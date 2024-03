Test Razer Blade 16 OLED 2024 : le top du top du PC portable, mais à un prix stratosphérique

Sommaire Prix et disponibilité

Razer révolutionne sa gamme avec le Blade 16 2024. C’est un PC portable qui a la particularité d’embarquer un écran OLED QHD+ avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Un profond changement technique qui apporte un confort supplémentaire en jeu. Cela suffit-il pour en faire un ordinateur incontournable ?

Présenté au CES de Las Vegas, le Razer Blade 16 OLED est le premier PC gamer de Razer à embarquer un écran OLED 240 Hz. Avec cet argument, le constructeur veut montrer qu’il est à la pointe de la technologie, mais aussi offrir la meilleure expérience possible à l'utilisateur.

Mais le Razer Blade 16, ce n’est pas seulement un écran. Il s’agit du PC phare de la marque, son navire amiral, le produit qui doit démontrer tout son savoir-faire. Une bête de course à la fiche technique attrayante qui veut séduire les joueurs fortunés avec son design impeccable et ses performances de haute volée.

Tout cela suffit-il pour faire un bon PC de jeu ? Il est temps de plonger nos mains dans le cambouis et de voir ce que ce Razer Blade 16 OLED a dans le ventre.

Prix et disponibilité

Le Razer Blade 16 2024 est disponible sur le site de Razer et chez les revendeurs partenaires. C’est un PC premium, son prix est donc élevé. Très élevé. Le modèle OLED le moins cher, avec une RTX 4070, 16 Go de RAM et 1 To de SSD est affiché à 3499 euros. Quand même ! Si vous voulez le top du top, avec une RTX 4090, 64 Go de RAM et un SSD de 4 To, il en coûtera 5799 euros. A noter que Razer commercialise toujours une version avec un écran Mini-LED (comme la version 2023 que nous avions testé). Elle est obligatoirement équipée d’une RTX 4090 et est vendue dans une configuration unique à 5799 euros. Des prix élevés pour un produit qui vise le marché de l’ultra premium. Être cher n’est pas vraiment un souci, mais à ce tarif, il faut que le résultat soit impeccable. Nous serons donc intraitables.

Notre version de test prêtée par le constructeur dispose d’une dalle OLED, d’un processeur Intel Core i9 (comme tous les modèles), de 32 Go de RAM, de 2 To de stockage mais aussi et surtout d’une RTX 4090. Un modèle vendu à 5299 euros.

Razer Blade 16 2024 OLED Ecran 16 " OLED QHD+ (2560 x 1600 pixels)

240 Hz Processeur Intel Core i9-14900HX GPU Nvidia GeForce RTX 4090 (16 GB GDDR6 VRAM) RAM 32 Go Mémoire interne SSD 2 To NVMe Clavier Rétroéclairé chiclet Connectique - 1x Thunderbolt 4

- 1x USB 3.2 Type C

- 3x USB 3.2 Type A

- 1x HDMI 2.1

- 1x port secteur

- 1x Jack 3.5 mm

- 1x lecteur cartes SD OS Windows 11 Poids 2,4 kg

Un design simple et efficace

Razer ne change pas une formule qui gagne. Le Razer Blade 2024 reprend le châssis des précédentes versions, avec cette robe anodisée noire aussi sobre qu’impeccable. Une version argentée existe également, mais elle est réservée au modèle doté d’une dalle Mini-LED.

Nous avons toujours un produit qui exprime son identité « gamer » par de petites touches discrètes, comme ses larges aérations cachées dans la charnière ou encore ce logo Razer rétroéclairé qui trône sur le capot arrière. Capot arrière qui, encore une fois, est sujet aux traces de doigts et aux micro-rayures. Dommage que Razer ne fournisse pas de housse de protection, surtout à ce prix-là. Si vous le transportez de manière quotidienne, l’investissement sera obligatoire.

