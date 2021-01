Cyberpunk 2077 : la mise à jour 1.1 améliore la stabilité et corrige de nombreux bugs

Cyberpunk 2077 a droit à sa première mise à jour majeure. Comme promis, CD Projekt Red déploie actuellement la mise à jour 1.1 sur console (PS4 et Xbox One), PC et sur Google Stadia. Ce premier patch de l'année cherche à améliorer la stabilité générale du jeu polémique et à corriger une nouvelle poignée de bugs.

CD Projekt Red continue d'enchaîner les mises à jour de Cyberpunk 2077. Ce vendredi 22 janvier 2021, le studio polonais a lancé le déploiement de la première mise à jour majeure du jeu, le patch 1.1. Il s'agit de la première mise à jour destinée à améliorer le rendu des versions PS4 et Xbox One. Un second patch, encore plus conséquent, est attendu début février. “Ces patchs corrigeront la plupart des problèmes généraux rencontrés par les joueurs sur console” promettait CD Projekt Red en décembre.

Tout d'abord, le firmware apporte des améliorations générales, à la fois destinées aux versions PC, console ou Stadia. Le changelog évoque notamment une “amélioration de l'utilisation de la mémoire pour divers systèmes du jeu” et la correction de “plusieurs bugs liés au chargement de sauvegardes”.

CD Projekt Red améliore Cyberpunk 2077 sur console

Sur PlayStation 4, la mise à jour 1.1 optimise les “performances des foules” et corrige plusieurs “plantages divers”. Sans surprise, le changelog ne précise pas quels sont les dysfonctionnements exacts qui sont corrigés par le patch. Sur Xbox One, CD Projet Red promet une “amélioration de l'utilisation de la mémoire pour la création de personnage, les miroirs, le scanner, le contrôle à distance des caméras et les menus”.

Comme annoncé dès décembre, ce patch vise à améliorer l'expérience des joueurs console mais ne transforme pas complètement le jeu. “Il ne ressemblera pas au jeu qui tourne sur une console next-gen ou un PC premium” mettait en garde le studio polonais en décembre. D'ailleurs, la version next-gen de Cyberpunk 2077 n'est pas attendue avant fin 2021.

Néanmoins, la mise à jour apporte plusieurs correctifs pour Cyberpunk 2077 sur PC. Le changelog cite un correctif pour les “plantages au lancement du jeu liés au chargement du cache des cartes graphiques NVIDIA”. Enfin, le studio intègre des correctifs liés à des bugs mineurs sur Stadia, comme des “textures corrompues”. Avez-vous senti une différence après l'installation du patch ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.