Coronavirus : Internet a nettement ralenti en Europe et aux Etats-Unis

À cause du coronavirus la quantité moyenne de bande passante disponible sur l’internet européen et américain a nettement diminué. Speedtest.net note une diminution de la bande passante disponible dans tous les pays concernés par des mesures de confinement.

De nouvelles données fournies par le spécialiste de tests de débits Speedtest.net (Ookla) montrent qu’aussi bien en Europe qu’aux Etats-Unis la quantité de bande passante disponible baisse nettement depuis la mise en place de mesures de confinement. Dans les graphiques repris en fin d’article, on peut voir que la baisse moyenne de la bande-passante commence à devenir visible depuis la semaine du 16 mars, qui correspond à celle où de nombreux pays dont la France ont adopté des mesures de confinement très strictes.

Internet semble tenir le coup pour le moment

Confinés chez eux, les internautes consultent forcément plus le web, et des contenus vidéo pour s’informer et se divertir. Autre source de trafic, le télétravail qui est quasi systématique dans les secteurs d’activité qui le permettent. La baisse de bande passante reste toutefois suffisamment modeste pour que la plupart des internautes ne remarquent rien. Par exemple, en Allemagne, cette moyenne est passée de 103 Mbps à à 93 Mbps – ou encore de 130 Mbps à 126 Mbps en Italie. En France, on est plutôt passé de 148 Mbps à autour de 138 Mbps.

La tendance est la même aux Etats-Unis et plus largement en Amérique du Nord qui commence à être frappé de plein fouet par le coronavirus et commence à mettre localement en place des mesures de confinement strictes. Speedtest relève que la tendance est idem pour le trafic mobile. Avec une exception notable : aux Pays-Bas, la quantité de bande passante mobile disponible a en réalité grimpé et continue d’augmenter depuis la mise en place des mesures de confinement.

Et vous, avez-vous remarqué une baisse du débit, ou de la qualité de la connexion depuis le début des mesures de confinement ? Partagez votre retour dans les commentaires !

