Cyberpunk 2077 : le patch 1.2 est énorme, ses notes de version sont longues comme un roman !

Cyberpunk 2077 vient de bénéficier d'une nouvelle mise à jour ou patch, 1.2. Et à lire l'énorme liste de changements dans les notes de version, il semble qu'on soit vraiment sur une mise à jour majeure. Suffisant pour rendre le jeu enfin jouable ? A vous de juger.

Vous le savez, les équipes de CD Projekt Red travaillent d'arrache-pied depuis la sortie de Cyberpunk 2077 pour corriger les nombreux bugs et défauts constatés par les joueurs. Plusieurs mises à jour ont déjà eu lieu, mais aucune n'avait jusqu'ici compris autant de changements et améliorations.

Ce patch concerne toutes les plateformes (consoles, PC et Stadia) et devrait être délivré sous peu. Il répare des milliers de bugs qui touchent aussi bien le gameplay, les quêtes, le monde ouvert, et même le design, l'environnement et les niveaux, les graphismes, le son et les animations, l'interface, et bien sûr la stabilité et les performances.

Voici tout ce qui change dans le patch 1.2 de Cyberpunk 2077

On peut s'étonner que CD Projekt Red, compte-tenu de l'étendue des changements, se soit contenté d'appeler cette mise à jour “1.2”, tant l'ensemble ressemble à une “version 2”. Reste à savoir si cela rend le jeu nettement plus jouable, ce qu'il faudra forcément vérifier lors de l'arrivée du patch sur les différentes plateformes – notamment sur console.

Pour ceux que ça intéresse, voici la traduction (automatisée) des notes de cette version. On est presque amusé que CD Projekt Red précise “Et bien plus encore” à l'issue de ce long inventaire à la Prévert – qui semble somme toute assez exhaustif.

Jugez plutôt :

Gameplay

Le rayon d'apparition du NCPD pour le moment où le joueur commet un crime a été augmenté.

Nouveau curseur de sensibilité de la direction ajouté aux paramètres des commandes. Permet de réduire la vitesse de direction pour tous les véhicules, sur tous les périphériques d'entrée. Particulièrement utile pour les utilisateurs de clavier.

Ajustement du code de direction du véhicule pour mieux fonctionner dans des situations de fréquence d'images faible et extrêmement élevée afin de produire des résultats plus cohérents. Améliore sensiblement la direction sur les consoles de base.

Fonction de basculement / rotation non collée ajoutée à tous les véhicules. Utilisez le stick gauche ou A / DW / S ou LShift / LCtrl pour engager le basculement et la rotation des véhicules bloqués / échoués pour essayer de les libérer.

Des révisions mineures du modèle de conduite ont été apportées à certains véhicules pour améliorer la direction, remédier au roulis excessif et au survirage.

Correction d'un problème où la visée sous l'effet du cyberware «Berserk» déplaçait le réticule sans intervention du joueur.

Cadence de tir ajustée de la tourelle d'hélicoptère dans Love Like Fire .

Les véhicules de police ne disparaîtront plus immédiatement après être montés dans la voiture de Kerry pendant Rebel! Rebelle!

Correction d'un problème où le système de lancement de projectile n'avait pas de temps de recharge.

La réaction de choc pour les PNJ amis a été désactivée.

Correction d'un problème où les ennemis attaqués jouaient des lignes vocales comme si le joueur les rencontrait.

Utilisation de Zetatech Sandevistan MK. 1 cyberware ralentit désormais correctement le temps.

Le joueur ne peut plus annuler les dégâts de chute en effectuant une action de glissement lorsqu'il est sur le point de tomber de plus grandes hauteurs

Il n'est plus possible d'exécuter des finisseurs Gorilla Arms contre des civils.

Correction d'un problème où V pouvait être poussé trop loin par un véhicule en excès de vitesse.

Si V prend un corps contenant un objet de quête, l'objet sera désormais automatiquement ajouté à l'inventaire.

Correction d'un problème où un civil fuyant un joueur au volant pouvait réagir de manière incorrecte.

Ramasser ou attaquer un PNJ avec un statut brûlant ou EMP transfère maintenant le statut au joueur.

Levage amélioré dans les interactions avec les chariots élévateurs.

Correction d'un problème où le fait d'esquiver juste après la fin de l'effet cyberware Kerenzikov entraînait un déplacement de V.

Correction d'un problème où les ennemis ne tombaient pas au sol après avoir été tués avec Synapse Burnout.

Correction d'un problème où le protocole de violation ne fonctionnait pas correctement contre Sasquatch.

Correction d'un problème qui empêchait Placide d'être abattu furtivement.

Les dégâts de Short Circuit quickhack au fil du temps ne finiront plus les ennemis vaincus.

Les cyberpsychos et les minibosses sont désormais immunisés contre les rounds Tranquilizer et le système Quickhack de réinitialisation.

Correction d'un problème où la réduction du temps de recharge d'empilement de plus de 100% pouvait entraîner le blocage des quickhacks.

V ne peut plus utiliser de consommables dans des situations où le contexte de scène ne le prendrait pas en charge.

Les vendeurs de vêtements vendent désormais des articles plus adaptés à l'emplacement.

Les aliments pour chats nécessaires à l'adoption de Nibbles peuvent désormais être achetés dans plusieurs magasins d'alimentation autour de Night City.

L'objet permettant de réinitialiser les points d'avantages (TABULA E-RASA) peut désormais être acheté à un prix réduit.

Réduction de la quantité de composants d'artisanat de qualité supérieure nécessaires pour fabriquer des objets emblématiques.

Correction d'un problème où V pouvait rester coincé dans des bâtiments vides en sortant d'un véhicule garé près d'un mur.

Les données sont désormais correctement affichées lors de la numérisation du Militech Manticore AV.

Correction de l'invite sur une porte de véhicule indisponible qui disait “Verrouillé []”.

Correction d'un problème où le fait de déposer un corps dans le coffre faisait démarrer le moteur du véhicule.

Correction d'un problème où les PNJ tournant le volant cassaient leurs animations du haut du corps.

Les dégâts des bras de gorille ont été augmentés de 20%.

Prix ​​réduits des recettes de fragments d'optique Kiroshi.

Réduction de la puissance des PNJ utilisant un revolver.

Correction d'un problème où le démontage d'une partie d'une pile accordait le nombre d'expérience comme si la pile entière était démontée.

Le démontage des grenades confère désormais correctement des composants communs et peu communs.

L'extension de l'échelle coulissante n'entraînera pas la mort du joueur s'il est en dessous.

Correction de plusieurs bloqueurs de porte qui pouvaient bloquer les PNJ ennemis, les empêchant d'être tués.

Correction d'un problème qui faisait trébucher trop souvent les PNJ sur d'autres PNJ.

V devrait désormais déséquiper automatiquement une grenade chargée lorsqu'il entre dans des zones sûres.

Correction d'un problème où les piétons pouvaient se téléporter après avoir été heurtés par un véhicule.

Le trait de transmigration est désormais déblocable au niveau 20 du protocole de violation, au lieu de 16. Les joueurs qui ont déverrouillé le pré-niveau 20 de transmigration et n'ont pas encore atteint ce niveau verront le trait verrouillé et les points d'avantage seront restaurés.

Se faire renverser par des véhicules ne tue plus V après avoir débloqué l'avantage «The Rock».

Correction d'un problème où le changement d'arme dans l'inventaire deux fois de suite pouvait empêcher l'arme de s'afficher dans le jeu.

