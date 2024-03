L’UFC-Que Choisir dénonce cette loi qui fait grimper en flèche votre facture d’électricité

Dans une récente prise de position, l'UFC-Que Choisir a vivement critiqué le processus de réforme du marché de l'électricité en France, accusant le gouvernement de négociations opaques avec EDF. Cette situation, selon l'association, menace d'entraîner une hausse conséquente des tarifs pour les utilisateurs.

Dans un contexte où les prix de l'électricité ont connu une hausse de près de 10% depuis février, l'UFC-Que Choisir avait déjà exprimé ses préoccupations. Cette augmentation a touché tous les Français, avec des impacts variables selon les types d'abonnement. Pour les millions d'abonnés au tarif de base, cette hausse s'est avérée inévitable, mettant en évidence la vulnérabilité des utilisateurs face aux décisions tarifaires.

Depuis plus de deux ans, l'UFC-Que Choisir milite activement pour une réforme du marché de l'électricité en France en soulignant la nécessité d'une tarification reflétant les coûts de production nationaux plutôt que les fluctuations des marchés internationaux. Malgré leurs efforts pour promouvoir un dialogue inclusif et transparent, l'association exprime sa déception face à la démarche du gouvernement. Celui-ci, en choisissant de négocier en coulisses principalement avec EDF, a oublié de prendre en compte les voix des utilisateurs.

Prix de l'électricité: l'UFC-Que Choisir milite pour faire baisser vos factures.

L'annonce d'une augmentation de 66% du tarif du nucléaire, fixé désormais à 70 €/MWh, a suscité une vive controverse. L'UFC-Que Choisir remet en question la méthodologie ayant mené à cette décision, critiquant le manque de transparence et d'objectivité dans la fixation de ce tarif. Selon l'association, cette hausse tarifaire ne semble pas refléter les coûts réels supportés par EDF, soulevant ainsi des doutes quant à la légitimité et l'équité de cette nouvelle réglementation pour les utilisateurs français.

Au-delà de la question du prix du nucléaire, c'est la structure même de la future régulation du marché de l'électricité qui est remise en cause par l'UFC-Que Choisir. L'association décrit un système très compliqué et confus, où il n'est pas clair comment les prix sont décidés, ce qui pourrait être injuste pour les familles. Face à cela, l'UFC-Que Choisir demande au gouvernement de s'assurer que la réforme soit claire et juste, pour que les prix de l'électricité reflètent vraiment ce qu'elle coûte à produire et pour aider les utilisateurs à ne pas payer trop cher à cause de la montée des prix de l'énergie.

