Cyber Monday : le prix du Xiaomi Poco X3 Pro 256 Go est en baisse de 33% sur Amazon

Le Black Friday est terminé, place au Cyber Monday. Chez Amazon, le Poco X3 Pro avec 256 Go de stockage s'affiche à 199,90 € au lieu de 299 €. Le smartphone Xiaomi fait l'objet d'une réduction de 33%.

Le Cyber Monday est ouvert et prolonge les bons plans du Black Friday. Après une semaine folle de promotion, les marchands n'ont pas encore levé le pied de la pédale. C'est notamment le cas chez Amazon qui propose l'excellent Poco X3 Pro dans sa version 8/256 Go à 199,90 €. C'est 100 € de moins que le tarif conseillé de 299 €. Vous bénéficiez donc d'une réduction de l'ordre de 33%.

Venons-en aux caractéristiques du Poco X3 Pro. Il smartphone dispose d'un grand écran de 6,67″ en définition Full HD. Et chose rare sur ce segment, la dalle offre une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. De quoi profiter d'une bonne fluidité en toute circonstance. Sous le capot, on retrouve le SoC Snapdragon 860 épaulé par 8 Go de RAM puisque c'est la quantité de mémoire vive qui accompagne la version 256 Go.

C'est un combo qui permet au smartphone d'assurer des performances supérieures à celles des smartphones milieu de gamme. Pour la partie photo, le Xiaomi Poco X3 Pro s'appuie sur 4 capteurs, dont un module principal 48 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP et enfin d'un macro et d'un ToF de 2 MP chacun. Sa batterie est d'une capacité de 5000 mAh et elle est compatible avec une recharge rapide de 33W.