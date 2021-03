Stadia Pro : Resident Evil 7, Bob l’éponge… voici la liste des jeux offerts en avril 2021

Stadia offre quatre jeux aux abonnés Stadia Pro en avril 2021 ainsi que deux jeux en free-to-play, dont un de manière permanente et l'autre pour deux semaines. Découvrez également la sélection de jeux que Google est en train d'ajouter à son catalogue.

Comme tous les mois, Stadia offre à ses abonnés Stadia Pro trois jeux qu'il est possible de déverrouiller et auxquels vous pourrez jouer sans limite de durée tant que vous êtes abonnés. L'abonnement Stadia Pro coûte 9,99 € par mois et donne accès, en plus de cela, à la définition 4K.

Stadia propose ce mois-ci en prime un nouveau jeu gratuit pour ceux qui ne sont pas abonnés Stadia Pro et un jeu en Free-to-play pendant deux semaines. La plateforme ajoute également une liste de nouveaux jeux (payants) à son catalogue.

Resident Evil 7 Biohazard est gratuit pour les abonnés Stadia Pro en avril 2021

L'intrigue du jeu Resident Evil 7 se déroule à la mi 2017 quelque part dans le sud des Etats-Unis. Des rapports parlent de “fantômes” près de la ville de Dulvey. Le jeu proprement commence après le meurtre d'une équipe de reporters TV par Jack et Mia Baker, infectés par le dangereux virus. Vous découvrirez au passage un nouveau personnage, Ethan Winters – un civil pas particulièrement doué en combat rapproché. Ethan est à la recherche de Mia, qui est sa femme. Sa quête va le mener dans le sombre manoir de la famille Baker…

Jouez gratuitement à SpongeBob (Bob l'éponge) SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated en avril 2021 avec Stadia Pro

Vous êtes prêts ? Dans ce jeu, vous incarnerez Bob l'éponge, Patrick et Sandy dans une quête dont le but est de montrer au Plankton diabolique que le crime paie encore moins que Mr Krabbs. Vous devrez au passage sauver Bikini Bottom d'une armée de robots avec vos redoutables bulles, et votre talent pour tirer le slip de vos adversaires. Vous l'aurez compris, on est sur un titre particulièrement déjanté !

Stadia Pro vous propose de découvrir Ys VIII Lacrimosa of DANA en avril 2021

Au cas où vous nous le demanderiez, “Ys” se prononce “iiiiiiizzzziiii” – ce JRPG, l'un des plus hardcore de la série, vous emmène sur l'île de Seiren. Embarquez pour une nouvelle aventure “Ys” avec Adol et découvrez les mystères que cache Dana dans Ys VIII: Lacrimosa of DANA.

Egalement en avril 2021 sur Stadia Pro : PIKUNIKU

PIKUNIKU est un jeu pour toute la famille particulièrement décalé. Pikuniku est une petite bestiole qui explore un monde mignon tout plein et rempli de puzzles…. pour mieux découvrir un complot secret du fameux “Etat profond” si cher à un certain ex-locataire de la Maison Blanche.

Hitman III est gratuit pour tout le monde ce mois-ci

Grâce à ce free-to-play vous allez pouvoir incarner gratuitement Agent 47 et (re)vivre le début de la trilogie World of Assassination sans débourser le moindre centime, même si vous n'êtes pas abonné Stadia Pro. Démarrez votre initiation et rencontrez votre commanditaire au centre d'entraînement pour devenir un Agent de l'ICA. Pour jouer à ce jeu, créez un compte Stadia gratuit et rendez-vous dans le Stadia Store.

The Elder Scrolls Online est également gratuit pendant deux semaines

The Elder Scrolls est un titre extrêmement populaire avec des millions de joueurs qui ont pu explorer le mondre merveilleux de Tamriel. La version Online néanmoins vous promet toujours plus de nouveaux horizons et aventures, le tout dans un environnement multijoueurs. Grâce à sa dimension “en ligne” l'univers s'enrichit constamment avec un monde ouvert de plus en plus vaste et de nouvelles histoires.

Stadia ajoute également 8 nouveaux jeux payants

En plus de tous ces jeux gratuits, Stadia enrichit son catalogue avec ce mois-ci pas mois de 8 ajouts :

Killer Queen Black : conçu pour 8 joueurs, le jeu est une sensation du genre arcade. Vous devrez mobiliser à la fois une pensée stratégique, fonctionner en équipe et développer des réflexes au top. Le jeu est facturé 9,99 $ aux abonnés Stadia Pro et 13,99 $ aux abonnés Stadia Base.

conçu pour 8 joueurs, le jeu est une sensation du genre arcade. Vous devrez mobiliser à la fois une pensée stratégique, fonctionner en équipe et développer des réflexes au top. Le jeu est facturé 9,99 $ aux abonnés Stadia Pro et 13,99 $ aux abonnés Stadia Base. Trine 4 The Nightmare Prince : Ce jeu de puzzle se double d'un univers aussi magique que soigné. Il est conçu pour jouer en co-op avec jusqu'à 4 joueurs. Disponible dès maintenant pour 29,99 $.

Ce jeu de puzzle se double d'un univers aussi magique que soigné. Il est conçu pour jouer en co-op avec jusqu'à 4 joueurs. Disponible dès maintenant pour 29,99 $. Disco Elysium The Final Cut : ce RPG a gagné trois BAFTA et le Gama Awards. Stadia le propose dans son store pour 39,99 $.

ce RPG a gagné trois BAFTA et le Gama Awards. Stadia le propose dans son store pour 39,99 $. Nanotale – Typing Chronicles : ce petit jeu indépendant est la suite du jeu Epistory. Il est disponible dès aujourd'hui pour 19,99 $.

: ce petit jeu indépendant est la suite du jeu Epistory. Il est disponible dès aujourd'hui pour 19,99 $. Outriders : jouez en équipe avec vos amis dans ce vaste jeu de tir à la troisième personne compatible Stream Connect – pour 14,99 $ dès le 1er avril.

jouez en équipe avec vos amis dans ce vaste jeu de tir à la troisième personne compatible Stream Connect – pour 14,99 $ dès le 1er avril. Kemono Heroes : ce jeu co-op pour 4 joueurs mélange l'univers ninja et pixel Art poussé à l'extrême. Disponible dès le 1er avril pour 14,99 dollars.

: ce jeu co-op pour 4 joueurs mélange l'univers ninja et pixel Art poussé à l'extrême. Disponible dès le 1er avril pour 14,99 dollars. Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3 : ce JRPG d'exception est disponible dès le 1er avril 2021 pour 59,99 dollars.

Lire également : Resident Evil 8 arrive sur Stadia, Google offre un Chromecast Ultra et une manette

Quel est votre jeu préféré dans cette sélection ? Dites-nous tout dans les commentaires de cet article !