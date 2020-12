Cyberpunk 2077 : les journalistes trop critiques reçoivent des menaces de mort !

Certains journalistes jugés trop critiques envers Cyberpunk 2077 disent avoir reçu une avalanche de menaces de mort. Alors même que ces derniers sont souvent loin de l’outrance, pointant simplement des problèmes rencontrés dans ou avec le jeu.

Est-on libre, en 2020, de dire ce que l’on veut sur une œuvre artistique (en l’occurrence vidéoludique) ? La question peut sembler si « 18e siècle » – et pourtant, il semble qu’elle ait trouvé un regain de contemporanéité avec Cyberpunk 2077. Depuis la sortie du jeu, les critiques se multiplient. Celles-ci sont dans l’ensemble plutôt positives, même si on trouve dans le lot quelques voix discordantes.

Il faut dire que le jeu dont la sortie était attendue depuis plus de quatre ans semble avoir été lancé un peu dans la précipitation. Surtout sur consoles, où l’expérience des joueurs est criblée par des bugs et des graphismes indignes des versions PC et Stadia – ce qui a conduit CD Projekt Red à proposer le remboursement sans conditions des joueurs sur console.

Cyberpunk 2077 a déjà ses fans qui vont trop loin

Les choses devraient s’améliorer au cours des prochaines semaines puisque CD Projekt Red a promis de proposer une série de patchs dans un calendrier serré. Néanmoins, le jeu a déjà ses fans, et on les comprend. Nous sommes plusieurs à jouer à Cyberpunk 2077 dans l’équipe de Phonandroid (sur PC, GeForce NOW et Stadia, fautes de versions console satisfaisantes) et nos premières impressions sont plutôt excellentes.

L’histoire est géniale, les graphismes à couper le souffle, les mécaniques de jeu intuitives… et on sait qu’il nous reste encore beaucoup d’heures avant de finir Cyberpunk 2077, ce qui, avec ce que nous venons de dire, vous l’aurez compris, est plutôt une très bonne chose. Le problème c’est que certains de ces fans ne supportent pas que l’on dise du mal de leur nouveau jeu préféré.

Au point que des journalistes qui ont eu le malheur de trouver à redire sur le jeu en sont quitte pour une avalanche de menaces… qui sont parfois carrément des menaces de mort ! Le site Inverse reprend un florilèges de menaces reçues par des confrères. L’un des cas sans doute les plus insupportables (de notre point de vue ces réactions le sont toutes) c’est celui de Liana Ruppert (Game Informer).

Lire également : Cyberpunk 2077 – CD Projekt perd 2 milliards de dollars en bourse après la sortie du jeu

La critique, même constructive, devient inacceptable

Cette journaliste admirable et gameuse est atteinte d’épilepsie. Dans son test, elle raconte qu’elle a été plusieurs fois victime de crises majeures en jouant à Cyberpunk 2077 à cause de déclencheurs (comme des effets stroboscopiques) qu’il n’est pas possible de désactiver dans les réglages. Elle explique alors comment éviter ces moments si, comme elle, vous êtes atteints du même problème.

CD Projekt Red a depuis réagi à son article en la remerciant et en promettant une solution permanente pour rendre Cyberpunk 2077 plus accessibles aux gamers atteints d’épilepsie. Et bien des joueurs ont alors envoyé des menaces à la journaliste. Avec parfois dans les messages des GIF stroboscopiques dont il est avéré qu’ils peuvent déclencher des crises potentiellement fatales chez ces personnes.

Jeff Grubb (VentureBeat) y est, lui, allé franchement. Il a été déçu par le jeu – et affirme notamment :« Cyberpunk n’essaie pas vraiment des choses nouvelles. On a la sensation de quelque chose d’énorme et cher – et faire en sorte que toutes ses parties s’imbriquent semble un défi impossible. Mais à cause de cela, Cyberpunk 2077 est plus un aperçu de là où on est que de ce qui se fera demain ».

Une position qui lui a valu des insultes (« gros tas », « poubelle clickbait », « poubelle de journaleux »). Carolyn Petit (Polygon) a quant à elle dévoilé les messages qu’elle a reçu après avoir critiqué « l’objectivisation des personnes trans » dans Cyberpunk 2077. Dans un des messages dont elle reprend la capture dans un tweet, on peut lire « hater, pleure comme une petite pute, nous allons te supprimer ».

Ce genre de réactions n’est pas nouveau. On se souvient du déferlement de haine autour de The Last Of Us 2. Et même des réactions violentes de certains joueurs lors de l’annonce d’un énième report de la sortie de Cyberpunk 2077. Reste à savoir que faire de cette situation, qui semble empirer à chaque sortie de jeu vidéo.

Il y a semble-t-il une certaine culture délétère au sein d’une partie des gamers, qui n’hésitent plus à proférer des menaces, surtout, au passage, envers des critiques qui sont des femmes, ou issus de minorités. De quoi mettre en lumière la nécessité indispensable pour des acteurs comme Twitter, Facebook et YouTube de mieux s’attaquer, en profondeur, au harcèlement sur internet.

Source : Inverse