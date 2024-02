Ce nouveau satellite va surveiller les déchets spatiaux lors d’une mission historique

Lancement réussi pour une nouvelle mission historique de surveillance des déchets spatiaux. Un nouveau satellite de la société RocketLab vient d’atteindre l’orbite.

Les débris spatiaux constituent un grave problème qui menace les satellites, les engins spatiaux et les astronautes. Pour remédier à ce problème, un nouveau satellite a été lancé pour inspecter et surveiller un gros débris en orbite. Ce satellite, appelé ADRAS-J, est un projet commun de Rocket Lab et d'Astroscale Japan, une société spécialisée dans l'élimination des débris orbitaux. L'entreprise a été fondée en 2013 et a déjà lancé plusieurs missions de démonstration pour présenter ses solutions.

ADRAS-J, qui signifie Active Debris Removal by Astroscale-Japan, a décollé à bord d'une fusée Electron depuis le site de lancement de Rocket Lab en Nouvelle-Zélande le dimanche 18 février. Le satellite pèse 150 kilogrammes et est équipé de capteurs et de caméras pour effectuer des opérations de rendez-vous et de proximité (RPO) avec un objet cible.

Quel est le but de la nouvelle mission de RocketLab ?

L'objet cible est un vieil étage supérieur de fusée japonaise qui est en orbite autour de la Terre depuis 2009. ADRAS-J s'approchera de l'objet, le photographiera et recueillera des données sur sa taille, sa forme et son état. La mission vise à tester les technologies et les opérations nécessaires pour inspecter et surveiller les débris spatiaux de manière sûre et précise.

ADRAS-J fait partie d'un programme plus vaste d'élimination des débris orbitaux mené par l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA). Ce programme, appelé “Commercial Removal of Debris Demonstration”, comporte deux phases. La phase I, qui implique ADRAS-J, est axée sur l'inspection et la surveillance. La phase II, prévue pour 2026, impliquera un autre satellite qui tentera de capturer et de désorbiter l'objet cible.

Avec le lancement d'ADRAS-J, Astroscale et Rocket Lab sont entrés dans l'histoire en envoyant le premier satellite pour inspecter un gros débris spatial en orbite. La mission devrait durer quelques mois et fournir des données précieuses qui contribueront aux futurs efforts de nettoyage des déchets spatiaux. ADRAS-J est donc une première étape importante pour l'industrie spatiale et un pas en avant vers la sécurité et la durabilité des activités spatiales, puisque les débris spatiaux représentent parfois un énorme danger.