MacBook Air M2 : Darty propose un prix inédit pour le PC portable Apple (16/256 Go)

Excellente affaire à saisir du côté du site Darty ! À l'approche de Noël, l'enseigne française spécialisée dans le domaine du high-tech propose un prix inédit pour le modèle 16/256 Go du MacBook Air avec M2. Le PC portable Apple est en effet affiché sous les 950 euros.

Après le MacBook Air M3 à prix réduit, c'est au tour de son prédécesseur de faire l'objet d'un super bon plan chez Darty. Au cours d'une offre promotionnelle à durée indéterminée, l'Apple MacBook Air avec M2 proposé dans son modèle 16/256 Go et son coloris noir Minuit est vendu à 949 euros au lieu de 1199 euros. La remise de 250 euros est effectuée automatiquement, il n'y a donc pas de coupon de réduction à appliquer pendant l'étape de la commande.

Lancé au cours de l'année 2022, le successeur du MacBook Air de 2020 possède un écran Liquid Retina rétroéclairé par LED de 13,6 pouces qui inclut la technologie IPS et une définition de 2560 x 1664 pixels. Le MacBook Air lié à l'offre Darty embarque la puce Apple M2 qui est dotée d'un CPU 8 cœurs, d'un GPU 8 cœurs et du Neural Engine 16 cœurs.

Le PC portable la firme de Cupertino comporte également un espace de stockage de 256 Go en SSD, une mémoire vive de 16 Go de RAM et une batterie lithium‑polymère de 52,6 Wh lui assurant une autonomie maximale de 15 heures. Pour la connectivité, on trouve essentiellement un port de charge MagSafe 3, une prise casque 3,5 mm et deux ports Thunderbolt/USB 4. Plus d'informations sur notre article dédié au test de l'Apple MacBook Air M2.