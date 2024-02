Essai Horwin EK3 : un scooter électrique qui va à l’essentiel

Le Horwin EK3 est un petit scooter électrique équivalent 125 cm³ qui devrait intéresser les banlieusards autant que les habitants des centres-villes. Nous avons pu le mettre à rude épreuve dans des conditions particulièrement difficiles.

On ne compte plus les petits scooters électriques qui se prétendent capable de rivaliser avec leurs équivalents 125 cm³ thermiques. Mais les choses ne sont pas si évidentes dans la pratique. La faute généralement à des performances en retrait si on met de côté les départs-arrêtés canons, et à une autonomie sans commune mesure. Ce qui a de quoi faire hésiter avant de sauter le pas et de se lancer dans l'aventure du scooter électrique.

Sur le papier, le Horwin EK3 remplit toutes les cases. Le scooter est fabriqué par une marque autrichienne qui s'est spécialisée dans les deux-roues électriques, et dont le catalogue commence à être plutôt étoffé. Il comprend ainsi des scooters de cylindrées variées pour répondre à tous les besoins ou presque (du 50 cm³ au 125 cm³, le maxi-scooter étant encore extrêmement rare sur le marché du scooter électrique), mais aussi des petites motos électriques abordables. Les produits d'Horwin sont distribués par Volt Corp dont les locaux se trouvent en région parisienne, et chez qui nous sommes allés récupérer le Horwin EK3 par une journée d'hiver glaciale. Des conditions qui sont donc particulièrement compliquées pour un petit scooter électrique, mais qui nous réservera tout de même quelques surprises comme nous le verrons plus loin.

Horwin EK3, un petit scooter sympa et facile d'accès

Annoncé comme un équivalent 125 cm³ électrique, le Horwin EK3 ferait presque penser à un 50 cm³ avec ses 1,90 m de long, 69 cm de large et sa selle perchée à seulement 780 mm de haut. Des dimensions modestes mais qui correspondent aussi à celles du Horwin EK1, qui cube justement à cette cylindrée, et qui permettent à tout un chacun de prendre le guidon de l'un de ces deux scooters électriques. Surtout avec un poids à vide de 95 kg seulement et une excellente répartition des masses. En effet, le moteur est situé en position centrale tout comme les batteries. Cette conception permet aussi de rabaisser le centre de gravité qui, associé à un plancher plat et à de petites roues, permet au Horwin EK3 d'être un scooter électrique équivalent 125 cm³ particulièrement facile et accessible.

En matière de design, l'engin affiche une présentation classique à la limite du néo-rétro, avec un faux air de Vespa. Toute en rondeur, la carrosserie rouge intègre un éclairage Full LED non seulement à l'avant et à l'arrière, mais aussi… sur les côtés. Ce dernier est néanmoins désactivé chez le concessionnaire plutôt que d'être commandé depuis le tableau de bord du scooter. Quoiqu'il en soit, l'intégration de l'éclairage est particulièrement réussie pour donner un style à part au Horwin EK3.

À propos du tableau de bord, celui-ci est 100 % numérique ce qui n'a rien de bien étonnant s'agissant d'un scooter électrique. Bien lisible, la dalle de 5,5 pouces affiche une luminosité élevée pour une utilisation qui ne pose aucun problème, même avec un grand soleil dans le dos. L'instrumentation repose sur une interface très basique, mais qui s'illustre par son efficacité. Celle-ci est divisée en quatre, en mettant en exergue la vitesse instantanée en haut à gauche grâce à une police plus grande que le reste.

Le “compte tours”, ou plutôt la jauge de puissance est elle affichée en haut à droite, tandis que le mode de conduite est indiqué au centre, entre les quatre autres rubriques. Le pilote du Horwin EK3 peut aussi consulter le niveau de charge de la batterie sous forme de graphique et en pourcentage en bas à gauche. Enfin, le dernier quart en bas à droite regroupe le trip et l'odomètre. Tout cela est très simple mais aussi très efficace au quotidien.

À propos de simplicité, pas la peine de lire un mode d'emploi de plusieurs pages pour saisir le fonctionnement des boutons sur le guidon du Horwin EK3. Sur la gauche on trouve les commutateurs des feux de position/plein phares et des clignotants, le klaxon et… un régulateur de vitesse de série. Plutôt original sur un scooter à ce niveau de prix (voir plus bas).

Rien de bien original à droite du guidon, si ce n'est un commutateur sur trois positions afin de choisir le niveau de puissance (1 étant le niveau le plus faible, et trois le plus puissant), et la commande de marche arrière. Cette dernière n'a pas forcément d'utilité sur un scooter aussi léger et facile à manœuvrer que le Horwin EK3, mais pourquoi pas après tout.