Correction d'un problème où l'achèvement du succès The Wasteland pouvait être bloqué dans certaines circonstances.

Plusieurs améliorations et corrections du GPS pour le chemin dans diverses activités et quêtes.

Correction d'un problème où l'une des mines laser de Gig: Wakako's Favorite n'explosait pas en marchant sur le laser.

Correction des cas où les PNJ n'entraient pas en combat lorsque le joueur les approchait dans Reported Crime: A Stroke of Luck.

Correction d'un point d'accès s'enfonçant dans la géométrie de niveau dans Gig: Greed Never Pay.

Correction d'un problème qui empêchait d' interagir avec l' une des mines laser de Gig: Greed Never Pays .

Briser une fenêtre pendant le concert: en laisse serrée va désormais alerter correctement les PNJ à proximité.

Un certain PNJ ennemi devrait désormais attaquer correctement V au corps à corps pendant le concert: Bienvenue en Amérique, camarade.

Correction du comportement de cyberpsycho au début du combat pendant Cyberpsycho Sighting: House on a Hill.

Correction d'une collision AV pour éviter que le joueur ne soit poussé ou coincé dans une activité de crime organisé présumé: Attirer les opposés.

Correction des marqueurs de carte suivis volant occasionnellement sur la mini-carte.

Correction d'un problème où le fait de lancer plusieurs grenades en succession rapide pouvait amener V à équiper une grenade incorrecte.

Correction de l'option de protocole de violation inactive dans l' activité de crime organisé présumé: nouveau patron, nouvelles règles .

Correction du comportement de River Ward en suivant le joueur dans The Hunt.

Correction d'un problème où les ennemis sur le site de l'accident dans La vie en temps de guerre ne pouvaient pas attaquer le joueur à distance.

Correction d'un problème où l'un des Scavs n'alarmait pas les autres après avoir trouvé un corps pendant The Rescue.

Jackie ne devrait plus utiliser le bavardage furtif juste avant le combat dans The Heist.

Correction d'un problème où une mine explosive n'alarmait pas les ennemis proches dans Gig: Goodbye, Night City.

Panam occupe maintenant un endroit différent pour les tireurs d'élite pendant le combat avec les Raffens dans Ghost Town.

Correction d'un problème où Rogue restait inactif après le trajet en ascenseur dans la tour Arasaka pendant Never Fade Away.

Correction d'un problème dans The Pickup où le détonateur dans All Foods ne pouvait pas être interagi avec.

Jackie va maintenant vider son clip avant de le recharger dans The Rescue .

Le cyberpsycho dans Cyberpsycho Sighting: Second Chances devrait désormais répondre correctement au joueur attaquant à distance.

Correction de l'utilisation de la couverture pour les PNJ amis.

Correction d'un problème où la voiture de Panam pouvait être lancée dans les airs avec un peu d'aide de mes amis .

Correction d'un problème où le taxi Delamain se lançait dans les airs après avoir quitté Afterlife dans The Heist.

Correction d'un problème où d'autres voitures de la course dans La bête en moi: le centre-ville pouvaient être téléportées dans certaines circonstances, faisant chuter le joueur à la dernière place

La voiture ne sera plus égarée après avoir sauté le trajet jusqu'au restaurant Piez avec Joshua à Sinnerman.

Quêtes

Les affiches dans Stadium Love ne peuvent plus être détruites avant le concours (ce qui pourrait entraîner une progression bloquée).

Ils ne partiront pas quand je partirai maintenant se met à jour correctement si V quitte le studio tôt.

Correction de l'impossibilité de tirer des armes à la ferme aux coquelicots pendant la chasse.

Correction d'un problème où l'utilisation du grappin sur les membres d'un gang pouvait interrompre la progression dans Stadium Love.

Le Pickup n'est plus bloqué si Dum Dum meurt exactement au même moment que le dernier ennemi.

Le ramassage n'est plus bloqué si le joueur attaque Maelstrom avant d'entrer dans All Foods.

Il est maintenant possible de télécharger des tourbillons à partir du fragment fissuré de Militech s'il n'a pas été utilisé pendant The Pickup.

Le penthouse de Path of Glory n'est plus accessible plus tôt dans le jeu.

Cyberpsycho Sighting: Bloody Ritual se déclenche désormais correctement, quelle que soit la manière dont le joueur s'approche de la zone de quête.

L'apparence de Takemura est maintenant présente dans l'holocall de Life Pendant Wartime .

Correction d'un problème où Rogue continuait à répéter la même ligne de dialogue dans Never Fade Away.

Correction d'un problème où V pouvait rester coincé dans le stand de Rogue dans Ghost Town.

Correction d'un problème où M. Hands n'appelait pas V après avoir terminé Double Life.

Correction d'un problème où Teddy, Carol et Cassidy répétaient leurs mouvements si le joueur rechargeait le jeu lors de la dernière conversation dans Gun Music .

Correction d'un problème où un holocall de Regina était interrompu mais persistait à l'écran en arrivant sur l'un des sites d'observation cyberpsycho.

Correction d'un problème où la rencontre avec Panam lors d'un holocall avec elle dans Ghost Town pouvait bloquer la progression.

Panam dit maintenant correctement sa dernière ligne de dialogue dans All Along the Watchtower.

Il n'est plus possible d'entrer dans Delamain dans les Badlands en conduisant une moto, ce qui pourrait entraîner des accidents ou rester coincé dans une perspective à la troisième personne.

Il n'est plus possible de quitter la zone de quête à l'intérieur du basilic dans Queen of the Highway.

Correction d'un problème où il n'était pas possible d'interagir avec Panam si le joueur utilisait un voyage rapide lors de la dernière scène de Queen of the Highway .

Il n'est plus possible pour l'holocall de Frank d'interrompre une conversation avec les nomades par le basilic dans Queen of the Highway.

Bob et Mitch ne passeront plus à travers le plateau lorsqu'ils l'entreront dans Avec un peu d'aide de mes amis.

Correction d'un problème qui empêchait le joueur de recevoir des holocalls s'il quittait le camp des nomades immédiatement après avoir livré les plateaux avec un peu d'aide de mes amis.

Il n'est plus possible pour les nomades de se retrouver coincés derrière la porte du nid des netrunners dans la tour Arasaka dans le ventre de la bête.

Correction d'un problème qui empêchait le joueur de recevoir des holocalls s'il quittait la gare pendant Avec un peu d'aide de mes amis.

Correction de contextes supplémentaires où Jackie pouvait manquer devant l'usine All Foods pendant le ramassage.

V ne peut plus quitter Jinguji au milieu du combat avec cyberpsycho dans Bullets et bloquer la progression de la quête.

Appeler Nancy de Totentanz ou s'échapper du club au milieu de la quête ne bloque plus la progression de Holdin ‘On.

Correction d'un problème où la musique à Totentanz était manquante si le joueur quittait et revenait au club.

Correction d'un scénario supplémentaire où Dum Dum pouvait manquer devant l'entrée de Totentanz dans Second Conflict.

Il ne sera plus possible de voir les décorations changer dans la villa de Denny pendant Holdin ‘On.

Il n'est plus possible d'utiliser des armes à feu à proximité des arcades lors de la bagarre du soir Raymond Chandler . // Vous ne pouvez plus tirer d'Indiana Jones à El Coyote Cojo.

Il est désormais possible d'ouvrir la porte de Barry de l'intérieur après être rentré dans son appartement à Happy Together .

