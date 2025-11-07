Darty brade le Samsung Jet 65 Pet : un aspirateur haut de gamme à moins de 250 euros !

Moins de 250 euros pour un aspirateur balai puissant et silencieux ? Cette offre Darty sur le Samsung Jet 65 Pet vaut clairement le détour.

Je profite de l'offre maintenant

Si vous cherchez un aspirateur capable de tout faire sans vous épuiser, celui-ci est fait pour vous. En ce moment, Darty casse les prix pendant les Avant-Premières Black Friday : le Samsung Jet 65 Pet passe à 249,99 euros au lieu de 329,99 euros.

C’est une réduction de 80 euros pour un modèle ultra polyvalent, parfait pour les foyers avec animaux, enfants ou simplement ceux qui veulent une maison impeccable sans se prendre la tête.

Le Samsung Jet 65 Pet : puissance, légèreté et air purifié

Cet aspirateur balai répond à tous les besoins : puissance d’aspiration de 150 AW, moteur Digital Inverter silencieux et système Jet Cyclone qui sépare efficacement les poussières de l’air. En clair, il aspire tout sur son passage, sans perte de puissance.

L’un de ses gros atouts, c’est sa mini-brosse Pet Tool, pensée pour les poils d’animaux sur les canapés ou tapis. Fini les séances de nettoyage interminables ! Avec ses 2,3 kg seulement, il se manipule d’une seule main et se range facilement, même dans un petit appartement.

Nettoyage sans effort et air plus sain

Le Jet 65 Pet ne se contente pas d’être performant, il est aussi hygiénique. Son filtre HEPA à 5 couches capture 99,999 % des particules fines, idéal pour les allergiques ou les familles avec enfants. Vous respirez mieux, tout simplement.

Côté autonomie, jusqu’à 40 minutes d’utilisation en mode éco, soit largement de quoi faire le tour du logement sans recharge. Et quand la batterie s’épuise ? Pas de souci : elle est amovible et remplaçable, pratique pour prolonger la durée de vie de l’appareil.

Le pack inclut plusieurs accessoires : une brosse multifonction, un suceur fente, un accessoire 2-en-1 et la fameuse Mini Pet Tool. Le tout se recharge sur une station 2-en-1 que vous pouvez fixer ou poser où vous voulez.

Profiter de l'offre maintenant

En bref, le Samsung Jet 65 Pet réunit tout ce qu’on attend d’un aspirateur moderne : puissance, silence et propreté impeccable. Et à moins de 250 euros pendant les Avant-Premières Black Friday chez Darty, difficile de trouver mieux !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Darty.