Le tablier accueil une petite trappe de rangement qui n'est pas verrouillée à clef. Autre aspect pratique typique des scooters à plancher plat, un crochet permet d'accrocher un sac lors des déplacements.

En revanche, le constructeur a dû faire des choix pour contenir le prix du Horwin EK3. Comme par exemple au niveau du contacteur qui requiert une bonne vieille clef. Toute fine, celle-ci permet de démarrer le scooter, mais encore et surtout de verrouiller le Neiman quand le scooter est garé quelque part.

Si vous en avez cure, vous pourrez tout aussi bien laisser la clef à la maison et simplement utiliser la télécommande qui est fournie avec le Horwin EK3, et qui offre les mêmes fonctionnalités que la clef physique, le verrouillage en moins. Et vous ne devriez pas risquer de la perdre car contrairement à la clef, la télécommande est plutôt grosse.

On continue notre découverte du scooter en allant vers l'arrière du Horwin EK3. La selle peut accueillir deux personnes qui apprécieront son confort. Ceci étant, l'espace dédié au passager est assez limité, ce qui n'est pas vraiment étonnant eut égard à la longueur plutôt réduite du scooter. Quoiqu'il en soit, il ne sera pas trop lésé avec des cale-pieds escamotables qui sont plutôt bien intégrés, tout comme la poignée de maintien qui fait partie intégrante du design du Horwin EK3.

En ouvrant la selle, on découvre un coffre de bonne capacité. Mais s'agissant d'un scooter électrique, la plus grande partie de l'espace disponible est attribuée aux batteries de l'Horwin EK3. Ce dernier est proposé avec une ou deux batteries au choix comme nous le verrons plus loin. Dans tous les cas, il reste de la place pour ranger quelques accessoires, comme par exemple des gants ou un pantalon de pluie par exemple. Voire l'adaptateur secteur qui est indispensable pour recharger le véhicule.

Une ou deux batteries au choix pour le Horwin EK3

On l'a dit plus haut, le Horwin EK3 peut être configuré avec une ou deux batteries amovibles. D'une capacité de 2,59 kWh chacune, il s'agit d'accumulateurs Lithium-ion de 72v et 36 Ah.

Le moteur en position centrale délivre une puissance nominale de 3 500 W avec pic de 6 200 W. Atypique, le Horwin EK3 est équipé d'une transmission par chaîne. Ainsi équipé, le scooter électrique est annoncé avec une autonomie de 45 à 55 km lorsqu'une seule batterie est installée. Cette valeur est théoriquement doublée en utilisant une deuxième batterie.

Horwin EK3, un petit scooter pour la ville mais pas que

Pour cet essai, le constructeur nous a confié la version à deux batteries du Horwin EK3. La sensation de légèreté se confirme dès que l'on monte sur le scooter électrique. La position de conduite est naturelle et très agréable, permettant d'enchainer les kilomètres sans fatigue, tout moins jusqu'à l'épuisement de la batterie. Un bémol toutefois au niveau de la place disponible à bord. En effet, le plancher plat est plutôt étroit ce qui n'est pas vraiment étonnant vu la taille du Horwin EK3. Les utilisateurs qui chaussent du 42 ou plus risquent donc de devoir conduire avec les pieds en canard.

Autre bizarrerie, le Horwin EK3 est équipé comme dit plus haut d'une transmission par chaîne qu'on a plus l'habitude de trouver sur une moto thermique que sur un scooter, électrique de surcroit. Ce choix n'est pas sans conséquence avec un léger bruit de claquement qui se fait parfois entendre lors des démarrages un peu brusques. Dans le même ordre d'idée, le moteur se fait moins discret que sur des modèles équivalents, mais rien de bien gênant non plus car on est encore loin du bruit émis par un scooter thermique.

Bien molletonnée et suffisamment large, la selle est vraiment très confortable. En revanche les suspensions télescopiques sont un peu fermes, et les deux ressorts arrière mériteront probablement un réglage pour limiter l'impact des raccords et autres imperfections sur la route.

Hyper agile, le Horwin EK3 est taillé pour la ville, mais pas que. Se faufiler dans la circulation est vraiment un jeu d'enfant entre le poids très contenu et le centre de gravité bas. Les accélérations sont suffisamment vives mais sans jamais être trop violentes avec 189 Nm de couple tout de même. Dans tous les cas, le scooter procure un sentiment de sécurité qui est le bienvenu et qui viendra rassurer les utilisateurs les moins expérimentés qui décident de passer au scooter, surtout en l'absence d'anti-patinage.