Happy Together échoue maintenant instantanément si le joueur enfreint la loi près des officiers du NCPD.

Afin de compléter l'objectif «Essayez de parler à Barry dans quelques heures» à la fin de Happy Together, le joueur doit maintenant quitter les environs immédiats de l'appartement de Barry et revenir après quelques heures.

Lorsque les Aldecaldos déménagent ou quittent Night City, tous les signes de leur ancien camp seront désormais nettoyés.

Il n'est plus possible d'être bloqué hors du combat dans Forward to Death en conduisant le basilic à travers le chantier de construction.

Correction d'un problème qui empêchait A Like Supreme de démarrer correctement si la scène finale de Second Conflict était précipitée.

Correction d'un problème où le deuxième conflit pouvait être bloqué si le joueur se précipitait dans l'ascenseur avec Nancy à Totentanz.

L'objectif de la première braindance dans The Hunt est désormais plus clair.

Tuer au nom échoue désormais automatiquement si le joueur échoue à Chippin ‘In.

La télévision de Tom's Diner ne peut plus être détruite. Si un joueur l'a détruit avant cette mise à jour, il sera maintenant corrigé et les nouvelles seront affichées correctement pour progresser Jouer pour le temps .

Correction d'un scénario rare où la peinture n'apparaissait pas dans le module de dépôt dans Space Oddity.

Il n'est plus possible de rester coincé dans l'eau de la centrale électrique après avoir quitté la zone de Lightning Breaks.

Space Oddity ne fait plus apparaître plusieurs peintures bloquant la progression de la quête.

Correction d'un problème où le départ et le retour après le briefing dans Riders on the Storm bloquaient la progression de la quête.

Cyberpsycho Sighting: Smoke on the Water ne réapparaît plus dans le journal une fois terminé.

Correction d'un problème où le routeur dans Killing in the Name ne serait pas interactif si le joueur quittait et retournait dans la zone de quête.

La progression d' Automatic Love ne sera plus bloquée par un mur invisible dans l'atelier de Judy.

Correction d'un problème où A Like Supreme pouvait être bloqué si le joueur se précipitait aux toilettes pour prendre une pilule avant de terminer une conversation avec Nancy.

Max Tac va désormais interagir avec V même si le cyberpsycho a été tué en solo avant leur arrivée à Jinguji dans Bullets.

Dans The Pickup, il n'est plus possible de déclencher les deux scénarios en même temps: un accord pacifique avec Maelstrom et les combattre.

Jackie ne restera plus coincé dans All Foods si vous vous faufilez derrière le combat de boss avec Royce

Correction d'un problème où il était impossible de prendre un ascenseur pour Embers dans Nocturne OP55N1.

Correction d'un problème où le joueur était bloqué sans le téléphone et les armes en quittant le champ de tir avant de parler à Wilson dans Shoot to Thrill.

Jesse ne devrait plus disparaître en sortant de la voiture dans Burning Desire / Night Moves si le joueur mettait trop de temps à se rendre au ripperdoc.

Correction d'un problème qui faisait que le véhicule du joueur tombait sous la carte après être entré en collision avec un camion blanc dans Burning Desire / Night Moves.

Correction d'un problème empêchant le joueur de recevoir des holocalls s'il quittait le moine sans méditer dans Imagine, Stairway To Heaven, Poem Of The Atoms ou Meetings Along The Edge.

Correction d'un problème où le joueur ne recevait parfois pas les holocalls de Delamain dans Epistrophy .

Détruire North Oak Delamain n'empêche plus le joueur de parler au moine dans Poème des atomes.

Correction d'un problème où je combattais la loi pouvait rester bloqué sur l'objectif “Parler à Jefferson”

Correction d'un problème où le fait de quitter les deux côtés, maintenant la zone de quête pouvait empêcher le joueur de démarrer d'autres quêtes secondaires.

Maiko meurt désormais correctement lorsqu'elle est poussée du Megabuilding H8 en Poissons.

Judy ne suit plus le joueur à travers le monde s'il a quitté la zone de quête avant d'entrer dans le studio de brainandce dans Disasterpiece .

Correction d'un problème où V pouvait rester coincé dans l'un des stands de la maison de poupée pendant l'amour automatique.

Correction d'un problème où le garçon à pièces pouvait être bloqué si le joueur ne parlait pas à Brendan immédiatement après avoir vu sa conversation avec une fille.

Correction d'un problème dans The Space in Between où la conversation avec Fingers ne commençait pas si V se faufilait dans son bureau par la fenêtre.

Correction d'un problème où les options de dialogue liées à la quête de Panam pouvaient manquer avant d'entrer dans le basilic dans Queen of the Highway.

Cyberpsycho Sighting: Lex Talionis est désormais correctement marqué sur la carte.

Correction d'un problème où quitter la zone de quête trop rapidement, avant que Claire n'atteigne sa voiture, dans La bête en moi empêchait le joueur de commencer d'autres quêtes.

Correction d'un problème où The Beast in Me: Santo Domingo Race et A Day in the Life pouvaient être actifs en même temps, causant des problèmes.

Correction d'un problème où une avance rapide de la scène avec Sandra Dorsett dans la baignoire dans The Rescue empêchait Trauma Team d'arriver sur le balcon.

Ajout d'une récompense physique de Regina pour avoir vaincu tous les cyberpsychos qui se trouvent dans son bureau.

Correction d'un problème où Takemura ne rappelait parfois pas après avoir fait la reconnaissance seul dans Gimme Danger.

Correction d'un problème où V pouvait rester coincé sur le toit de la clinique des doigts.

Correction d'un problème où plus aucune mission principale n'apparaissait après avoir fini de jouer pendant le temps.

L'icône de quête est désormais correctement supprimée de l'ensemble de vêtements de Johnny après le déverrouillage du succès à couper le souffle .

Il n'est plus possible d'être exclu du cinéma Silver Pixel Cloud dans Blistering Love.

Correction d'un problème où sauter du temps dans Blistering Love pouvait bloquer la progression de la quête.

Rogue ne disparaît plus si le joueur a mis trop de temps à prendre les pilules dans Blistering Love.

Correction d'un problème où Rogue ne quittait pas la voiture en arrivant au cinéma Silver Pixel Cloud dans Blistering Love.

Correction d'un problème où le joueur ne pouvait pas continuer le scénario principal après avoir terminé la recherche et la destruction.

Correction d'un problème empêchant le joueur de parler à Theo dans Coin Operated Boy.

Correction d'un problème où Cyberpsycho Sighting: On Deaf Ears ne comptait pas comme terminé si V tuait le cyberpsycho avant de terminer le briefing holocall avec Regina. Pour les joueurs qui ont déjà terminé la quête, elle sera marquée comme terminée.

L'objectif “Parler à Kirk” est désormais correctement marqué sur la carte dans Small Man, Big Mouth.

Le rechargement de la sauvegarde automatique créée lors de la rencontre à Ebunike pendant Chippin ‘In ne permet plus de rejouer le dialogue de Johnny.

Correction d'un problème où Grayson pouvait être immortel lors de la rencontre à Ebunike à Chippin ‘In s'il était rencontré sur le pont inférieur ou attaqué à grande distance.

Correction d'un problème qui pouvait empêcher le joueur de quitter la zone de quête en voiture à Chippin ‘In.

Correction des mouvements erratiques de Rogue lors de l'interrogatoire de Grayson à Chippin ‘In.

