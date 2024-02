La Nintendo Switch 2 vous permettra de jouer à vos anciens jeux avec de meilleurs graphismes

Bonne nouvelle pour les propriétaires de la Nintendo Switch, vos jeux devraient bien fonctionner sur la prochaine génération, que l’on appellera pour l’instant Switch 2. Il semblerait que la console sera bien rétrocompatible.

La Nintendo Switch 2, le successeur présumé de la célèbre console hybride, sera rétrocompatible avec les jeux Switch existants, selon un nouveau rapport d'un site web portugais. Le rapport affirme également que la Switch 2 aura plus de puissance et de fonctionnalités que le modèle actuel. Il corrobore donc les informations qui avaient été données à l’occasion d’autres fuites.

Le rapport provient d'Universo Nintendo, un site web qui a l'habitude de divulguer des informations précises sur les projets de Nintendo. Le site cite un podcast appelé X do Controle par PH Brazil, qui a également été partagé par Centro Leaks, une source fiable de fuites sur les jeux. Le podcast indique que la Switch 2 sera non seulement capable de jouer aux jeux Switch déjà disponibles, mais aussi de les améliorer avec de meilleurs graphiques et performances, grâce à la puissance de traitement supplémentaire de la nouvelle console.

Lire également – Nintendo Switch 2 : de nombreux jeux sont déjà en développement sur la console

La Nintendo Switch 2 pourra améliorer certains titres originaux

D’après les informations relayées par Universo Nintendo, le géant nippon permettra à ses développeurs de déployer des mises à jour sur leurs titres Switch, qui pourraient leur permettre de profiter de meilleurs graphismes sur la Switch 2. En tirant parti de la nouvelle puce Nvidia, les jeux seraient alors beaucoup plus fluides, ou offriraient des graphismes plus ambitieux.

Nvidia serait en train de créer une nouvelle unité commerciale pour concevoir des puces pour les entreprises de matériel, et a déjà conclu un accord avec Nintendo pour la Switch 2. Le rapport suggère également que Nvidia a essayé de convaincre Microsoft d'utiliser ses puces pour la prochaine Xbox, mais sans succès.

Le podcast indique également que Nintendo organisera un événement Nintendo Direct la semaine prochaine, au cours duquel il annoncera quelques nouveaux jeux et mises à jour pour la Switch. Cependant, la grande révélation de la Switch 2 aura lieu en mars, lors d'un événement matériel spécial. Enfin, le podcast mentionne également qu'il y aura une présentation de Pokémon plus tard ce mois-ci, qui pourrait être liée au 25e anniversaire de la franchise.