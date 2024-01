Notre comparo entre le Galaxy S24 et l’iPhone 15, l’incroyable verre de protection du S24 Ultra, c’est le récap

Notre comparo entre le Galaxy S24 et l'iPhone 15, l'incroyable verre de protection du S24 Ultra, la liste des smartphones compatibles avec OneUI 6.1, c'est le récap

C’est l’heure du récap du 18 janvier 2024. Aujourd’hui, nous avons comparé le Galaxy S24 et l’iPhone 15 pour savoir quel est le meilleur smartphone petit format. À peine sorti, Corning dévoile un tout nouveau revêtement d'écran, le Gorilla Armor, qui serait 4 fois plus résistant que la concurrence. Enfin, on sait que ce smartphone arrive avec la mise à jour OneUI 6.1 et on connaît aussi la liste des anciens modèles qui pourront également en bénéficier.

GALAXY S24 VS IPHONE 15 : QUEL EST LE MEILLEUR SMARTPHONE PETIT FORMAT ?

Samsung vient de lancer en ce début d’année une nouvelle série de smartphones : les Galaxy S24. Le plus petit modèle, le Galaxy S24,est le rival direct de l'iPhone 15 d'Apple. Ces appareils font partie des smartphones haut de gamme les plus compacts du marché. Avec leur taille proche de 6 pouces, ils visent un public semblable. Nous détaillons et comparons les spécificités techniques de chacun, en démystifiant le jargon pour une meilleure clarté.

Lire – Galaxy S24 vs iPhone 15 : quel est le meilleur smartphone petit format ?

L’ÉCRAN DU GALAXY S24 ULTRA EST PRESQUE IMPOSSIBLE À RAYER AVEC LE GORILLA ARMOR

Alors que Samsung lance sa série Galaxy S24, une nouveauté attire particulièrement l'attention pour le Galaxy S24 Ultra : un écran protégé par le Gorilla Armor. C’est un revêtement particulièrement résistant qui est exclusif à ce modèle. Alors que les versions standard S24 et S24+ sont équipées du Gorilla Glass traditionnel, le S24 Ultra bénéficie d'une “véritable armure” sur sa face avant. Cette protection, une innovation de Corning, est une première pour l'entreprise. Elle marque une différence notable avec le Gorilla Glass Victus 2, utilisé sur les autres modèles, en apportant une robustesse accrue à l'écran, désormais plat, contrairement à l'écran incurvé du Galaxy S23 Ultra.

Lire – L’écran du Galaxy S24 Ultra est presque impossible à rayer avec le Gorilla Armor

ONEUI 6.1 : LE GALAXY S24 NE SERA PAS LE SEUL À RECEVOIR LES FONCTIONNALITÉS IA, VOICI LA LISTE DES SMARTPHONES COMPATIBLES

Lors de la récente conférence Unpacked, Samsung a révélé que les anciens modèles de smartphones seront compatibles avec les nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle de OneUI 6.1. Cela concerne notamment le Galaxy S24, qui introduit la plateforme Galaxy AI, impressionnante lors de nos tests. Cette mise à jour, initialement pensée pour le dernier modèle, sera également accessible sur les plusieurs anciens modèles.

Lire – OneUI 6.1 : le Galaxy S24 ne sera pas le seul à recevoir les fonctionnalités IA, voici la liste des smartphones compatibles