Correction d'un problème empêchant le joueur de tuer Grayson pendant la scène d'interrogatoire s'il n'était pas endommagé pendant le combat à Chippin ‘In .

Il est maintenant possible de parler à Mitch de la formation panzer et de compléter l'objectif optionnel dans We Gotta Live Together.

Il n'est plus possible d'être bloqué en buvant et en discutant avec les vétérans de We Gotta Live Together .

Correction d'un problème dans The Pickup où le joueur pouvait déclencher le combat avec Royce tout en étant en dehors de All Foods, ce qui bloquait la progression de la quête.

Correction d'un problème qui pouvait sceller la porte du Lizzie's Bar si le joueur décidait de s'éloigner de l'entrée dans The Information .

Correction d'un problème où l'appel de Wakako à partir du journal lors d'une conversation avec Judy pouvait bloquer les deux conversations.

Misty ne peut plus être tué par une balle perdue dans Heroes .

Correction d'un problème qui pouvait bloquer la progression si le joueur prenait le fusil Overwatch de Panam et le démontait avant de l'offrir à V dans Riders on the Storm .

Correction d'un problème qui pouvait bloquer le trajet vers le camp Wraith si le joueur abandonnait la quête à mi-chemin dans Riders on the Storm .

Correction d'un problème qui pouvait bloquer la progression lors de l'exécution d'un cycle de sauvegarde / chargement tout en s'échappant du camp Wraith par le tuyau dans Riders on the Storm .

L'objectif de la quête est désormais correctement mis à jour si le joueur se précipite à travers le tuyau pour trouver Saul dans Riders on the Storm

Il est désormais possible d'entrer seul directement dans le camp sans attendre Panam dans les Riders on the Storm.

Il n'est plus possible de réactiver Pyramid Song en retournant dans la zone de quête et en sautant à l'eau après avoir déjà échoué.

Skippy comptera désormais correctement les PNJ qui ont été tués ou vaincus avec son aide, quels que soient les mods et cyberwares installés. Les conversations avec Skippy seront adaptées aux actions du joueur de manière plus dynamique.

Il est désormais possible d'utiliser des armes sur l'intégralité du parking arrière de Batty's Hotel.

Correction d'un problème qui empêchait le joueur de parler aux officiers du NCPD au début de Happy Together .

Happy Together échouera désormais immédiatement si les officiers du NCPD repèrent V portant un cadavre.

Correction d'un problème avec la veste qui n'était pas disponible si le joueur la pillait et la démontait avant de parler à Kirk dans la quête Petit homme, grande bouche .

Maman Brigitte répondra désormais toujours correctement à l'appel téléphonique de V dans la transmission.

L'appel de Placide ne sera plus interrompu par d'autres appels dans I Walk the Line .

Correction d'un problème où Dum Dum pouvait être présent à Totentanz pendant le deuxième conflit et devenir hostile envers V, bloquant la progression, même s'il avait été tué pendant le ramassage .

Correction d'un problème où les gardes ne s'éloignaient pas de la porte de l'ascenseur dans Nocturne Op55N1 si le joueur reculait en s'en approchant pour la première fois.

Correction d'un problème qui empêchait le joueur de sélectionner la destination après être entré dans l'AV dans Le Corpo-Rat.

Il n'est plus possible de quitter prématurément le terrain de basket près de Lizzie's Bar à The Corpo-Rat .

Correction d'un problème où le joueur ne pouvait pas bouger après avoir perdu un combat contre Rhino dans Beat on the Brat .

Correction d'un problème où il n'était pas possible de parler à Jackie après avoir terminé la scène avec Viktor dans The Ripperdoc .

Correction d'un problème où les Maelstromers n'apparaissaient pas lorsque le joueur utilisait un autre chemin pour atteindre la chambre de Nancy au lieu de suivre Patricia dans Second Conflict.

Correction d'un problème où, dans des circonstances spécifiques, les joueurs pouvaient être exclus de certaines capacités en faisant un tour avec River dans I Fought The Law, mais en abandonnant la quête.

Correction d'un problème où Nancy pouvait disparaître tout en étant escortée hors de Totentanz dans Second Conflict.

Correction d'un problème où l'ascenseur de Totentanz pouvait s'arrêter au deuxième étage au lieu du rez-de-chaussée après que V ait interagi avec son panneau dans Second conflit.

Delamain n'appelle désormais qu'une seule fois lorsque V est proche d'un taxi perdu dans Epistrophy (au lieu d'appeler chaque fois que V est à proximité d'un taxi perdu).

Correction d'un problème qui pouvait empêcher le retrait de l'équipement ou la perte d'objets à l'intérieur de l'appartement des Scavengers dans Sweet Dreams .

Il n'est plus possible de détruire la voiture avec les mystérieux conspirateurs à l'intérieur dans The Prophet's Song, ce qui a empêché le joueur de piller la puce.

Il n'est plus possible de tuer Garry après avoir tué les nomades dans The Prophet's Song, qui peut donc être terminé maintenant . leEntrée de journalsera nettoyé.

Correction d'un problème qui empêchait d'interagir avec Misty dans sa boutique si le joueur quittait Heroes au milieu de sa quête pour poursuivre The Fool on the Hill.

Terminer Psycho Killer récompense désormais le joueur avec de l'expérience

Augmentation de la valeur du pot-de-vin de Liam dans Violence .

Diverses autres améliorations et corrections de quête.

Monde ouvert

Correction d'un problème où il était impossible d'atteindre l'objectif de destruction des flamants roses s'ils étaient détruits avant que l'objectif ne soit actif dans Epistrophy: Rancho Coronado .

Les collisions ne manqueront plus de se diffuser au hasard pendant la conduite, ce qui pourrait conduire V à pénétrer dans des bâtiments et à tomber hors du monde.

Les destructibles ne deviendront plus indestructibles après le chargement d'une sauvegarde.

Correction d'un problème où certaines Hustles NCPD n'étaient pas marquées comme terminées après le pillage du conteneur d'objectif.

Correction d'un problème où les succès pour terminer les activités du district n'étaient pas toujours débloqués.

Échec du concert: aucun fixateur ne bloquera plus le succès The Wasteland

Correction d'un problème où les Hustles NCPD terminés n'étaient pas toujours comptabilisés correctement pour le succès La jungle .

Correction d'un problème où la collecte de la récompense supplémentaire ne terminait pas correctement le concert dans Gig: No Fixers.

Correction d'un problème qui empêchait V d'interagir avec l'ordinateur et de télécharger le virus dans Gig: Un manque d'empathie.

Il n'est plus possible de terminer certaines parties du concert avant d'obtenir le contrat dans Gig: The Frolics of Councilwoman Cole.

Hwangbo ne restera plus coincé dans une voiture dans Gig: Flight of the Cheetah , ce qui pourrait entraîner une progression bloquée.

Correction d'un problème où V ne pouvait parfois pas parler à Anna Hamill dans Gig: Woman of La Mancha.

Correction d'un problème où le combat n'interrompait pas toujours le dialogue avec Anna Hamill dans Gig: Woman of La Mancha.

Correction d'un problème où certaines lignes de dialogue pouvaient manquer pendant les holocalls.

V ne sera plus incapable de bouger après avoir terminé Gig: On a Tight Leash.

L'interaction avec la camionnette dans Gig: Radar Love ne disparaîtra plus avant de la rendre, ce qui pourrait entraîner une progression bloquée.

Piller des médicaments juste après être arrivés au Cpl. La chambre de Hare ne bloquera plus la progression dans Gig: Backs Against the Wall.

