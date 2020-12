Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED promet une “pluie de DLC gratuits” début 2021

Les joueurs de Cyberpunk 2077 pourront profiter dès le début 2021 “d'une pluie de DLC gratuits”. C'est en tout cas ce que vient d'annoncer CD Projekt RED sur son site officiel. Comme avec The Witcher 3, les développeurs ont donc décidé de proposer gratuitement des contenus additionnels. Est-ce suffisant pour calmer la grogne des joueurs ? Pas sûr.

CD Projekt RED vient d'officialiser la nouvelle sur son site officiel. Tous les joueurs de Cyberpunk 2077 pourront profiter “d'une pluie de DLC gratuits” dès le début 2021. Le studio polonais n'est toutefois pas rentré dans les détails, mais on se doute qu'il s'agira probablement d'armes, de tenus et d'objets supplémentaires, et de quelques quêtes annexes, en attendant peut-être une extension payante en milieu d'année 2021 qui sait.

Avec The Witcher 3, CD Projekt RED s'était justement illustré en proposant une vague de contenus additionnels gratuits à tous les joueurs. Une pratique saluée par les joueurs en 2015 lors de la sortie du titre, alors que la majorité des éditeurs avaient cédé à la mode des DLC payants à outrance.

Les joueurs ont ainsi pu récupérer gratuitement des apparences alternatives pour Yennefer, Triss et Ciri, des ensembles d'arbalètes, d'armures de Nilfgaard, de Skellige et de Temeria, de barbes et de coiffures et plusieurs quêtes secondaires inédites parmi notamment la chasse au trésor dédiée aux équipements de l'École du Loup, le “clan” de Geralt.

Si l'annonce de ces DLC est une bonne nouvelle, cela ne suffit probablement pas à calmer la colère des joueurs PS4 et Xbox One. En effet, si le jeu se montre excellent sur PC, Stadia et GeForce Now, le titre est une catastrophe sur PS4 et Xbox One. Après le fiasco des versions current-gen, des actionnaires ont d'ailleurs décidé de porter plainte contre CD Projekt RED.

Le cabinet d'avocat en charge de ce recours, Ronsen, accuse d'avoir menti sur les performances réelles de Cyberpunk 2077 sur console. “Cyberpunk 2077 est pratiquement injouable sur les systèmes Xbox ou Playstation de la génération actuelle en raison d'un nombre énorme de bugs”, assure le représentant des plaignants.

En attendant la tenue éventuelle d'un procès, CD Projekt met les bouchées doubles pour patcher les versions PS4 et Xbox One. Ce 24 décembre 2020, la mise à jour 1.06 de Cyberpunk 2077 a été déployée. Elle résout notamment le problème du bug des sauvegardes corrompues.