Le passage d'un mode de conduite à l'autre est aisé et instantané grâce à la commande dédiée au guidon. On peut donc passer de l'un à l'autre en un clin d'œil en fonction des conditions de conduite, et ainsi optimiser l'autonomie de la batterie. Le mode 1 est le plus adapté pour rouler en ville. En effet, il va brider la puissance de sorte à ne pas dépasser les 30 km/h. De nombreux centres-villes ont désormais imposé une limitation à cette vitesse et on pourra rouler sereinement sans garder les yeux rivés sur le compteur. Le mode 2 libère un peu l'Horwin EK3 qui peut alors rouler jusqu'à 70 km/h. Enfin, ceux qui habitent en banlieue ou qui ont besoin d'emprunter l'autoroute ou le périphérique, basculeront sur le mode 3. On dispose alors de toute la puissance et d'une vitesse maximale de 95 km/h environ.

Le freinage du Horwin EK3 est assuré par des disques à l'avant et à l'arrière avec un système CBS. Pour rappel, ce dernier va répartir le freinage entre la roue avant et la roue arrière. Ceci étant, prendre le levier de frein gauche à pleine main se traduit par un dérapage de la roue arrière. Il faudra donc faire attention sur la chaussée humide. C'est d'autant plus vrai que le scooter n'est pas équipé de l'ABS, ce qui n'a rien de bien étonnant vu son niveau de prix.

Il est temps de répondre à la question qui est sur toutes les lèvres : quid de l'autonomie de l'Horwin EK3 ? Bonne nouvelle, les valeurs annoncées par le constructeur se confirment plus ou moins dans la réalité. Nous avons pu parcourir près de 30 km avec une batterie chargée à 83 %. Une valeur très correcte, surtout quand on sait que les essais ne correspondent pas forcément à une utilisation standard, avec de très nombreuses accélérations pour les besoins des séances de photos dynamiques. Pire encore, le hasard du calendrier a fait que nous avons essayé le Horwin EK3 lors d'une des journées les plus froides du mois de janvier 2024. Des conditions qui, on le sait, sont particulièrement difficiles pour un véhicule électrique. Dans tous les cas, parcourir environ 100 km au guidon du Horwin EK3 n'a rien d'impossible.

Pas de panique une fois que le tableau de bord affiche une capacité de 0 %. En effet, nous avons décidé de continuer à rouler et nous avons encore pu parcourir une poignée de kilomètres avant de devoir basculer sur la deuxième batterie du scooter. L'opération n'étant pas automatique, il faut donc ouvrir la selle du Horwin EK3 et débrancher le câble de la cosse de la première batterie, avant de venir le rebrancher sur la seconde.

Enfin, vous avez deux options au moment de recharger la batterie du scooter. La première est bien évidemment de brancher le câble de recharge du transformateur de 72V 8Ah qui est fourni directement sur le connecteur propriétaire à l'avant de la selle du Horwin EK3. Attention dans ce cas, seule l'une des deux batteries est rechargée lors de l'opération, la seconde étant débranchée on le rappelle.

Mieux vaut donc recharger directement les batteries après les avoir ôtées de leur logement sous la selle. Chacune pèse 10 kg environ, mais elles sont équipées d'une robuste poignée de transport. Reste ensuite à patienter pendant 4h30 pour la recharge complète d'une des deux batteries. Le chargeur étant doté d'un câble en Y, il s'occupera ensuite de charger le deuxième accu du Horwin EK3.

Quel prix pour le Horwin EK3 ?

Le Horwin EK3 est commercialisé au prix de 3 999 € avec une disponibilité immédiate. Ce montant comprend le scooter électrique et une batterie amovible Lithium-ion de 72v / 36 Ah d'une capacité de 2,59 kWh. Pour ceux qui ne peuvent pas se contenter de rouler sans émission en centre-ville, le Horwin EK3 est aussi proposé avec deux batteries pour un prix de 4 999 €. Dans les deux cas, il est possible de choisir le coloris de son choix sans supplément.

Se pose aussi la question des aides à l'achat, et plus particulièrement du bonus écologique. Jusqu'à présent, il était possible de prétendre à une somme jusqu'à 900 € en fonction de la puissance du moteur du scooter électrique et de la capacité de la batterie. Le cas du Horwin EK3 est plus complexe avec ses deux batteries qui ne fonctionnent pas de concert et qui ne devraient donc pas répondre aux critères d'attribution. Une situation d'autant plus compliquée qu'il nous a été impossible de vérifier les conditions sur le site dédié du gouvernement. En effet, celui-ci était en pleine mise à jour au moment de la rédaction de cet essai, le bonus écologique ayant encore été revu après la publication du décret n°2024-102 du 12 février 2024.