Gig: For My Son ne sera plus bloqué si Logan meurt pendant un holocall avec Muamar “El Capitan” Reyes.

Correction d'un problème où V pouvait rester bloqué au combat dans n'importe quel concert jusqu'à ce que tous les ennemis soient vaincus.

Il n'est plus possible d'arrêter la voiture du Fixer au milieu de la route dans Gig: Getting Warmer … , ce qui pourrait entraîner une progression bloquée.

Max Jones ne quittera plus sa chambre dans Gig: Liberté de la presse avant que V n'entre si V commence à tirer sur les tourelles.

Les gardes ne resteront plus coincés dans l'ascenseur dans Gig: Fixer, Merc, Soldier, Spy .

V ne restera plus coincé derrière le bureau dans le hall de l'hôpital dans Gig: Cuckoo's Nest.

Il n'est plus possible de parler à Max Jones après avoir utilisé Short Circuit quickhack sur lui dans Gig: Freedom of the Press.

Il n'est plus possible de commencer le combat avec Anna Hamill en étant dans l'appartement un étage en dessous dans Gig: Woman of La Mancha.

Correction d'un problème où le flux urinaire pouvait toujours être visible après que le PNJ ait cessé d'uriner et s'éloigne de l'endroit.

Les PNJ ne resteront plus bloqués sur les voies de circulation lorsqu'ils ont peur.

Les PNJ heurtés par une voiture seront désormais immédiatement paniqués.

Ajout de différentes variations d'animation pour les piétons qui fuient un véhicule.

Correction du problème où les machines d'arcade n'affichaient aucun jeu dans un salon de pachinko dans Jig-Jig Street.

Ajout de l'animation manquante pour ouvrir les portes dans plusieurs quêtes.

Amélioration de l'animation des portes à ouverture forcée.

Ajout de l'invite “non autorisée” manquante pour les ascenseurs protégés par autorisation.

Diverses améliorations et corrections d'immersion dans les rencontres et les concerts du monde ouvert.

Design des cinématiques

La progression ne sera plus bloquée lorsque le joueur choisit la ligne corpo deux fois tout en parlant à Hanako dans la maison sécurisée pendant la recherche et la destruction .

Correction d'un problème qui pouvait bloquer la progression si le joueur atteignait Wakako avant Takemura dans Down on the Street.

Takemura ne se téléportera plus à Wakako si le joueur choisit de se rendre seul à Down on the Street.

Correction d'un problème de caméra lors de la sortie de la voiture au début de Last Caress.

Correction d'un problème qui pouvait empêcher le joueur d'utiliser l'échelle dans la salle de sécurité dans Gimme Danger.

Jackie ne disparaîtra plus en entrant dans l'ascenseur après un accord pacifique avec les Maelstromers dans The Pickup.

River Ward n'aura plus d'arme attachée à sa main pour sauver V de la braindance infectée dans I Fought the Law.

Dum Dum ne marchera plus dans les airs lorsqu'il conduira V à Royce dans Second Conflict.

River Ward ne traversera plus le cadre de la porte de l'ascenseur en y entrant dans J'ai combattu la loi.

Les armes de Jackie ne disparaîtront plus lorsque V renversera Royce dans The Pickup .

Le joueur n'aura plus d'arme équipée pendant la scène de romance avec Judy dans Pyramid Song.

Maiko ne traversera plus le canapé en Poissons .

Correction d'un problème dans New Dawn Fades qui entraînait le doublement des lunettes de soleil dans la cinématique de fin.

Correction d'un problème qui pouvait bloquer la progression dans Gig: Serment d'Hippocrate lors de l'injection de sang synthétique au patient.

Correction d'un problème de sous-titre affichant le texte de débogage dans Pyramid Song lors de la lecture en polonais.

Correction d'un problème dans New Dawn Fades qui entraînait le doublement de la guitare dans la cinématique de fin.

Correction d'un problème de caméra dans Never Fade Away.

Junkie au Atlantis Club ne fera plus de pépin dans Never Fade Away.

Correction de l'animation glissante du caporal Hare dans le concert: dos contre le mur.

Unification de la distance de l'interaction de dialogue dans Pyramid Song.

Correction d'un problème dans Pyramid Song qui entraînait la possibilité de parler à Judy sur la jetée pendant que V était sous l'eau.

Correction d'un problème dans Gig: Dernière connexion qui faisait que Ripperdoc Charles souriait tout au long de la conversation sans raison.

Judy ne jouera plus la mauvaise séquence d'animation si V refuse de rester dans la hutte de Pyramid Song.

Correction d'un problème qui entraînait un objectif raté lors de la mort du chauffeur de camion à Sinnerman .

Correction d'un problème de marche sans fin sur le tapis roulant dans Où est mon esprit? , qui a bloqué la progression.

Correction d'un problème avec une tablette doublée dans Où est mon esprit?.

Correction d'un problème où Saul avait le fusil attaché à sa main après la poursuite en voiture dans Riders on the Storm.

Correction d'un problème où Panam ne tenait pas correctement la bouteille de whisky tout en portant un toast dans Riders on the Storm.

Correction des éléments de dialogue de l'interface utilisateur manquants et du placement trompeur du dialogue de l'interface utilisateur lorsque vous parlez à Panam dans Riders on the Storm.

Correction d'un problème de caméra lors de la sortie de la camionnette dans Riders on the Storm.

Ajout d'un effet de profondeur de champ à la vue du joueur à des moments importants

Correction du lien personnel manquant dans La vie en temps de guerre .

Correction d'un problème où le lien personnel de Hellman pouvait être trouvé flottant dans La vie en temps de guerre.

Correction du dialogue qui se chevauchait entre V et Panam dans la vie en temps de guerre.

Correction d'un problème dans Ghost Town qui faisait que le verre dans la main de Rogue était égaré lors de la lecture dans des langues autres que l'anglais.

Ajout d'animations sur l'écran tactile dans la voiture de Panam dans Lightning Breaks et Life Pendant Wartime.

Le téléphone ne disparaîtra plus de la main du PNJ dans la scène de l'au-delà de Ghost Town.

Correction de la pose en T des PNJ dans la maison de poupée dans Automatic Love.

Teddy ne sera plus téléporté dans la scène de la gare abandonnée dans Avec un peu d'aide de mes amis.

Correction d'un problème qui pouvait bloquer la progression lors de la couverture de Panam lors de l'accord avec 6th Street dans Ghost Town.

Les lumières de la voiture ne resteront plus allumées après la mort de la batterie de la voiture dans Ghost Town .

Saul ne passera plus à travers la voiture de Panam dans Forward to Death .

Correction de l'animation de la caméra du joueur dans Lightning Breaks.

Correction du pistolet de Panam équipant l'animation dans la scène audiovisuelle dans La vie en temps de guerre.

Correction d'un problème visuel avec les lames de mante après un accident de voiture dans Jouer pour le temps.

Correction du comportement de la caméra après avoir interagi avec le tiroir du laboratoire de police de The Hunt.

Les soldats qui manquaient d'armes lorsque Smasher apparaît dans Love Like Fire sont maintenant armés.

Une tourelle désactivée visible en volant vers la tour Arasaka dans Love Like Fire fonctionne correctement maintenant.

Correction d'un problème qui faisait que Rogue était égaré à l'approche de la tour Arasaka dans Love Like Fire.

