Cyberpunk 2077 : un mod permettrait enfin de jouer à la 3e personne sur PC

Envie de jouer à Cyberpunk 2077 à la 3e personne ? Des moddeurs indépendants sont en train de réaliser ce que le studio CD Projekt Red refuse pour l'instant de faire. Leur mod permet ainsi d'activer un mode 3e personne, mais uniquement sur PC. Tout n'est pas parfait mais qui sait, cela motivera peut-être le studio à prendre les devants dans une prochaine mise à jour…

Si vous jouez à Cyberpunk 2077 il y a fort à parier que vous avez passé pas mal de temps à profiter des vastes options de personnalisation de votre personnage avant de jouer. Avant de vous rendre compte que le jeu serait intégralement à la première personne. Ce qui fait que vous ne pouvez pas admirer vos choix esthétiques tout au long du jeu, sauf lorsque vous passez devant un miroir.

On peut comprendre le choix de CD Projekt Red. Cette vue renforce l'immersion, et la sensation que vous êtes dans la peau du personnage. Après tout, dans la vraie vie, on ne peut effectivement se voir soi-même que lorsque l'on se regarde dans un miroir ou lorsqu'on est filmé. C'est donc la même chose dans Cyberpunk 2077. Cela n'a d'ailleurs pas l'air d'avoir refroidi les joueurs qui sont plus de 13 millions à avoir acheté Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 : la décision d'un jeu intégralement à la première personne se défend

“Avec Witcher 3, vous jouez Geralt, et vous voyez Geralt. Vous contrôlez Geralt. Il s'agit d'un personnage, n'est-ce pas ? C'est quelqu'un qui existe déjà. Dans [Cyberpunk 2077] nous voulions vous mettre dans les chaussures et le corps du personnage que vous contrôlez de sorte que vous avez la sensation qu'il s'agit de votre personnage. La première personne était la manière de le faire”, explique Patrick Mills, l'un des designers du jeu.

Par ailleurs “l'immersion est accrue. Et on peut faire des choses environnementales avec la première personne qui ne seraient pas possibles à la 3e personne. Au moins je pense que ce sera vraiment cool de pouvoir se balader dans la ville et de regarder en haut, ce que la vue à la 3e personne ne rendrait pas naturel. Pour vraiment avoir la sensation de verticalité vous avez besoin d'une perspective à la première personne”, ajoute le développeur.

Le choix tranché des développeurs de Cyberpunk 2077 a beau se défendre, nombre de joueurs aimeraient au moins avoir le choix entre ces deux vues. D'autant que la vue à la 3e personne a un réel avantage pour les joueurs qui sont sensibles aux mouvements caméra trop rapides. C'est donc dans ce contexte que des développeurs indépendants sont en train de mettre au point un mod 3e personne.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo en fin d'article, tout n'est pas parfait. Les mouvements ne sont sans doute pas aussi naturels que si le studio avait lui-même mis au point ce mode. On peut voir notamment que la position de V est un peu étrange lorsqu'elle court. Et que certains mouvements sont un peu robotiques.

Le mod en question ne sera évidemment possible que sur la version PC. On ne dispose néanmoins pas, pour l'heure, d'informations sur sa disponibilité.