Voitures électriques : les constructeurs vont devoir revenir aux boutons physiques, voici pourquoi

L'Euro NCAP, l'organisme européen spécialisé dans l'évaluation des systèmes de sécurité des voitures neuves, va introduire de nouvelles règles en 2026. Pour obtenir les fameuses 5 étoiles, les constructeurs automobiles vont devoir revenir aux boutons physiques pour certaines commandes clés comme les essuie-glaces par exemple.

Ces dernières années, les constructeurs automobiles ont été de plus en plus nombreux à abandonner les boutons physiques pour activer certaines fonctions essentielles au profit de commandes numériques (via des écrans tactiles). C'est notamment le cas de Volkswagen ou de Tesla.

Seulement, cette habitude prise par certaines marques est loin de faire l'unanimité chez les utilisateurs. Dans nos colonnes, nous avons évoqué il y a quelques semaines le cas problématique des essuie-glaces chez Tesla. De l'aveu de nombreux propriétaires de Tesla, les essuie-glaces restent le principal point noir des voitures électriques de la marque et ce pour plusieurs raisons.

Il y a tout d'abord de gros ratés avec le mode Automatique (il repose sur le système Tesla Vision) sans oublier que pour les activer manuellement, il faut impérativement passer par l'écran tactile central. Malheureusement, ce recours aux écrans tactiles a déjà abouti à des drames. En 2020, un automobiliste allemand a perdu le contrôle de son véhicule en tentant d'augmenter la vitesse des essuie-glaces depuis l'écran… En Norvège, de nombreuses auto-écoles ont décidé de bannir les Tesla de leurs parcs en raison de l'absence de comodos justement.

L'Euro NCAP s'engage en faveur des commandes physiques

Pour l'Euro NCPA, célèbre organisme européen spécialisé dans l'évaluation des systèmes de sécurité des voitures neuves, il est temps de mettre fin au tout tactile. Comme le rapportent nos confrères du Times, l'institution est sur le point d'introduire de nouvelles règles en 2026. Pour obtenir les fameuses 5 étoiles, les constructeurs devront impérativement utiliser des boutons physiques pour certaines fonctionnalités essentielles.

“La surutilisation des écrans tactiles est un problème à l'échelle de l'industrie, avec presque tous les constructeurs automobiles déplaçant les commandes clés sur des écrans tactiles centraux, obligeant les conducteurs à quitter la route des yeux et augmentant de fait le risque d'accidents liés à la distraction”, a déclaré Matthew Avery, directeur du développement stratégique à Euro NCAP, au Times.

Les 5 étoiles… à condition d'utiliser des boutons physiques

Comme dit plus haut, après l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, les constructeurs devront donc utiliser des boutons physiques ou des comodos pour déclencher les feux de détresse, les clignotants, les essuie-glaces, les appels SOS et le klaxon.

Rappelons au passage que les directives de sécurité d'Euro NCAP ne constituent pas une obligation légale. En d'autres termes, rien n'empêche les fabricants automobiles de les respecter ou non. Néanmoins, les constructeurs prennent ces évaluations très au sérieux et n'hésitent pas à mettre en avant les bonnes notes obtenues. Il s'agit même d'un argument de vente pour une grande majorité.

“Comme ce travail est en cours, nous n'avons pas encore finalisé la procédure d'évaluation. Cependant, nous avons l'intention d'adopter ces nouvelles exigences en 2026 comme prévu et les constructeurs automobiles en sont conscients et soutiennent l'initiative”, explique le cadre d'Euro NCAP à nos confrères de The Verge.

Tesla, premier constructeur concerné ?

Vous l'aurez compris, avec ces mesures à venir, Euro NCAP vise directement certaines constructeurs, Tesla en tête. Depuis des années, la marque américaine a obtenu systématiquement 5 étoiles sur ses voitures, le Model Y faisant d'ailleurs office de premier de la classe. La Model S a également été récompensée comme la meilleure voiture dans les catégories “Executive Car” et “Pure Electric” en 2022.

En d'autres termes, si Tesla souhaite maintenir ce niveau d'excellence et continuer à obtenir les meilleurs scores, le constructeur devra forcément revoir sa méthode et revenir à des commandes classiques et conventionnelles, du moins pour les fonctionnalités citées plus haut.

Source : The Times