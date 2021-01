Cyberpunk 2077 : les premiers DLC pourraient arriver plus tard que prévu

Cyberpunk 2077 doit accueillir ses tous premiers DLC au « début de l’année 2021 ». Bien que la promesse soit toujours en cours, CD Projekt admet que ce contenu supplémentaire pourrait arriver un peu plus tard que prévu à cause des difficultés que connaît actuellement le studio.

La sortie de Cyberpunk 2077 n’a pas été de tout repos pour CD Projekt et a servi de leçon à toute l’industrie du jeu vidéo. Le studio polonais est encore loin d’être sorti d’affaires et se doit de corriger les bugs et les soucis techniques, surtout sur les PS4 et les Xbox One. Cela pourrait retarder les DLC déjà prévus pour ce début d’année.

En effet, CD Projekt avait promis une pluie de DLC gratuits pour le début de 2021. D’ailleurs, la promesse est toujours d’actualité sur le site officiel. Mais les soucis que connait le studio pourraiant retarder leur sortie, puisqu’il devra avant tout travailler pour corriger les soucis existants avant de proposer du contenu neuf. A noter que la promesse des DLC pour début 2021 date de la semaine dernière, mais a en réalité été mise sur le site officiel le jour de la sortie du jeu, soit bien avant les polémiques successives.

CD Projekt se concentre sur l'amélioration du jeu

Le site The Verge a noté qu’une réunion d’urgence entre le studio et les investisseurs s’est tenue le 15 décembre dernier. Lors de ce meeting, l’un des investisseurs a demandé si les soucis changeaient quelque chose pour l’arrivée du multijoueurs (prévu pour 2022) mais aussi pour les fameux DLC. Le CEO de CD Projekt, Adam Kiciński, s’est montré très prudent sur le sujet, arguant qu’il avait d’autres chats à fouetter en ce moment :

« Pour être honnête, c’est beaucoup trop tôt pour juger. S’il vous plait, pour le moment laissez nous juste reprendre en main la situation et l’évaluer. Nous ne savons pas pour l’instant et nous sommes concentrés sur l’amélioration de Cyberpunk. Nous en discuterons en début d’année prochaine. »

La situation n’est donc pas aux DLC. Du moins, pas encore. Cyberpunk 2077 devrait à l’avenir adopter la même stratégie que celle de The Witcher 3. On devrait ainsi s’attendre à de « petits » DLC gratuits, comme des armes, des costumes ou des voitures, puis plus tard à des DLC payants de grande ampleur.

Source : The Verge