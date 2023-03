Daredevil Born Again sur Disney+ : Jon Bernthal de retour dans le rôle du Punisher

Jon Bernthal sera de retour dans le rôle du Punisher. Il incarnera le personnage dans la nouvelle série dédiée à Daredevil : Born Again. Avec ce casting, Marvel Studios montre qu’il cherche à rester dans la continuité des séries Netflix, tout en repartant sur de bonnes bases.

Il revient ! Après avoir incarné le Punisher dans la saison 2 de Daredevil puis dans sa série dédiée (2 saisons) Jon Bernthal va rempiler pour Daredevil Born Again sur Disney+. Un retour attendu de longue date, le sort du personnage étant en suspens depuis l’abandon du deal Marvel/Netflix.

C’est The Hollywood Reporter qui annonce la nouvelle. Bernthal rejoint la série dont le tournage devrait débuter ce mois-ci à New York. Au casting, on retrouvera évidemment Chalie Cox en Daredevil ainsi que Vincent D’Onofrio en Caïd.

Daredevil Born Again, la méga série de Disney+ prévue pour 2023

THR précise aussi que Deborah Ann Woll et Elden Henson, respectivement Karen et Foggy dans la série Daredevil de Netflix, ne seront pas de la partie. On ne sait pas encore si les personnages seront recastés ou tout simplement évincés de l’histoire. Born Again devrait bien faire suite aux trois saisons déjà existantes (maintenant disponibles sur Disney+), mais adopter une approche de soft reboot, c’est-à-dire repartir sur de nouvelles bases. La série se composera de 18 épisodes, une longueur inhabituelle pour un série Marvel Studios.

Les espoirs sont grands pour cette création, surtout qu’elle revient de loin. A la fin du deal Marvel/Netflix et du rapatriement des séries sur Disney+, la question de l’avenir des personnages du Netflix Universe (qui évoluait en marge du Marvel Cinematic Universe) est longtemps restée sans réponse. En 2021, Charlie Cox a fait son grand retour dans le MCU dans une scène du film Spider-Man No Way Home, puis dans la série She-Hulk en 2022. Vincent D’Onofrio a lui renfilé le costume du Caïd (Wilson Fisk) pour l’épisode final de Hawkeye.

Le retour de Jon Bernthal en Punisher est logique, surtout que le personnage est l’un des plus populaires de l’écurie Marvel. Le destin des autres héros du Netflix Universe, à savoir Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist, est encore incertain. Marvel Studios n’a pour l’instant pas prévu de les réutiliser.

Daredevil Born Again devrait être diffusée courant 2024 sur Disney+.

Source : The Hollywood Reporter