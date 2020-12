Cyberpunk 2077 : mise à jour 1.06, exit la limite de 8 Mo qui cause le bug des sauvegardes !

CD Projekt Red vient de mettre en ligne la mise à jour 1.06 de Cyberpunk pour les versions consoles et PC. La mise à jour supprime la limite de 8 Mo qui causait le bug de corruption de sauvegardes chez les joueurs les plus obsessifs. Mais l'update améliore également la stabilité des versions console, tout en modifiant l'une des quêtes.

On vous en parlait encore hier : un bug agaçant de Cyberpunk 2077 affecte les sauvegardes particulièrement sur PC. Lorsque un joueur collecte des objets en permanence pour les transformer en items plus utiles, et passe tellement de temps à passer la carte au peigne fin qu'on dépasse allègrement les 100 heures de gameplay, chaque point de sauvegarde devient énorme. Or, au-delà d'une limite de 8 Mo, Cyberpunk 2077 n'arrive tout simplement plus à les lire, affichant un message d'erreur qui dit en substance que les sauvegardes en question sont corrompues.

CD Projekt Red a rapidement reconnu le problème tout en suggérant que cette limite “pourrait éventuellement” être levée dans une prochaine mise à jour. Et bien les amis, voilà enfin cette fameuse mise à jour ! CD Projekt Red semble vraiment travailler d'arrache-pied pour adresser les divers bugs qui affectent le jeu. Ainsi, sur PC, la fameuse limite de 8 Mo n'existe plus. Ce qui signifie que vous ne devriez plus rencontrer d'erreur lors du chargement des sauvegardes. Hélas, comme l'annonçait déjà le studio en amont, les sauvegardes qui affichaient déjà une erreur avant le patch sont a priori à jamais perdues.

Mais chaque joueur, même le plus minutieux, peut au moins désormais terminer le jeu comme il l'entend. Mais ce n'est pas tout : dans les notes de versions, on apprend notamment que côté quêtes “Dum Dum ne disparaîtra plus de l'entrée de Totentaz durant le Second Conflit”. Il y a également un patch spécial consoles avec “une gestion de la mémoire et une stabilité améliorée, ce qui résulte en une réduction du nombre de crashes”. On est donc peut être sur le début d'un retour en grâce du jeu, y compris sur les versions consoles qui étaient si bâclées que CD Projekt Red a dû s'en excuser et proposer des remboursements.

Des difficultés, certes, mais tout n'est pas noir en ce bas-monde. Car si les bugs sont difficiles à ignorer, il serait absurdes de fermer les yeux sur deux autres réalités, cette fois plus positives. D'abord si vous avez joué au jeu sur une version à peu près potable (PC ou Stadia, c'est notre cas dans l'équipe) vous savez à quel point l'univers de Cyberpunk 2077 vaut vraiment le détour. Et puis il y a un signe qui ne trompe pas : le jeu est un vrai carton depuis sa sortie puisque plus de 13 millions de copies de Cyberpunk 2077 se sont déjà écoulées !