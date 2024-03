13 millions d’identifiants dans la nature, la BNP Paribas est HS, c’est le récap’ !

Une base de données contenant au moins 13 millions d'identifiants et mots de passe français se trouve sur le Dark Web depuis des mois, impossible de retirer de l'argent ou de payer par carte avec la BNP Paribas, la Gigafactory de Tesla à Berlin arrête la production de la Model Y après un incendie, c'est le récap !



Alors que Linux dépasse les 4 % de part de marché dans le monde, voilà que Windows ajoute une fonctionnalité utile à sa suite d'utilitaires PowerToys. Les systèmes d'exploitation d'ordinateurs ne sont pas les seuls à faire parler d'eux cependant : voici les nouvelles marquantes du 5 mars 2024.

Le réseau de la BNP Paribas ne fonctionne plus, les clients ne peuvent pas retirer d'argent

Le matin du 5 mars 2024, les clients de la banque BNP Paribas ont eu la désagréable surprise de constater plusieurs soucis majeurs : ils ne peuvent pas payer avec leur carte bancaire, retirer de l'argent à un distributeur et accéder au site Web ou à l'application de l'établissement. Une grande panne réseau a visiblement touché tous les systèmes de la banque. Elle s'est exprimée à ce propos en demandant aux utilisateurs de faire preuve de patience.

Au moins 13 millions d’identifiants et mots de passe français sont le Dark Web depuis des mois

Chaque fois ou presque qu'un pirate vole les identifiants de connexion d'utilisateurs, il s'empresse de les mettre à disposition de tous sur le Dark Web, souvent moyennant finance. En se baladant sur des forums où ce genre de transaction a lieu, un internaute a découvert une énorme base de données contenant 13 millions d’identifiants et mots de passe français, sûrement plus. Tous les sites Web sont concernés : e-commerce, plateformes de streaming audio et vidéo, sites du gouvernement, réseaux sociaux…

La Gigafactory de Tesla à Berlin est à l'arrêt après un sabotage revendiqué

La plus grande usine Tesla d'Europe ne fonctionne plus. Située à Berlin, la Gigafactory qui produit la Model Y a subi un incendie qui l'a contrainte à stopper toute activité. C'est en réalité un pylône à haute tension proche du lieu qui a brûlé, provoquant une panne totale de courant. Ce ne serait pas un accident puisque qu'un groupe militant appelé Groupe Volcano affirme être l'auteur de l'acte dans une lettre adressée au constructeur automobile.