Le Razer Blade 16 OLED pèse 2,5 kilos et adopte des dimensions de 22 x 244 x 355 mm, il est donc relativement compact pour un ordinateur gaming. Il faut ajouter à cela une alimentation 330 W de 900 grammes, ce qui nous fait largement dépasser les trois kilos sur la balance. Sur le papier, c’est beaucoup, mais lors de notre semaine de test, nous l’avons quotidiennement trimballé dans notre sac à dos et cela n’a posé aucun souci. C’est juste un élément à accepter lorsqu’on achète un PC de jeu.

Sur les tranches du Blade 16, on trouve une connectique très complète. Nous avons un port Thunderbolt 4, un port USB Type-C 3.2, trois ports USB Type-A 3.2, un port HDMI 2.1 ainsi qu’un lecteur de cartes SD et un port Jack 3.5 mm. Tout ce qu’il faut, là où il faut. Il est possible de brancher un clavier, une souris, et d’avoir encore un port USB-A de libre au besoin. Pratique.

Ajoutons à cela la présence d’un port d’alimentation propriétaire avec une prise qui a le mérite de pouvoir se placer dans les deux sens. Malin.

Avec un tournevis de précision, il est possible d’ouvrir son Blade 16. Bonne surprise, la marque donne la capacité de faire facilement évoluer son PC à travers le temps. On peut par exemple changer les barrettes de RAM, mais aussi rajouter un SSD au format M2, deux ports étant disponibles. Plus encore, la carte Wifi 7 peut être remplacée au besoin. C’est un excellent point pour l’évolutivité du produit.

Pour le clavier, Razer nous ressert la même tambouille que sur les modèles précédents, et nous n’allons pas nous en plaindre. On retrouve des touches avec une course très courte compensée par une bonne résistance ; l’écriture s’avère agréable et efficace. Nous tapons d’ailleurs ce présent test avec. Pas de pavé numérique, étant donné que Razer a préféré laisser de la place aux hauts-parleurs sur les côtés. Un choix des plus pertinents, nous le verrons plus bas.

Dans tous les cas, le clavier du Blade 16 est suffisant pour jouer, même si on préfère bancher un vrai clavier mécanique (au hasard, un Razer Huntsman V3 Pro) pour de meilleures sensations. PC gamer oblige, nous avons la possibilité de personnaliser les LEDs de chaque touche via le logiciel Synapse préinstallé. Une application un peu confuse et qui n'en fait souvent qu'à sa tête, mais qui est obligatoire pour la gestion de la machine.

Certains jeux, comme Cyberpunk 2077 ou encore Diablo 4, disposent même de leur éclairage dédié qui se lance automatiquement. Sympathique ! Un ordinateur de jeu sans petites loupiottes, ce n’est pas vraiment un ordinateur de jeu… Pour ceux qui veulent plus de sobriété, il est évidemment possible de les désactiver, ou d'opter pour un éclairage blanc plus discret.

En revanche, nous ne sommes toujours pas fan du trackpad, beaucoup trop large à notre goût. De fait, notre poignet repose dessus dès que nous plaçons nos doigts sur ZQSD, ce qui conduit à faire bouger le pointeur alors qu’on écrit. Un défaut plus que mineur, puisqu’on aura tôt fait de le désactiver pour y brancher une vraie souris.

Enfin, la partie écran adopte un ratio écran/façade à presque 90%, ce qui donne un confort optimal en jeu. Bien entendu, l'OLED apporte beaucoup, mais ça, nous allons le voir dans la prochaine partie de ce test.

On apprécie particulièrement la présence d’un cache physique sur la webcam IR, idéal pour la sécurité. Une petite feature qu’on aimerait voir partout. Il est possible d’utiliser cette caméra pour déverrouiller son PC via Windows Hello. Il faudra passer par cette étape pour une sécurité biométrique, étant donné qu’on ne trouve pas de capteur d’empreintes sur le clavier.

Razer n’a pas changé son châssis pour cette version 2024 du Blade 16. C’est loin d’être un défaut, puisque le design de ce PC est toujours aussi plaisant, que ce soit dans le visuel ou l’utilisation au quotidien. On aime particulièrement la connectique très complète ainsi que le format 16 pouces, flexible et qui sied aussi bien à un usage domestique que nomade. Le design, c'est bien, mais il est maintenant temps de voir ce que la bête a dans le ventre.

