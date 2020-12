Cyberpunk 2077 a droit à une quatrième mise à jour depuis son lancement. Avec le patch 1.04, CD Projekt cherche à corriger tous les bugs rapportés par les joueurs au cours des derniers jours. Dans un premier temps, ce correctif est réservé aux versions PC et PS4 du jeu. Les joueurs Xbox devront donc attendre encore un peu.

Cyberpunk 2077, l’un des jeux les plus attendus de ces derniers années, est un carton. Avec 8 millions de précommandes honorées, le jeu de CD Projekt a vite généré plus de 50 millions de dollars de revenus. La version PC réalise même le meilleur lancement d’un jeu de l’histoire.

Malheureusement, le lancement de Cyberpunk 2077 est entaché par une pluie de bugs. Par exemple, des pénis apparaissent partout à l’écran sans la moindre raison. Sur PS4 et Xbox One, le jeu est presque injouable. Pour faire tourner le jeu dans des conditions optimales, il faut disposer d’un PC gaming de haut vol ou passer par Google Stadia.

Sur le même sujet : votre carte graphique est-elle assez puissante pour faire tourner Cyberpunk 2077 ?

Quels sont les correctifs apportés par la mise à jour 1.04 de Cyberpunk 2077 ?

Pour tenter de corriger le tir, CD Projekt vient de lancer le déploiement de la mise à jour 1.04 de Cyberpunk 2077. Le patch est d’ores et déjà disponible sur la version PC et Playstation. Les utilisateurs d’une Xbox One ou Xbox Series X/S pourront installer la mise à jour « dès que possible », promet le studio polonais.

Le changelog publié par CD Projekt détaille les correctifs apportés par le patch. Le studio évoque d’abord une amélioration globale de la stabilité du jeu afin d’éviter les crash intempestifs. La mise à jour corrige une ribambelle de dysfonctionnements apparaissant lors des quêtes. Certains des bugs empêchaient le joueur de progresser dans l’histoire. Notez aussi que « les apparitions soudaines de véhicules ont été réduites ».

Comme promis, CD Projekt intègre un correctif pour les séquences susceptibles de déclencher des crises d’épilepsie. « Modification de l’effet clignotant sur les braindances pour réduire le risque d’induire des symptômes épileptiques. L’effet a été atténué et les flashs ont été réduits en fréquence et en amplitude » explique le changelog.

Enfin, le studio a aussi tenté d’améliorer le rendu des versions PPS4 et Xbox One suite aux critiques des joueurs. Les joueurs ont en effet constaté que les consoles d’ancienne génération peinent à afficher des graphismes corrects en jeu. CD Projekt a donc amélioré « la qualité des reflets sur Xbox One et PlayStation 4 pour éliminer l’effet de bavure ». Malheureusement, le patch risque de ne pas suffire pour rattraper le retard de ces versions par rapport à la déclinaison PC.