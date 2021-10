Disney+ Day : date, films et séries exclusifs, voici ce qui vous attend pour cette journée anniversaire

À l'occasion de son 2e anniversaire, Disney+ veut marquer le coup avec une journée spéciale réservée aux abonnés. Au programme, de nouveaux contenus signés Disney, Pixar, Marvel ou encore Star Wars et National Geographic. On fait le point ensemble sur ce qui vous attend durant cette évènement spécial.

Alors que Disney+ a célébré Halloween comme il se doit avec une large sélection de films d'horreur, le service de streaming vient également de révéler les nouveautés à venir en novembre 2021 sur son catalogue. Et justement, cette fin d'année sera notamment marquée par le second anniversaire de la plateforme.

Pour fêter ça comme il se doit, Disney+ a décidé d'organiser la Journée Disney+ ce vendredi 12 novembre. Pensé comme “un évènement mondial conçu pour les fans et les abonnés”, cet évènement impliquera l'ensemble des activités du groupe, y compris les parcs d'attraction et les bateaux de croisière.

Concrètement, les abonnés à Disney+ pourront découvrir des contenus inédits autour des licences Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ou encore National Geographic. “La journée Disney+ inaugurale sera une célébration à grande échelle de nos abonnés dans toute l'entreprise. Cette journée spéciale donne vie à notre mission de divertir, d'informer et d'inspirer les fans et les familles du monde entier grâce à la puissance d'une narration inégalée, et deviendra un évènement annuel qui sera amplifié à travers nos entreprises partout autour du monde”, promet Bob Chapek, PDG de The Walt Disney Company.

Ce que nous réserve la plateforme pour la Journée Disney +

Mais alors, qu'est-ce qui vous attendra durant cette journée anniversaire ? En premier lieu, le reboot de Maman j'ai raté l'avion sera diffusé en avant-première ce vendredi 12 novembre. En outre, la plateforme laissera la part belle aux courts-métrages avec :

la série “Olaf présente” qui met en scène le célèbre bonhomme de neige de la Reine des Neiges. Il revisitera les grands classiques de Disney… à sa manière

qui met en scène le célèbre bonhomme de neige de la Reine des Neiges. Il revisitera les grands classiques de Disney… à sa manière le court-métrage Ciao Alberto , qui vous permettra de retrouver les personnages attachants de Luca, l'un des derniers films d'animation du studio

, qui vous permettra de retrouver les personnages attachants de Luca, l'un des derniers films d'animation du studio Avec le “Plusanniversary des Simpsons”, un épisode spécial durant lequel la famille la plus timbrée de Springfield détournera les licences cultes de Disney

Ce n'est pas tout puisque Disney+ proposera également les 5 premières épisodes de la nouvelle saison du Monde Selon Jeff Goldblum, mais aussi un documentaire inédit sur Boba Feet, qui pour rappel sera la star de la série Book of Boba Fett. La nouvelle série de Star Dopesick avec notamment Micheal Keaton et Rosario Dawson sera également diffusée ce vendredi 12 novembre.