Surveillez jardin, entrée et intérieur pour moins de 100€ : l’offre Black Friday sur ce pack Arlo avec 3 caméras fait un carton !

Darty dévoile l'une des meilleures offres Black Friday : le pack de 3 caméras Arlo Essential 2K plonge avec -60 % de remise, soit 150€ d'économie. C'est le moment ou jamais d'équiper votre maison d'un système de surveillance performant.

Le Black Friday frappe fort chez Darty avec une offre explosive sur la sécurité connectée. Ce pack Arlo Essential, comprenant 3 caméras de surveillance 2K, voit son prix chuter de 249,99€ à seulement 99,99€, soit une réduction spectaculaire de 60% !

Pour la première fois, un système de surveillance complet passe sous la barre symbolique des 100 euros. Une opportunité rare pour équiper votre maison d'une protection moderne et performante sans exploser votre budget.

Un pack complet pour surveiller toute votre maison

Ce Pack Sécurité Arlo Essential comprend 2 caméras extérieures et 1 caméra intérieure, toutes équipées d'une résolution 2K. Cette configuration vous permet de couvrir l'ensemble de votre propriété : entrée principale, jardin, garage et intérieur de la maison, et ce, dans de bonns conditions.

La résolution 2K offre en effet une clarté d'image impressionnante, vous permettant d'identifier facilement les visiteurs et de surveiller efficacement votre propriété. Le champ de vision de 130° couvre de vastes zones, réduisant ainsi les angles morts. Que ce soit de jour comme de nuit, vous bénéficiez d'une vision nette grâce au projecteur lumineux intégré, capable d'éclairer jusqu'à 7 mètres.

Installation simplifiée et fonctionnalités avancées

Vous avez peur de ne pas savoir installer les caméras ? Pas de panique. Avec ce pack, fini les installations compliquées ! Grâce au mode Bluetooth, la configuration se fait en quelques minutes, sans fil apparent. Les caméras se fixent avec quelques vis seulement, rendant l'installation accessible à tous.

Côté fonctionnalités, ce pack ne lésine pas sur les moyens. L'audio bidirectionnel vous permet de communiquer en temps réel avec vos visiteurs ou de dissuader d'éventuels intrus. La sirène intégrée de 80 dB, audible jusqu'à 30 mètres, ajoute une couche de sécurité supplémentaire. Vous pouvez la déclencher automatiquement lors d'une détection de mouvement ou manuellement via l'application.

L'abonnement Arlo Secure, un plus non négligeable

En prime, pour tout acht de ce pack chez Darty, vous profitez également d'un essai gratuit de l'abonnement Arlo Secure. Ce service vous offre un stockage cloud avec 60 jours d'historique vidéo, la détection intelligente (personnes, animaux, colis, véhicules) pour limiter les fausses alertes, et même une garantie contre le vol : votre caméra sera remplacée gratuitement en cas de vol. Sans abonnement, vous conservez le flux en direct et les alertes de mouvement basiques.

Finalement, à moins de 100€, ce pack Arlo Essential représente un excellent rapport qualité-prix pour qui souhaite sécuriser son domicile avec un équipement fiable et performant. Une offre à ne pas manquer !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Darty.