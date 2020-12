Cyberpunk 2077 : Sony rembourserait certains joueurs PS5/PS4 et porterait plainte contre CD Projekt

Sony aurait décidé de rembourser certains joueurs PS5/ PS4 de Cyberpunk 2077. Face au désastre de la version PlayStation, le géant nippon accepterait de faire une exception au rigide règlement du PS Store. Sony porterait même plainte à l’encontre de CD Projekt, le studio polonais à l’origine du jeu, avance un internaute sur Reddit.

Le lancement de Cyberpunk 2077 divise. Si la version PC du jeu est une réussite (tant que votre ordinateur est alimenté par une carte graphique assez puissante), les versions PS4 et Xbox One sont jugées catastrophiques par la plupart des testeurs. Sur les consoles d’ancienne génération, le jeu est truffé de bugs. Par exemple, des pénis apparaissent à l’écran sans raison.

Pour l’heure, il n’existe pas de version PS5 ou Xbox Series X de Cyberpunk 2077. Pour jouer sur une console next gen, il faut se rabattre sur la version PS4 ou Xbox One, bâclée et bien en dessous de la déclinaison PC. Pour tenter de corriger tous les bugs, CD Projekt a déjà déployé 4 mises à jour consécutives. La dernière mise à jour comprend notamment des correctifs destinés à améliorer le rendu des versions sur console. En dépit des mises à jour, de nombreux joueurs PlayStation et Xbox ont contacté le service client Sony ou Microsoft pour se plaindre.

Sony aurait décidé de faire une exception

Face à la grogne des acheteurs, Sony aurait accepté de rembourser certains joueurs, peut-on lire sur Reddit. Sur le réseau social, un internaute affirme avoir obtenu un remboursement intégral du jeu après avoir contacté le service client. « Sony offre des remboursements même après une durée de jeu de 2 heures pour les jeux numériques, si vous déposez une demande de remboursement et parlez à un représentant » explique l’internaute. Avant de contacter le service clientèle, l’internaute a supprimé toutes les données relatives à Cyberpunk 2077 de sa PS4.

En général, Sony refuse de rembourser les jeux quand l’acheteur a déjà pris le temps d’y jouer. « La demande d’annulation de l’achat de contenu numérique peut se faire sous 14 jours après date d’achat et vous pouvez être remboursé à condition que vous n’ayez pas commencé à télécharger ou à regarder votre achat en streaming. Aucun remboursement n’est possible si le téléchargement du contenu numérique ou l’obtention du contenu en streaming et des consommables de jeu a débuté, à moins que le contenu ne soit défectueux » précise Sony dans les mentions juridiques du PlayStation Store. La firme japonaise souligne que « si le téléchargement du jeu vers votre console a débuté, votre demande sera rejetée ». Le témoignage explique avoir joué plus de 10 heure à Cyberpunk avant de contacter l’assistance.

Face au tollé provoqué par la version PS4 de Cyberpunk 2077, Sony aurait accepté de faire une exception à son règlement. « Je suppose que cela dépend des représentants que vous obtenez. La dame à qui j’ai parlé était très gentille et compréhensive » poursuit l’internaute sur Reddit. De facto, les remboursements sont laissés au bon vouloir du service client. Tous les joueurs déçus par le titre n’ont pas pu obtenir gain de cause. Pour prouver ses dires, l’homme a publié une capture d’écran montrant un remboursement effectué par Sony. De plus, il assure que plusieurs internautes américains abondent dans le même sens. Dans les commentaires, des usagers expliquent avoir négocié un remboursement en contactant le service client par téléphone. Certains apportent des preuves tangibles comme des mails de confirmation.

Une plainte contre CD Projekt ?

Le même internaute affirme que Sony va engager une procédure judiciaire à l’encontre de CD Projekt : « la dame à qui j’ai parlé, Carly, a également déclaré que Sony déposerait une plainte commerciale auprès de CDPR à propos de ces problèmes, et que je n’ai pas été le premier à appeler aujourd’hui au sujet des remboursements ». Pour l’heure, il s’agit du seul internaute à évoquer une plainte contre le studio polonais.

En attendant une confirmation officielle de Sony, on vous invite évidement à prendre les assertions de cet internaute avec des pincettes. On s’étonnera d’ailleurs que le service client de la marque renseigne les internautes concernant d’éventuelles actions en justice. Quoi qu’il en soit, il n’est pas impossible que certains joueurs soient effectivement parvenus à négocier un remboursement en appelant l’assistance Sony.