Un écran OLED parfaitement calibré

Le Razer Blade 16 OLED est équipé -en toute logique- d’une dalle OLED de 16 pouces d’une définition de 2560 x 1600 pixels. Elle dispose d’un taux de rafraîchissement de 240 Hz, idéal pour ceux qui veulent faire du jeu compétitif sur leur machine. Comme nous le disions plus haut, ce modèle est également disponible avec une dalle Mini-LED en 4K, la même que sur le modèle 2023 que nous avions testé il y a quelques mois et qui nous avait grandement convaincu.

L’avantage de l’OLED, c’est un contraste quasi-infini, donc des noirs profonds et des blancs éclatants, en plus d’un rendu des couleurs plus agréable à l’œil. L’OLED offre réellement un confort inégalé, notamment dans les jeux sombres où la luminosité vient à manquer. On apprécie particulièrement la chose dans Alan Wake 2, Dead Space ou encore Baldur's Gate 3. Après y avoir goûté, il est difficile de revenir en arrière tant cette technologie apporte à l'expérience utilisateur.

Nous avons évidemment analysé tout ça avec notre sonde et les résultats obtenus sont parfaits. Lorsque le profil de couleurs par défaut est activé dans Synapse (nommé Native), nous avons une température à 6500K, soit pile la norme vidéo. La dalle ne tire ni vers le rouge, ni vers le bleu. Le respect des couleurs est bien présent avec un Delta E moyen à 1 (en-dessous de 3 étant très bon). Concrètement, toutes les couleurs affichées à l’écran sont fidèles à la réalité, ce qui est idéal pour traiter ses photos, par exemple. Notre seule réserve concerne la luminosité, qui s’élève à 400 cd/m². Si c’est correct pour utiliser son PC dans un bureau, c’est toutefois un peu juste pour jouer dehors sur sa terrasse, surtout que le traitement des reflets n’est pas vraiment au rendez-vous. Un des désavantages des dalles OLED.

Razer propose d’autres profils de couleurs dans son logiciel Synapse. Ces derniers restent excellents, ajustant légèrement le Delta E selon les besoins. Par exemple DCI-P3 et Adobe RGB rendent les couleurs fluos pour donner plus d’impact à l’image, alors que le mode REC 709 aurait tendance à les désaturer, le tout en gardant une certaine fidélité (Delta E en dessous de 2,5 dans tous les modes). A l'utilisateur de choisir ce qui lui convient. Un calibrage très maîtrisé et l’une des meilleures dalles sur le segment des PC gaming, tout simplement.

Comme nous le disions plus haut, Razer a sacrifié le pavé numérique du clavier pour laisser la place aux quatre hauts-parleurs situés de part et d’autre des touches. Un placement judicieux qui apporte une excellente stéréo et qui a le mérite de diriger le son directement vers l’utilisateur. Le son du Blade 16 est, qui plus est, équilibré et agréable à l’oreille. On note tout de même une petite distorsion à haut-volume, mais rien de dramatique. Du beau boulot.

Un PC ultra puissant qui gère bien sa chauffe, mais qui reste bruyant

Le Razer Blade 16 OLED est équipé d’un processeur Intel Core i9-14900HX (24 cœurs, 32 threads, cadence max à 5,8 Ghz). Un processeur unique pour la gamme, Razer ne permettant pas de choisir un Core i7 ou i5. Le message est clair : c’est le top du top ou rien. Notre modèle de test est doté de 32 Go de RAM, d’un SSD NVMe de 2 To mais aussi et surtout d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4090 (16 Gb GDDR6 VRAM). Nous avons ici ce qui se fait de mieux en termes de puissance sur le marché du PC, tout simplement.

Ne tournons pas autour du pot : le Razer Blade 16 OLED est le PC le plus performant que nous ayons testé dans nos colonnes. Avec un tel processeur, il est capable d’accomplir rapidement les tâches les plus complexes, du montage photo à de l’export vidéo en passant par de l’animation 3D. Pour ce dernier point, c’est bien la carte graphique qui vient en renfort.

