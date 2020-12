Steam bat son record d’affluence grâce à Cyberpunk 2077

Steam a battu son record d’affluence ce dimanche avec presque 25 millions de personnes connectées simultanément. Un nombre impressionnant qui est bien entendu à mettre sur le compte de Cyberpunk 2077, sorti jeudi dernier.

Steam a battu son record affluence ! La plate-forme a en effet enregistré presque 25 millions (24 805 106) de joueurs en simultané ce dimanche 13 décembre. Un nouveau pic qui bat celui déjà établi en mars (pour le début du confinement) et qui s’élevait à 23,5 millions de joueurs.

Ce record est à mettre sur le compte de deux données principales : le coronavirus, tout d’abord. Une nouvelle vague touche en effet le monde et nombre de pays se reconfinent. Les gens restent donc chez eux et s’occupent en jouant à des jeux vidéo. La deuxième raison de ce pic est aussi la sortie de Cyberpunk 2077, jeu ô combien attendu de CD Projekt.

Les 25 millions de personnes sur Steam ne jouaient pas forcément à Cyberpunk, évidemment. Ils ne jouaient même pas tout court, beaucoup d’utilisateurs étant justes… connectés. Mais le jeu de CD Projekt a enregistré un pic de 1 054 386 joueurs, ce qui a contribué grandement au record et en fait le jeu le plus joué de Steam à ce moment précis, devant les habitués du podium que sont CS Go et et Dota 2. Une performance d’autant plus impressionnante que le titre est aussi disponible sur l’Epic Games Store ainsi que sur GOG Galaxy. Notons que la nuit du lancement, le jeu avait déjà fait planter Steam à cause d’un trop grand nombre de téléchargement.

Un lancement record sur PC

Le fait est que Cyberpunk 2077 est un carton total sur PC. En effet, CD Projekt a annoncé avoir honoré plus de 8 millions de précommandes, dont 4,72 millions sur ordinateur. Il est ainsi devenu le titre qui s’est vendu le plus lors de son jour de lancement sur cette plateforme, dépassant le record établi par World of Warcraft Shadowlands (3,7 millions), la semaine précédente.

Le lancement du jeu sur PC est donc une vraie réussite commerciale. S’il connait encore un grand nombre de bugs sur cette plateforme, il est à des années lumières des versions console, techniquement à la peine. Ces dernières ont d’ailleurs forcé le studio polonais à présenter ses excuses et à offrir un remboursement sans condition à ceux qui le souhaitent.