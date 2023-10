Escroqueries Paypal : nos conseils pour vous protéger en ligne

Alors que les escroqueries sur Paypal se multiplient, on vous explique ci-dessous comment les repérer et les éviter afin de protéger votre navigation et vos transactions en ligne.

En juillet 2023, une femme s’est fait escroquer plus de 9000€ en pensant vendre simplement sa cafetière pour 45€. Comment ? Via une arnaque Paypal : un acheteur lui a proposé de payer la cafetière avec Paypal et lui a envoyé un lien vers un faux site Paypal très convaincant. La vendeuse s’y est connectée et s’est faite appeler par une fausse conseillère Paypal qui lui a demandé ses informations bancaires dans le but final de vider son compte bancaire.

Malheureusement, ce type d’arnaque est de plus en plus fréquent. Au point que certains consommateurs préfèrent aujourd’hui éviter Paypal lors de leurs transactions en ligne. Paypal reste cependant l'un des plus grands services de paiement en ligne au monde et il serait dommage de s’en passer définitivement.

Ainsi, pour vous aider, nous avons décidé de lister pour vous les escroqueries Paypal les plus courantes et de vous expliquer comment s’en protéger !

L’ hameçonnage : l’escroquerie Paypal la plus courante

Parmi les escroqueries Paypal, la plus courante est probablement la tentative de phishing, aussi appelé hameçonnage. Le principe est simple : vous recevez un email vous indiquant que votre compte PayPal a été suspendu ou qu'une activité suspecte a été détectée. Le message vous demande de cliquer sur un lien pour vérifier vos informations. Problème : le lien vous amène vers un faux site Paypal qui récupère vos informations de connexion. L’ hameçonneur pourra ensuite se connecter à votre place à votre vrai compte Paypal et récupérer vos informations bancaires.

Parmi les techniques de phishing les plus répondues, les fraudeurs vous disent en général que :

Votre compte Paypal a été suspendu.

Vous devez vérifier vos informations personnelles.

Vous avez reçu un trop-perçu.

Comment éviter de se faire avoir ? La première chose à faire est de vous méfier face aux mails provenant de Paypal. Vérifiez l’adresse email de l’expéditeur et n’hésitez pas à la taper sur Google pour vérifier qu’elle appartient bien à Paypal. Précisons qu’un email provenant véritablement de Paypal ne vous demandera jamais vos informations bancaires ou encore votre mot de passe et ne contient pas de pièce jointe ou de logiciel à télécharger.

Dans tous les cas, évitez de cliquer sur un lien présent dans un mail. Si un mail vous demande de vous connecter à votre compte Paypal, rendez-vous sur le site de Paypal depuis votre moteur de recherche ou l’application officielle Paypal. Vérifiez également tout le temps l’URL du site et assurez-vous qu’il s’agit bien du site officiel avant de vous connecter. Vous vous assurez ainsi de garder pour vous vos informations de connexion.

Sites frauduleux, piratage de compte, paiement anticipé : les autres arnaques Paypal

Les escrocs en ligne ne se contentent pas du hameçonnage. Paypal fait en effet l’objet de plusieurs autres arnaques.

1 – Le site frauduleux : vous achetez un produit en ligne, mais le vendeur ne l'envoie jamais, ou il ne correspond pas du tout à la description. Les escrocs utilisent souvent PayPal pour collecter l'argent, car il offre une certaine protection au vendeur. Assurez-vous toujours de faire affaire avec des vendeurs de confiance, par exemple en cherchant le nom du vendeur sur votre moteur de recherche pour vérifier qu’il bénéficie d’une bonne réputation. Vous pouvez également vérifier les CGV sur le site ou encore vous assurer qu’il existe depuis plus de quelques semaines.

2 – Le piratage de compte : les escrocs obtiennent parfois un accès non autorisé à votre compte PayPal et effectuent des transactions non autorisées. Il est essentiel de protéger votre compte PayPal avec un mot de passe fort et d’utiliser l'authentification à deux facteurs.

3 – Le paiement anticipé : vous pouvez également recevoir un email vous indiquant que vous avez gagné une grosse somme d’argent, mais que pour la toucher, vous devez d’abord payer une taxe ou des frais de dossier via Paypal. Pour éviter cette fraude, ne faites pas confiance à tous les mails que vous recevez. Vérifiez l’adresse email de l’expéditeur et renseignez-vous sur ce dernier via votre moteur de recherche.

