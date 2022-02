Cyberpunk 2077 : les versions PS5 et Xbox Series X sont solides, mais le PC reste devant

Les versions PS5 et Xbox Series X/S de Cyberpunk 2077 sont enfin disponibles et s'accompagnent au passage du patch 1.5 du jeu. Alors, quel est le rendu offert par ces deux versions ? S'approchent-elles du PC ? La réponse dans ce comparatif vidéo.

Comme vous le savez peut-être, CD Projekt RED a tenu un nouveau live ce jeudi 17 février 2022. Au programme, la présentation des nouveautés intégrées avec le patch 1.5, et surtout l'annonce officielle de l'arrivée des versions PS5 et Xbox Series X de Cyberpunk 2077. Mieux vaut tard que jamais comme on dit.

Surtout que les développeurs ont confirmé leur disponibilité immédiate à la fin du live, avec de surcroît la possibilité pour les joueurs PS5 et Xbox Series X/S d'essayer le titre gratuitement pendant cinq heures. Pratique pour se faire une idée sur le jeu avant de passer éventuellement à la caisse.

Mais alors, que nous réservent ces versions next-gen et surtout se rapprochent-elles de la version PC ? La chaîne YouTube ElAnalistaDebits” est spécialisée dans le comparatif vidéo et s'est donc penchée sur le sujet. Ce comparo s'attarde sur de nombreux points comme les améliorations apportées aux ombres, aux textures, au pop-in, à la distance d'affichage, à la résolution et aux performances dans les différents modes d'affichage, sans oublier les temps de chargement.

À lire également : Cyberpunk 2077 – malgré les bugs, le jeu est l'un des plus populaires sur Steam en 2021

Des versions PS5 et Xbox Series X solides, sans égaler le PC

Ici, le vidéaste met côte à côté les versions PS5, Xbox Series X et Series S, mais aussi la version PC de Cyberpunk 2077 sur deux machine équipées respectivement d'une Nvidia RTX 3080 et d'une RTX 3050, le dernier GPU d'entrée de gamme de la marque. En premier lieu, le studio polonais a annoncé que cette version next-gen tournait en 4K dynamique. En vérité et comme le démontre ce comparo, la résolution tourne plutôt autour des 1440p (même s'il y a des passages en 2160p en de rares moments), ce sur les deux consoles. On note d'ailleurs la disparition d'un mode de résolution en 1800p sur Xbox Series X.

Du côté des performances, la Xbox Series S est la moins bien lotie sans surprise. Il faudra se contenter d'une résolution en 1440p avec un framerate limité à 30 FPS. Sur PS5 et Xbox Series X, vous aurez le choix entre le mode Fidélité RT Mode (Ray Tracing activé, 4K dynamique en 30 FPS) et le mode Performance sans Ray Tracing, 4K dynamique et un 60 FPS stable. Bien entendu, la version PC reste largement supérieure avec une configuration musclée, surtout depuis la prise en charge du DLSS 2.3 via le patch 1.5.

Concernant le Ray-Tracing d'ailleurs, les effets restent limités sur PS5 et Xbox Series X, avec des ombres de contact (ce qui n'est pas le cas sur PC). Le pop-in s'est considérablement amélioré sur les machines de nouvelle génération, tout comme les ombres et l'éclairage globale, la distance d'affichage et la qualité du filtrage anisotropique. Les textures se veulent également plus fines. Côté temps de chargement, la PS5 gagne d'une courte tête par rapport à sa concurrente avec 9 secondes pour charger une partie contre 11 secondes sur Series X (11,5 sur Series S). Le PC reste devant avec un peu moins de 7 secondes. Bien entendu, libre à vous de regarder le comparatif dans son intégralité ci-dessus.