Correction d'un problème qui faisait disparaître Spider Murphy après avoir sauté de l'hélicoptère dans Love Like Fire.

Viktor ne se téléportera plus sur la chaise lorsque le joueur quittera la clinique avant de prendre place dans The Ripperdoc.

Correction d'un problème de caméra lors de la conduite vers le méga-bâtiment dans The Rescue.

Correction d'un problème dans Nocturne Op55N1 où caresser le chat jouait sans dialogue. // V s'adressera désormais correctement au chat, même sans la réponse de Misty.

Après Boat Drinks, Kerry va maintenant fredonner sa chanson en se dirigeant vers sa voiture.

Correction de la réaction de V à la décision de Johnny dans les changements .

Correction de la synchronisation dans l'animation d'Adam Smasher dans les changements lors de la lecture en polonais. // Maintenant, le piétinement doit piétiner comme prévu.

Correction du drone devant la chapelle de M'ap Tann Pèlen.

Scène polie dans le bureau de Maiko dans Ex-Factor.

Correction d'un problème qui pouvait bloquer la progression lorsque vous leviez la main au mauvais moment pendant la scène du dîner dans À la suite de la rivière.

Correction de la plage d'interaction pour accéder à l'AV dans le Corpo-Rat.

Correction d'un PNJ manquant jeté hors des toilettes lors de la séquence A Cool Metal Fire .

Ajout d'une scène manquante à la version japonaise dans la séquence A Cool Metal Fire .

Il n'est plus possible de partir sans Johnny lors de la première prise en charge de la Porsche lors de Chippin ‘In . // Ne laisse aucun Johnny derrière.

Dans Talkin ” bout a Revolution , la profondeur de champ se réinitialise maintenant après avoir quitté l'appartement de Judy.

Le champ de vision revient maintenant à sa valeur définie lorsque V s'assoit pour parler à Johnny après avoir regardé des braindances dans Double Life.

Correction des animations faciales dans toutes les scènes où V s'appuie sur les miroirs tout au long du jeu.

Le dialogue initial avec Takemura dans Down on the Street peut maintenant être interrompu et rétabli.

Correction d'un problème qui empêchait Johnny de se connecter au point d'accès dans Love Like Fire.

Correction du manque d'interaction avec Mitch après avoir sauté le dialogue dans We Gotta Live Together.

V ne reste plus coincé en position assise après s'être connecté à la voiture de Panam dans La vie en temps de guerre.

Correction d'un problème qui empêchait le joueur de contrôler la tourelle et pouvait bloquer la progression dans Love Like Fire.

Ajout d'une photo de famille manquante pendant la scène avec Hanako dans Play it Safe.

Correction d'un problème avec la cigarette du détective Han dans I Fought the Law.

Les personnages ne se téléportent plus près du joueur lors d'un dialogue holocall.

Correction de plusieurs problèmes avec V portant les mauvais vêtements dans une perspective à la troisième personne.

Correction de plusieurs problèmes pendant les scènes de sexe

Système d'interruption amélioré pour les scènes.

Correction d'un problème où le harceleur n'arrivait pas au pont dans Chaque souffle que vous prenez.

Correction d'un problème où Judy se levait de la chaise dans la scène entre les braindances dans Double Life.

Correction de plusieurs problèmes avec d'importants PNJ de quête manquant au hasard des animations pendant les cinématiques.

L'interruption du dialogue arrêtera désormais la ligne de voix off.

Correction de plusieurs problèmes avec les PNJ montant des véhicules.

Correction de la pose et de la prise de Jackie sur le guidon de la moto dans The Pickup.

Environnement et niveaux

L'objectif ne restera plus bloqué sur “Neutraliser les attaquants” dans Dream On.

V ne restera plus coincé à l'intérieur d'un AV en train de voler s'il se tient sur des tuyaux pendant une activité de crime organisé présumé: Attirer les opposés

Correction d'un problème où deux points de voyage rapide manquaient d'épingles de carte.

Correction de plusieurs problèmes liés au comportement inapproprié des PNJ au combat, par exemple ne pas passer au mode d'attaque correct ou rester coincé dans un endroit.

Correction de plusieurs problèmes liés aux PNJ ne réagissant pas à la présence de V ou n'entrant pas correctement au combat.

Correction de plusieurs problèmes liés à l'écrêtage des PNJ avec des objets.

Correction d'un certain nombre de problèmes liés au contenu incorrect ou manquant d'objets pillables.

Correction de plusieurs problèmes liés au fait que V ne pouvait pas interagir avec des objets pillables.

Correction de plusieurs problèmes liés au mauvais fonctionnement des appareils, tels que les caméras, les tourelles ou les mines.

Correction d'un problème où Basilisk pouvait tomber sous la carte lorsque la porte menant à Mikoshi était atteinte.

Correction d'un problème où le lieutenant Mower avait de fortes chances de mourir dans des collisions, bloquant la chasse au cyberpsycho.

Correction d'un problème où il était très difficile d'accéder à l'ordinateur à l'arrière de la station-service dans Life en temps de guerre.

Correction du signe mal orthographié Leaving Night City.

Correction de l'échafaudage défectueux à Heywood, Vista del Rey.

Correction de plusieurs problèmes où les joueurs pouvaient tomber hors de la carte en raison de lacunes et de collisions manquantes.

Correction de plusieurs problèmes où les joueurs pouvaient rester bloqués dans la géométrie de l'emplacement.

Correction de plusieurs problèmes où les joueurs pouvaient atteindre des zones involontaires, bloquant potentiellement la progression de la quête.

Correction de plusieurs problèmes avec des actifs disparaissant ou égarés.

Correction de plusieurs problèmes avec des actifs flottant dans les airs.

Correction de plusieurs problèmes avec les éléments apparaissant ou changeant d'apparence à vue.

Correction de certains problèmes avec des parties d'actifs manquantes, permettant au joueur de voir à l'intérieur.

Correction de problèmes où la pluie était présente dans les zones couvertes.

Correction de problèmes avec les collisionneurs invisibles présents sur les emplacements.

Correction de plusieurs problèmes avec des textures de résolution plus élevée qui ne pouvaient pas être diffusées.

Graphismes, audio et animations

Correction des PNJ se déplaçant après avoir été tués.

Améliorations du rendu des textures de loin.

Correction d'un problème visuel avec un déplacement rapide et une transition cinématique.

Ajustement de la qualité visuelle de certains éléments sous l'eau.

Améliorations de la qualité des détails des matériaux.

Correction de la position incorrecte de V lors de la conduite d'une moto.

Amélioration des sources lumineuses intérieures et extérieures.

Ajustement de la qualité de la saleté sur les réglages Moyenne et Faible.

Correction de l'absence de fissure dans le miroir après que V l'ait brisé.

Correction d'un problème où des particules roses pouvaient apparaître sur le gros plan de la caméra.

Amélioration des visuels de destruction du feuillage.

Correction d'un problème visuel où les trottoirs pouvaient être recouverts de formes rectangulaires dans les zones côtières.

Correction des éléments de feuillage surexposés visibles lors de l'entrée dans un véhicule.

Correction d'un problème où certains objets pouvaient disparaître après avoir été détruits.

Le peignoir de Kerry n'est plus mal attaché à sa partie inférieure du corps.

Les mains de V sont désormais correctement affichées sur un volant pendant la conduite.

V se penche désormais correctement hors d'un véhicule pendant les poursuites.

Correction d'un problème où le personnage pouvait apparaître déformé lors du montage de motos.

