Cyberpunk 2077 : malgré les bugs, le jeu est l’un des plus populaires sur Steam en 2021

Cyberpunk 2077 a été l’un des jeux plus populaires de Steam cette année, et l’un des mieux vendus. Un véritable exploit pour un titre qui a connu l’une des sorties les plus catastrophiques de l’histoire du média.

S’il y a une chose pour laquelle on se souviendra de Cyberpunk 2077, c’est bien sa sortie mouvementée. Alors attendu comme le messie, le titre de CD Projekt a fait flop auprès des critiques et a été pointé du doigt pour sa finition. Le studio polonais n’a cependant pas lâché le morceau et a continué à travailler sur son bébé pour l’améliorer. Les efforts payent, puisque le titre est l’un des plus populaires de Steam en cette année 2021.

La plateforme a en effet sorti son top des titres qui ont fait l’année 2021. Il n’y a pas de classement à proprement parler (pas de numéro 1, donc) mais des paliers qui définissent la popularité d’un jeu. Ainsi, Cyberpunk 2077 se place au sommet.

Cyberpunk 2077, l’un des titres les plus joués de l’année

Cyberpunk 2077 se hisse au panthéon des titres « platines » qui ont dépassé les 200 00 joueurs simultanés aux côtés de New World, de DOTA 2, GTA V (qui semble increvable) mais aussi de Valheim, petite surprise de l’année.

En ce qui concerne les ventes, Cyberpunk 2077 se classe dans la catégorie « argent » et non « platine ». Cela traduit des chiffres de vente déjà très bons en 2020, mais aussi une bonne dynamique cette année, notamment grâce à des promos. Il se place ainsi aux côtés de succès comme Resident Evil Village, Mass Effect Legendary Edition ou encore Age of Empires 4. Nous sommes tout de même sur du haut niveau. À noter d’ailleurs que GTA 5 reste l’un des jeux Steam les plus vendus de l’année sur Steam et qu’il se place aux côtés de Battlefield 2042, titre qui a lui aussi connu un lancement tumultueux.

CD Projekt continue de travailler sur son Cyberpunk 2077. Si les versions PS4 et Xbox One semblent irrécupérables, la version PC est maintenant relativement propre, même s’il reste encore beaucoup de bugs. En 2022, le soft bénéficiera d’une version PS5 et Xbox Series X qui, on l’espère, sera à la hauteur. Ensuite, les joueurs devraient profiter de DLC d’ampleur, CD Projekt souhaitant reproduire ce qui avait été fait avec The Witcher 3.

Source : Steam