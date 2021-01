Cyberpunk 2077 : le nombre de joueurs sur Steam a déjà chuté de 79%

Cyberpunk 2077 a déjà perdu 79% de ses joueurs sur Steam. Le dernier titre de CD Projekt fait les frais de ses nombreux problèmes techniques. Avec un million de joueurs au lancement, le RPG n'enregistre plus que de 225 000 utilisateurs actifs sur la plateforme gaming.

Cyberpunk 2077 était sans contestation aucune le jeu plus attendu de cette année 2020. À son lancement le 10 décembre 2020, les joueurs ont logiquement répondu présents. C'est simple, lors du premier week-end d'exploitation du jeu, Steam enregistrait une vague de fréquentation record sur sa plateforme avec 25 millions d'utilisateurs connectés en simultané.

Bien entendu, tous ces joueurs ne jouaient pas à Cyberpunk. Ils étaient toutefois plus de 1 054 386 joueurs à s'essayer au dernier RPG de CD Projekt. C'est ce pic qui a permis de Steam d'exploser son record. Cependant, le scandale Cyberpunk a depuis éclaté. Comme vous le savez probablement, le jeu est truffé de bugs sur PC tandis qu'il est littéralement injouable sur Xbox One et PS4.

Et bien que CD Projekt ait déjà déployé plusieurs patchs pour corriger de nombreux bugs, comme celui des sauvegardes corrompues, le mal est fait. Comme le rapportent nos confrères du site VG247, la popularité du titre a nettement baissé sur Steam depuis sa sortie. Le jeu est passé de plus d'un million de joueurs actifs au lancement, à seulement 225 000 joueurs ce mardi 5 janvier 2021. Soit une chute de 79%.

À titre de comparaison, il aura fallu trois mois à The Witcher 3, précédent jeu du studio polonais, pour atteindre ce cap. Coup dur donc pour Cyberpunk 2077, qui a vu sa base de joueurs fondre comme neige au soleil en moins d'un mois de carrière. Étant un jeu solo à la rejouabilité limitée (en comparaison d'un titre multijoueur), cette chute était inévitable, mais les errements techniques et les bugs à foison ont eu raison de la persévérance des joueurs.

L'intérêt pourrait être relancé avec les mises à jour successives et l'arrivée des premiers DLC. Seulement, ce n'est visiblement pas pour de suite. Après avoir annoncé une “pluie de DLC gratuits à venir début 2021”, CD Projekt est revenu sur ses déclarations. Finalement, il faudra attendre un peu plus longtemps avant de voir débarquer ces contenus supplémentaires, et ce en raison des difficultés actuelles du studio.

Source : VG247