Correction d'un problème de niveau de détail survenant pour les jouets de joie dans Jig-Jig Street.

Correction de plusieurs problèmes avec la synchronisation des lèvres manquante.

Correction de plusieurs problèmes avec la pose en T des PNJ.

La caméra ne bascule plus lorsque V est sous un objet et saute.

Amélioration du mouvement de la caméra lors de l'entrée dans un véhicule.

Correction d'un problème où certains objets pouvaient être attachés deux fois aux PNJ.

Correction des PNJ criant après avoir été tués.

Jackie ne crie plus “Belle photo!” quand V tue des ennemis en mode furtif.

Correction de l'effet de gravure de particules appliqué à plusieurs reprises lorsque le joueur est en feu.

Correction des problèmes d'animation des PNJ après avoir sauté le trajet.

Correction du scintillement des étoiles à la surface du lac dans l'une des scènes.

Correction d'un terrain lointain qui disparaissait dans les Badlands.

Les autres parties de la ville visibles de loin semblent désormais plus réalistes grâce à un éclairage ajusté.

Correction d'un problème avec les lunettes d'arme noires pendant la poursuite dans Riders on the Storm.

Amélioration de la qualité visuelle de Black Wall et Mikoshi.

Correction d'un problème où l'état météorologique ne s'ajustait pas correctement après le chargement des sauvegardes ou la sortie du menu principal

Les éléments holographiques dans des tenues de personnage spécifiques s'affichent désormais correctement.

Correction d'un effet de gigue indésirable sur les surfaces en verre dépoli.

Correction d'un problème où une ligne blanche pouvait être visible en haut de l'écran dans le cyberespace.

Interface

Correction d'un problème avec les annonces qui ne s'affichaient pas correctement sur les bordures.

Plusieurs mises à jour et ajustements visuels pour les annonces.

Correction de plusieurs problèmes visuels dans les briefings de quêtes.

Mise à jour de la disposition de la langue arabe dans les briefings de quêtes.

Mise à jour des icônes de grenades en fonction de leur type de dégâts.

Correction de plusieurs problèmes visuels avec l'affichage des icônes.

Correction de plusieurs problèmes visuels dans les panneaux de l'interface utilisateur, y compris le journal, la carte, le scanner et autres.

Correction d'un problème qui interrompait le jeu si le fragment était lu directement à partir du conteneur de butin dans une activité mineure.

Correction de gels et de plantages liés à l'équipement et au déséquipage de la veste de Johnny.

Ajout de conseils sur les boutons pour avancer sur le tapis de course dans Où est mon esprit?

Correction d'un problème où les liens de base de données ne permettaient pas de sauter à une entrée sélectionnée.

Correction d'un problème qui empêchait un joueur de répondre manuellement aux holocalls.

Entrer dans un véhicule juste avant d'ouvrir le menu Véhicule ne devrait plus bloquer la poursuite de la progression.

La barre de santé devrait maintenant être visible pendant les poursuites en voiture.

Amélioration des performances du panneau Inventaire.

Correction d'un problème où les PNJ pouvaient être étiquetés comme “Menace minimale” quel que soit leur niveau réel.

Correction de plusieurs problèmes avec les astuces de bouton.

Correction de plusieurs problèmes dans le panneau de création de personnage.

Plusieurs correctifs et améliorations du panneau Crafting.

Correction de problèmes où l'exigence de niveau ne s'affichait pas correctement dans le menu de mise à niveau.

Ajout d'une option pour fabriquer plusieurs objets à la fois.

Correction d'un problème où les statistiques d'aperçu affichent les mêmes valeurs avant de mettre à niveau un élément.

Ajout d'une icône “Fabriqué” à l'infobulle des objets fabriqués.

Correction de plusieurs problèmes liés au panneau Cyberware.

Plusieurs ajustements pour l'entrée D-pad.

Correction de plusieurs problèmes liés aux éléments HUD.

Plusieurs correctifs dans les panneaux Inventaire et Sac à dos.

Correction d'un problème où les armes pouvaient afficher 0 DPS avant de les piller.

Correction d'une icône incorrecte du vêtement lors du pillage du corps dans Gig: Serial Suicide.

Plusieurs correctifs et ajustements au menu principal et aux panneaux de paramètres.

Correction d'un problème où le remplacement de mods sur certains éléments légendaires pouvait ajouter un emplacement de mod vide.

Ajout d'un état désactivé aux emplacements de mods lorsqu'il n'y a pas de mods disponibles à équiper.

Optimisations pour le panneau de fabrication et l'affichage des objets.

Correction d'une info-bulle qui se chevauchait sur l'attribut Corps dans le menu Caractère.

L'effet visuel pour l'ajout de points d'attribut dans le menu Caractère ne devrait plus être manquant après le survol de l'arborescence des avantages.

Plusieurs correctifs pour la fonctionnalité de numérisation et son affichage HUD.

Ajout d'une bascule pour activer / désactiver l'info-bulle de comparaison.

Plusieurs correctifs liés à la tarification du rachat et à l'amélioration des performances dans le panneau des fournisseurs.

Correction d'un problème où le jeu pouvait se figer pendant Ghost Town si un joueur choisissait “Attendre que Rogue soit prêt” juste après avoir demandé à Claire de prendre un verre.

Correction d'un problème où un joueur pouvait mourir juste avant la transition de scène dans Play It Safe, entraînant une progression bloquée.

Correction d'un problème où le réticule d'arme ne disparaissait pas après avoir visé ou déséquipé.

Correction d'un problème où le texte de débogage pouvait apparaître après le saut et l'avance rapide des crédits.

Mise à jour de la liste des crédits.

Correction d'un problème où la localisation du texte des annonces lors de la numérisation ne fonctionnait pas correctement.

Correction d'un problème où les lignes de dialogue en surbrillance lorsque vous parliez à Johnny ne pouvaient pas être visibles après avoir visité Hanako et avoir pris l'ascenseur dans Nocturne Op55N1.

Correction d'un problème où la restauration des valeurs par défaut pouvait définir tous les paramètres sur Faible lors des deuxièmes lancements consécutifs.

Correction des caractères corrompus dans différentes langues.

Plusieurs correctifs et ajustements pour les problèmes d'entrée.

Diverses améliorations des performances et de la stabilité de l'interface utilisateur.

Les butins épiques et légendaires des ennemis vaincus sont désormais mieux visibles sur la mini-carte.

Le niveau de menace pour les concerts non découverts s'affiche désormais correctement.

Correction de problèmes avec la navigation D-pad / flèches dans le menu et l'inventaire.

Suppression des animations inutiles de la barre de santé après le chargement d'une sauvegarde.

Correction des infobulles d'objets restant à l'écran après les avoir fermées.

Correction d'un problème où la valeur par unité était affichée au lieu de la valeur totale dans le cas d'articles avec une quantité supérieure à un.

Correction de problèmes liés à la modification des paramètres de difficulté de jeu dans le menu.

La fenêtre contextuelle Mes récompenses dans le menu principal est désormais masquée lorsque le mode Streamer est activé.

Correction d'un problème avec les bâtiments cassés visibles sur la carte principale.

Ajout d'une option de taille du texte pour les frais généraux aux paramètres des sous-titres.

Correction de plusieurs problèmes liés au texte.

Correction de plusieurs problèmes liés à la diffusion en continu de l'interface utilisateur.

Stabilité et performances

Cette section traite des changements qui touchent toutes les plates-formes, mais beaucoup d'entre eux font une plus grande différence sur les consoles de dernière génération et les machines moins performantes.