Sur le segment du gaming, nous n’avons aucune surprise, comme en témoignent nos benchmarks. Ces derniers ont été effectués avec les réglages à chaque fois au maximum, avec le DLSS réglé en mode qualité. Le Blade 16 OLED est le PC portable le plus puissant du marché.

Signalons que pour nos tests, nous avons activé le path-tracing sur Alan Wake 2 et Cyberpunk 2077, les deux titres compatibles. Pour rappel, cette technologie de gestion dynamique de la lumière apporte des reflets et des effets de transparence bluffants de réalisme, mais consomme énormément de ressources. En se contentant du ray-tracing, Alan Wake 2 atteint les 95 images par seconde, tandis que Cyberpunk culmine à 153 i/s. Dans le monde des PC portables, seule la RTX 4090 est capable de faire tourner les jeux en path tracing en 2K à plus de 60 images par seconde. C'est le cas de notre Blade 16.

Une telle puissance, il faut la maîtriser. Sur ce point, le constructeur livre une copie correcte. L’air frais est aspiré par les grilles sous le châssis pour être expulsé au niveau de la charnière. Comme sur le précédent modèle, un très léger flux, presque imperceptible, est également expulsé entre les touches du clavier, plus précisément là où se trouvent ZQSD, ce qui permet de garder sa main au frais sans pour autant être dérangé.

Comme en témoignent nos images thermiques, la chauffe est bien contenue dans la partie supérieure du châssis. Une bonne chose, car ce n’était pas forcément le cas sur le Razer Blade 14, plus petit donc plus compliqué à gérer. On note une pointe à 55 degrés au-dessus du clavier, mais rien de grave étant donné qu’il y a aucune raison de toucher cet endroit. Au niveau de la chauffe intérieure, tout est en ordre avec un CPU qui monte à 57 degrés et un GPU à 73 degrés, ce qui est tout à fait cohérent pour ce type de machine. Niveau chauffe, c’est du beau travail de la part du constructeur.

Tout cet air, il faut la dégager, et pour cela, les deux ventilateurs tournent à plein régime quand un jeu est lancé. Dans ces conditions, nous avons constaté une nuisance qui monte à 58 décibels. Un souffle bien présent mais facilement contournable en montant le son des hauts-parleurs ou en mettant un casque. Cependant, c’est un élément à prendre en compte avant achat, étant donné que votre entourage aura certainement envie de jeter le PC par la fenêtre à cause du bruit émis.

Et l’autonomie dans tout ça ? Il est vrai que l’utilisation sur batterie se montre très limitée sur un PC de jeu qui est amené à être le plus souvent branché. En utilisation bureautique (écran calé à 200 cd/m², rétroéclairage désactivé, mode économie d’énergie), nous atteignons presque les huit heures. C’est bien pour un PC gaming et un peu mieux que la version Mini-LED. De quoi dépanner en cas de besoin.

Alors, on achète ?

Terminons ce test avec la traditionnelle question : alors, on achète ? Techniquement, ce Blade 16 OLED est quasiment impeccable. C’est un PC à la fois puissant, mais qui sait aussi maîtriser sa chauffe tout en offrant une excellente ergonomie. Plus encore, l’ajout de l’écran OLED apporte un vrai plus et un confort appréciable en jeu. Tout n’est pas parfait, évidemment. On peut citer une luminosité un peu faiblarde, peu aidée par un traitement des reflets inexistant, ou encore la présence du logiciel Synapse de Razer, une vraie usine à gaz peu pratique d’utilisation, mais indispensable.

Malgré tout ça, il est difficile de conseiller le Blade 16 OLED à cause d’un élément important : son prix. Quand on regarde la maîtrise technique, le tarif est justifié, mais il reste très élevé pour un PC portable, certes évolutif mais qui aura tendance à vieillir rapidement. De plus, si la puissance est importante pour une catégorie spécifique d’utilisateurs, le combo Core i9 et RTX 4090 est un peu « overkill » pour jouer sur un PC portable. Bref, c’est une démonstration du savoir-faire de Razer, mais réservé à un public de niche qui peut se le permettre.