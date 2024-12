Ce smartphone 5G de OnePlus est à moins de 220 € chez Amazon

Un smartphone 5G de la marque OnePlus devient abordable avant Noël. Au cours d'une offre promotionnelle à durée limitée, le géant Amazon vous permet de vous offrir le OnePlus Nord CE 4 Lite sous la barre des 220 euros.

Si vous n'avez pas le budget nécessaire pour vous offrir le OnePlus Nord 4 à moins de 450 euros, Amazon vous permet d'avoir un autre smartphone 5G de la même marque à un prix abordable. Dans le cadre d'une vente flash, le OnePlus Nord CE 4 Lite proposé en deux coloris au choix est vendu à 219 euros au lieu de 329 euros.

Cela correspond à une réduction de près de 35 % par rapport au tarif conseillé du produit. Pour information, il s'agit d'un article vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais.

Disponible depuis la fin du mois de juin 2024 et considéré comme un smartphone d'entrée de gamme, le OnePlus Nord CE 4 Lite est doté d'un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, une fréquence d'affichage à 120 Hz et une résolution de 394 ppp.

Le téléphone compatible avec la 5G est aussi équipé d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go et d'un processeur Qualcomm Snapdragon 695. Le tout est alimenté par une batterie de 5110 mAh avec la charge rapide à 80 W et fonctionne avec le système d'exploitation Android avec une surcouche OxygenOS.

À propos de l'APN, le téléphone comporte un double capteur principal de 50 + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP. Enfin, la connectivité du smartphone est assurée par la présence du Wi-Fi 5, de la technologie sans fil Bluetooth 5.1, du NFC, du GPS et d'un port USB Type-C.