Amélioration de la stabilité et des performances du moteur et du moteur de rendu (réduction du nombre de plantages aléatoires).

Optimisations de la mémoire et améliorations de la gestion de la mémoire dans divers systèmes (réduction du nombre de plantages).

Diverses optimisations et améliorations des ombres, des ombres, de la physique, du système de zone de travail, du système de spawn, du système de scène, du système d'animation, du système d'occlusion et du système d'animations faciales.

Correction du mécanisme de gestion des icônes de l'interface utilisateur dans la mémoire, ce qui aide à résoudre les pannes liées à la mémoire, en particulier pendant les longues sessions de lecture.

Plusieurs améliorations et correctifs de stabilité de l'interface utilisateur pour les plantages les plus courants liés à l'interface utilisateur.

Diverses corrections de crash (entre autres, dans le menu Paramètres et lors du rechargement, des sauvegardes répétées pendant le jeu et liées au GPU).

Améliorations multiples des performances de l'interface utilisateur.

Correction d'une baisse de performance lors de l'écrasement des boutons du contrôleur, ce qui faisait que V recevait plusieurs copies du même élément.

Correction des marqueurs de carte de détection apparaissant parfois cassés ou défectueux sur les machines avec des disques durs plus lents.

Diverses autres améliorations de stabilité et de performances.

Divers

Correction de la censure incorrecte lors de la lecture d'une copie du jeu d'une région autre que le Japon alors que la région de la console est définie sur le Japon ou la langue sur le japonais.

Une option de paramètres pour masquer les marqueurs ennemis potentiels a été ajoutée à l'onglet Interface.

Une option de paramètres pour masquer l'affichage des frais généraux des noms de PNJ a été ajoutée à l'onglet Interface.

Le consentement de télémétrie est désormais enregistré dans le profil utilisateur et synchronisé via le cloud.

Logique de chargement du dernier point de contrôle lorsqu'il n'y a pas de fichier de sauvegarde existant amélioré.

Correction du jeu passant à un écran noir après la modification de la difficulté dans le menu Pause.

Amélioration de la navigation D-pad / flèche dans les menus.

La navigation dans le menu Charger / Enregistrer a été améliorée.

Correction de la description des poings dans le menu de sélection rapide des armes.

Correction d'un problème où le joueur pouvait être verrouillé dans un état de visée ou accroupi après avoir quitté un véhicule.

Correction d'un problème où sauter ou transporter un corps dans la zone de point de non-retour pouvait entraîner la non-création de la sauvegarde de point de non-retour.

Ajout d'un fondu lors du retour au jeu après les crédits finaux.

Le message “Encore un concert” ne sera plus affiché à la fin du jeu et il n'y a pas de sauvegarde de point de non retour.

Correction d'un problème qui pouvait faire apparaître la notification de transfert d'argent comme 0 si le joueur effectuait un cycle de sauvegarde / chargement juste avant son affichage.

Correction d'un problème où les PNJ manquaient leurs armes après avoir chargé une sauvegarde

Correction d'un problème où s'engager dans un combat devant l'ésotérique de Misty pouvait amener un videur d'animaux à proximité à suivre V en état de combat jusqu'à la clinique de Viktor dans The Ripperdoc.

Correction d'un problème où la marche du moine pouvait se réinitialiser si le moine marchait sur un cadavre vaincu du Maelström dans Losing My Religion .

Misty descendra désormais correctement les escaliers sur le chemin du bar “El Coyote Cojo” dans Heroes.

La demande de consentement de télémétrie réapparaît une fois pour certains joueurs en raison d'un problème entraînant une réinitialisation des paramètres.

Spécifique aux PC

Activation du lancer de rayons sur les cartes graphiques AMD. Les derniers pilotes GPU sont requis.

Liaisons de clavier: plus de touches sont désormais disponibles pour la reliure.

Liaisons clavier: Il est désormais possible de lier l'ouverture et la fermeture de panneaux spécifiques à la même touche.

Liaisons clavier: il est désormais possible de dissocier l'esquive des touches de mouvement (dans Paramètres -> Commandes). L'esquive peut toujours être effectuée en appuyant deux fois sur la touche d'action accroupie (bascule) (C par défaut).

Il est désormais possible d'accéder au Journal à partir du panneau Carte à l'aide d'un clavier.

Les succès fonctionneront désormais sur Epic Games Store.

Modding: Ajout d'un nouveau dossier “mod” pour le chargement des archives modifiées. Les archives modifiées peuvent être nommées de n'importe quelle façon et aller maintenant dans le dossier “mod”. Avoir des archives de mod dans le dossier “patch” n'est plus pris en charge.

Correction d'un problème qui empêchait les grenades d'être chargées après la fermeture d'une fenêtre de dialogue en utilisant ESC.

Correction du problème où certains éléments d'environnement ne s'affichaient pas correctement sur les écrans 8k.

Correction d'un problème où les éléments HUD manquaient dans la résolution 8K.

Correction d'un problème où les avantages d'une certaine zone des sous-menus n'affichaient pas les descriptions sur les résolutions 4K et 5K Ultra Wide.

Spécifique aux consoles

Correction d'un problème sur PlayStation 4 où les objets ne pouvaient pas être retirés du sac à dos car ils réapparaissaient toujours dans l'inventaire.

Correction d'un problème où le HUD personnalisé de Johnny ne serait pas présent sur Xbox One pendant la scène du concert dans Love Like Fire.

Correction d'un problème qui entraînait un zoom avant du jeu lorsque vous appuyiez sur pause sur PlayStation 4 Pro et Xbox One X.

Correction d'un problème de streaming avec le panneau d'ascenseur dans Play it Safe sur Xbox One.

Amélioration du mécanisme d'ajustement de la résolution de la texture de l'interface utilisateur en fonction de la plate-forme.

Correction d'un problème qui pouvait empêcher le jeu de répondre en appuyant sur “A” immédiatement après la suppression d'une sauvegarde sur Xbox One.

Correction d'un problème sur Xbox One qui pouvait empêcher le jeu de répondre lors du changement de profil dans le menu des titres.

Correction d'un problème où le chargement d'une sauvegarde de jeu tout en étant dans une voiture pouvait rendre l'écran noir sur Xbox.

Diverses optimisations de gestion de la mémoire sur Xbox.

Réflexions de l'espace d'écran améliorées.

Correction de problèmes avec les réflexions de l'espace d'écran et l'anticrénelage temporel.

Correction de problèmes de rendu lorsque le brouillard interagissait avec l'éclairage à proximité sur PlayStation 4.

Diverses améliorations d'environnement en continu et en entrée / sortie.

Divers PNJ et améliorations du streaming de véhicules.

Correction de plusieurs problèmes avec les gels de jeu aléatoires.

Correction de problèmes sur PlayStation 4 où les cadavres avec la tête démembrée pouvaient tomber.

Correction d'un problème où V pouvait tomber dans la cage d'ascenseur.

Correction d'un problème où le jeu sur Xbox One ne répondait plus lors de la déconnexion alors que le message de déconnexion du contrôleur était visible.

Correction d'un problème qui empêchait le joueur de quitter le menu Paramètres après avoir apporté des modifications.

Le camion de Claire est désormais correctement placé dans le garage de La bête en moi .

Correction du shader de surface d'eau manquant sur PlayStation 4.

Et bien plus encore.

Source : Cyberpunk.net