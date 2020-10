Cyberpunk 2077 : les développeurs ont reçu des menaces de mort à cause du report

Plusieurs développeurs du jeu Cyberpunk 2077 ont reçu des menaces de mort sur Twitter suite à l'annonce du report du jeu mardi. L'un des designers en chef dénonce ce mercredi 28 octobre des comportements “inacceptables” et en appelle à l'humanité des joueurs les plus pressés.

CD Projekt Red a annoncé mardi 27 octobre 2020 sur Twitter le nouveau report du jeu Cyberpunk 2077 au 10 décembre 2020. Le jeu devait, aux dernières nouvelles, déjà sortir le 19 novembre après un énième report. A l'époque CD Projekt RED avait également promis une sortie de Cyberpunk 2077 simultanée sur Google Stadia.

On comprend pourtant très bien pourquoi l'éditeur n'avait d'autre choix que de se donner trois semaines de plus. Comme CD Projekt Red l'a très bien expliqué hier, il lui faut en effet encore “préparer et tester 9 versions du jeu (Xbox One/X, compatibilité sur Xbox Series S\X, PS4 Pro, compatibilité sur PS5, PC et Stadia), le tout en télétravail“ dans le contexte du coronavirus qui affecte durement l'organisation, dans tous les secteurs.

Cyberpunk 2077 : l'un des designers en chef dénonce des menaces de mort

Les jeux sont des programmes incroyablement complexes, et vérifier des milliers de lignes de code et leur comportement sur différentes machines prend beaucoup de temps. Au risque de livrer un jeu qui fasse surtout parler de lui, lors de la sortie, pour ses bugs en série. Cela n'a pourtant pas empêché certains joueurs de laisser exploser des commentaires désobligeants. Allant dans certains cas jusqu'à des menaces de morts visant des développeurs individuels.

Des comportements jugés “inacceptables” par Andrzej Zawadzki, l'un des designers en chef de Cyberpunk 2077 : “j'aimerai répondre sur un point précis autour du retard du jeu Cyberpunk 2077. Je comprends la colère, la déception et le fait que vous souhaitez faire entendre votre opinion. Néanmoins, envoyer des menaces de morts aux développeurs est complètement inacceptable. Nous sommes des gens, tout comme vous”.

En réponse à son message, de nombreux joueurs impatients tentaient encore de justifier leur attitude au moment où nous écrivons ces lignes. Mais on trouve aussi de nombreux commentaires d'internautes qui viennent soutenir l'équipe CD Projekt RED. Comme celui de @Verdict_of_Odin “@CyberpunkGame vous devriez faire le nécessaire pour les retrouver et leur interdire à jamais d'acheter le jeu. Et les arrêter. Puis faire en sorte de leur transmettre des livestream de Cyberpunk 2077 dans leur cellule”.

Un autre, @LegacyKillahHD : “Attendez pardon ? Les gens font vraiment ça ? Je suis désolé. Vous ne méritez pas ça les gars. J'arrive pas à comprendre… qu'est-ce qui tourne pas rond chez les gens ?!”. On espère au moins que les joueurs les plus impatients apprécieront au moins de pouvoir jouer à un jeu dépourvu de bugs le jour de sa sortie…