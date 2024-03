Le permis de conduire en papier rose a fait son temps, des joueurs PS5 perdent tous leurs jeux à cause d’un bug, c’est le récap’

Vous pouvez remplacer votre permis de conduire papier gratuitement au format carte bancaire, des jeux PS5 dématérialisés disparaissent à cause d’un bug, Android 15 va démocratiser les SMS par satellite… Bienvenue dans le récap' de la veille !

Hier, on a aussi bien parlé du permis de conduire que d’un terrible bug sur la PS5. Bonne nouvelle dans le premier cas : passer à la version carte bancaire se fait désormais sans frais, à condition de se trouver dans une situation qui justifie son remplacement. Mauvaise nouvelle dans le second : certains joueurs ont perdu leurs jeux dématérialisés. Pendant ce temps, les SMS par satellite arriveront très certainement avec Android 15.

Plus besoin d’attendre pour remplacer votre permis de conduire

Il se peut que vous attendiez depuis des années pour enfin vous débarrasser de votre permis de conduire passer à celui au format carte bancaire. Jusqu’à maintenant, il fallait soit payer 25 € (et encore, sous certaines conditions), soit attendre que celui-ci arrive à expiration. Un temps désormais révolu. Plus besoin d’attendre, vous pouvez dès aujourd’hui demander le remplacement de votre permis au format carte bancaire gratuitement. On vous explique comment dans l’article ci-dessous.

À lire — Permis de conduire : vous pouvez remplacer gratuitement le papier rose par le nouveau format

Les joueurs PS5 ont eu droit à une très mauvaise surprise

Voilà un bug qui ne manquera pas de remettre sur la table le débat physique vs dématérialisé. Sur PS5, plusieurs joueurs rapportent que certains de leurs jeux au format dématérialisé refusent désormais de se lancer. À la place, leur console indique qu’ils doivent être rachetés ou retélécharger à partir du PS Plus. Pour le moment, il semblerait qu’il n’existe aucune solution. Glaçant.

À lire — PS5 : un bug efface tous vos jeux en version numérique, des dizaines de joueurs sont touchés

Les SMS par satellites arrivent avec Android 15

Tous les signes se tournent désormais vers une démocratisation des messages par satellite sur Android avec la prochaine mise à jour majeure du système d’exploitation. En plus des avancées technologiques dans le domaine, réalisées notamment par SpaceX, le code d’Android 14 QPR3 Beta 2 inclue désormais des traces d’une future activation de la fonctionnalité sur Android 15. Idéal pour les utilisateurs se trouvant dans des zones reculées et mal desservies.

À lire — Android 15 vous permettra d’envoyer des SMS de partout, même sans réseau mobile