va être commercialisée à 169 ou 189 € selon la configuration choisie (64 Go ou 128 Go de stockage), et permettra aux utilisateurs de profiter d’un bond de performances de 50 % par rapport à la génération précédente, grâce à l’intégration d’une puce A15. Le Dolby Vision ainsi que l’HDR10+ sont également de la partie, ce qui ravira les utilisateurs les plus cinéphiles. Enfin, on peut également noter que la télécommande est enfin équipée d’une connectique USB-C.