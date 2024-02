Ce vieux fantasme de science-fiction est malheureusement impossible, voici pourquoi

L'idée de se déplacer à la vitesse de la lumière fascine depuis longtemps, inspirant de nombreux récits de science-fiction. Mais qu'adviendrait-il réellement si nous pouvions atteindre une telle vitesse ? Les défis physiques et théoriques liés à cette quête vertigineuse révèlent les limites de notre compréhension actuelle de l'univers.

L'exploration spatiale connaît des avancées spectaculaires, illustrées récemment par la NASA qui a marqué l'histoire en envoyant le premier équipage entièrement civil vers la Station spatiale internationale. Cette mission, propulsée par une fusée Falcon 9, symbolise une ère nouvelle où l'espace devient accessible à un spectre plus large d'explorateurs, au-delà des astronautes professionnels. Parallèlement, l'annonce de Starlab, conçu pour succéder à l'ISS avec le soutien de SpaceX, témoigne de l'ambition croissante de privatiser et de commercialiser l'orbite terrestre basse, promettant de révolutionner notre approche de l'espace.

Alors que nous repoussons les frontières de l'exploration spatiale, les contributions scientifiques, telles que l'application de la théorie de la relativité d'Einstein à l'étude des galaxies par l'intelligence artificielle, enrichissent notre compréhension de l'univers. Cette synergie entre la physique théorique et les technologies de pointe nous permet de sonder les mystères des galaxies et d'entrevoir les possibilités infinies de l'exploration. Dans ce contexte, l'idée de voyager à la vitesse de la lumière pour explorer l'espace lointain suscite une fascination renouvelée, malgré les défis physiques et théoriques considérables que cela implique.

Les défis de l'accélération vers la vitesse lumière

Atteindre la vitesse de la lumière, soit environ 299 792 458 mètres par seconde, présente un obstacle majeur : l'accélération nécessaire pour y parvenir. Selon Michael Pravica, professeur de physique, le véritable défi réside dans les forces d'accélération que notre corps pourrait endurer. Les humains sont capables de supporter des forces allant jusqu'à 4 à 6 fois la gravité terrestre pendant de courtes périodes. Au-delà, les risques pour la santé deviennent critiques, avec des conséquences allant de la perte de connaissance à des issues fatales, dues à l'incapacité du sang à circuler efficacement dans le corps sous de telles pressions.

Même en mettant de côté les contraintes physiologiques, la théorie de la relativité d'Einstein nous apprend qu'un objet possédant une masse finie ne peut pas atteindre la vitesse de la lumière. À l'approche de cette limite, sa masse augmenterait de façon exponentielle, nécessitant une quantité infinie d'énergie pour maintenir une telle vitesse. Bien que la technologie actuelle permette aux particules subatomiques d'atteindre des vitesses proches de celle de la lumière dans des accélérateurs de particules, l'application de ces principes à un objet de la taille d'un être humain reste, à ce jour, une perspective irréalisable et profondément ancrée dans le domaine de la science-fiction.

