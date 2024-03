Samsung lance les Galaxy A35 et A55, clap de fin pour l’application Outlook, c’est le récap

Les Galaxy A35 et A55 de Samsung sont enfin arrivés en France, Microsoft se prépare à faire disparaître l’application Outlook classique, Google évoque officiellement son futur Pixel 8a, c’est le récap.

Samsung vient de lancer deux nouveaux smartphones de milieu de gamme, les Galaxy A35 et A55, et comme d’habitude, ils héritent de certains éléments des S24. De son côté, Microsoft a annoncé son intention d’uniformiser les différentes applications Outlook. Enfin, alors que le Pixel 8a n’était pas encore officiel, Google vient d’évoquer le smartphone sur son site officiel. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du lundi 11 mars 2024.

Samsung lance ses Galaxy A35 et A55 en France

Deux nouveaux smartphones de milieu de gamme viennent d’arriver en France : les Galaxy A33 et A55. Comme chaque année, il devrait s’agir des appareils Android les plus populaires, notamment grâce à l’inclusion de quelques spécificités de la série S24 haut de gamme. Sur cette nouvelle génération, on retrouve notamment une protection en verre Gorilla Glass Victus+, la même que sur les Galaxy S24 et S24+. Il s’agit donc d’une belle montée en gamme pour ces smartphones disponibles à partir de seulement 399 euros.

Microsoft veut se séparer de son application Outlook originale

Microsoft possède actuellement pas moins de trois applications Outlook sur Windows, et le géant américain vient enfin d’annoncer des mesures pour uniformiser les différents logiciels. Pour cela, Microsoft va tout d’abord s’attaquer à la version classique d’Outlook, lancée il y a de nombreuses années maintenant. Son design devrait dans un premier temps changer pour prendre l’apparence de la version basée sur le Web, mais Microsoft va à terme complètement supprimer l’application, une fois que les utilisateurs se seront habitués au nouveau design.

Google confirme l’existence du Pixel 8a

Le Pixel 8a est attendu à l’occasion de la conférence Google I/O de la société au printemps, mais jusqu’à présent, seules des rumeurs avaient évoqué l’existence de l’appareil. Google vient finalement d’évoquer officiellement l’appareil sur son propre site Internet, en annonçant même que le smartphone arrivera avec une fonctionnalité exclusive lui permettant d’afficher des informations complémentaires au sujet de la batterie.

