Des nouvelles de OneUI 6.1, la Nintendo Switch 2 sera rétrocompatible, c’est le récap’ de la semaine

La mise à jour de Samsung pour les anciens Galaxy devrait bientôt débarquer, la future console portable de Nintendo devrait vous permettre de jouer à d’anciens titres, Xiaomi dévoile le prix de son Xiaomi 14, c’est le récap’ de la semaine.

Un nouveau récap’ de la semaine qui jongle entre bonnes et mauvaises nouvelles ! La mise à jour OneUI 6.1 devrait bientôt débarquer sur les Galaxy S23 et sur d’autres smartphones compatibles de Samsung, et la Nintendo Switch 2 pourrait être rétrocompatible et ainsi permettre aux joueurs de profiter d’anciens titres améliorés. Côté mauvaises nouvelles, le prix de lancement du Xiaomi 14 a été dévoilé et il n’est pas adapté à tous les budgets, et certains PC ne démarreront plus après la mise à jour 24H2 de Windows 11.

OneUI 6.1 arrive dans quelques semaines

Les premiers smartphones a profité de la dernière version de la surcouche Android de Samsung seront les trois modèles de la gamme S23, et l’arrivée de la mise à jour approche. En effet, si l’on en croit plusieurs leakers, OneUI 6.1 débarquera sur les Galaxy S23 dans quelques semaines, avant de rejoindre le S23 FE, le Z Fold 5, le Z Flip 5 et les Galaxy Tab 9 d’ici la fin du mois de mars. Les utilisateurs de ces anciens smartphones pourront donc bientôt profiter de cette grosse mise à jour et de Galaxy AI.

Lire : OneUI 6.1 : la date d’arrivée de la mise à jour sur les anciens smartphones Galaxy se précise

Bonne nouvelle, la Switch 2 sera rétrocompatible

Universo Nintendo vient de dévoiler que la future console hybride du constructeur japonais sera rétrocompatible. Une nouvelle bienvenue pour les propriétaires de la Switch actuelle, qui pourront continuer à jouer à leurs anciens jeux sur la Switch 2. La puissance et les performances de la nouvelle puce Nvidia devraient également offrir des graphismes améliorés et une meilleure fluidité par rapport aux titres originaux.

Lire : La Nintendo Switch 2 vous permettra de jouer à vos anciens jeux avec de meilleurs graphismes

Que se passerait-il si nous atteignions la vitesse de la lumière ?

L’idée de voyager à la vitesse de la lumière a toujours fasciné, tant les scientifiques que les auteurs de récits de science-fiction. Malheureusement, ce défi restera un fantasme car l’accélération nécéssaire pour atteindre 299 792 458 mètres par seconde ne pourrait pas être supportée par l’humain. En effet, cela engendrerait de réels risques pour la santé car des forces d’accélération telles empêcheraient le sang de circuler dans le corps.

Lire : Ce vieux fantasme de science-fiction est malheureusement impossible, voici pourquoi

Le Xiaomi 14 rejoint le segment premium

Le Xiaomi 14 sera lancé en Europe le 25 février, et on connait désormais le prix du dernier flagship du constructeur chinois en France. Le tarif de lancement a été fixé à 1099€ pour une configuration de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Une hausse tarifaire qui prouve que Xiaomi veut se placer sur le segment premium et s’imposer en tant que concurrent sérieux face à d’autres smartphones haut de gamme. À noter que le modèle Pro de la gamme ne sera pas proposé en Europe.

Lire : Xiaomi 14 : on connaît son tarif en France, et il y a une mauvaise nouvelle

Windows 11 24H2 empêchera certains vieux PC de s’allumer

Microsoft s’apprête à déployer sa mise à jour annuelle Windows 11, mais cette dernière pourrait décevoir de nombreux propriétaires d’anciens PC. En effet, l'internaute Bob Pony a révélé que la configuration requise pour faire tourner Windows 11 24H2 avait changé. Seuls les PC dont les processeurs possèdent la fonctionnalité POPCNT pourront faire la mise à jour vers Windows 24H2, à savoir les appareils sortis à partir de 2007 pour AMD et 2008 pour Intel.

Lire : Windows 11 24H2 : votre PC ne démarrera pas après la mise à jour si vous avez l’un de ces processeurs

Nos tests de la semaine

Volvo EX30 : compacte, élégante et confortable

Notre essai de la Volvo EX30 fut très positif. En effet, c’est un SUV électrique au design réussi et ses dimensions compactes sont parfaites pour la ville. Si l’on met de côté les inserts en plastique de la finition Celeste, les finitions sont assez convaincantes. Bonne autonomie et performances sont également au rendez-vous. Petit bémol, on regrette qu’il n’y ait qu’un seul écran pour l'instrumentation et l'infodivertissement.

Lire : Essai Volvo EX30 : un essai concluant pour la marque suédoise

Horwin EK3 : un scooter électrique qui va à l’essentiel

Le Horwin EK3 ne nous a pas spécialement impressionné, toutefois il reste séduisant et pourrait largement trouver son public. C’est un scooter électrique confortable et très facile à utiliser. Ses performances sont correctes, tout comme son autonomie, et son prix est juste. Lors de notre test, nous avons regretté l’absence d’ABS et la fermeté de l’amortissement et nous aurions aimé pouvoir utiliser les deux batteries simultanément.

Lire : Essai Horwin EK3 : un scooter électrique qui va à l’essentiel

Asus Zenbook Duo : un produit réussi et séduisant

Asus propose ici un PC de qualité, qui saura vous séduire grâce à son joli design, son format original et pratique, ses deux écrans OLED très bien calibrés et sa bonne gestion de la chauffe. C’est un laptop performant, idéal pour travailler ou pour faire tourner des jeux. Il n’est toutefois pas exempt de défauts. Il n’est pas toujours facile à utiliser, son clavier est médiocre et la partie audio est malheureusement ratée.

Lire : Test Asus Zenbook Duo : deux écrans, c’est mieux ?

Realme C67 : un smartphone correct pour les petits budgets

Si vous cherchez un smartphone satisfaisant à moins de 300 euros, le Realme C67 pourrait retenir votre attention, notamment grâce à son design pop assez singulier. Sa surcouche est efficace, son autonomie est correcte et on apprécie la présence d’un chargeur dans la boîte. Cela étant dit, le capteur d’empreintes est parfois capricieux, l’écran LCD n’est pas très bien calibré et le processeur n’est pas puissant. C’est un smartphone correct, qui ne vous permettra toutefois pas de faire de bonnes photos.

Lire : Test Realme C67 : que vaut ce smartphone à moins de 300 euros ?