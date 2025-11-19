Le Dreame L10s Ultra Gen 2 est à prix cassé pour le Black Friday, et il n’a jamais été aussi peu cher !

Vous souhaitez vous offrir un aspirateur robot efficace mais attendez une bonne offre pour craquer ? À l’approche du Black Friday, le Dreame L10s Ultra Gen 2 passe à petit prix sur Amazon. Vous pouvez ainsi l’avoir à 340,20 € seulement au lieu de 499 € !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le Black Friday arrive à grands pas mais de nombreux sites de e-commerce ont d’ores et déjà commencé à dévoiler leurs offres. Si vous cherchez un aspirateur robot efficace mais pas trop cher, ce bon plan est fait pour vous. Amazon affiche actuellement une réduction conséquente sur le Dreame L10s Ultra Gen 2.

Normalement en vente à 499 €, cet aspirateur robot passe à 340,20 € seulement. C’est un prix exceptionnel pour ce modèle puissant qui dispose en plus d’une base de vidange automatique.

Quelles sont les caractéristiques du Dreame L10s Ultra Gen 2 ?

Pour fêter le mois du Black Friday, Amazon casse le prix du Dreame L10s Ultra Gen 2. Et à 340,20 €, cet aspirateur robot offre un rapport qualité-prix imbattable.

Grâce à une impressionnante puissance d’aspiration de 10 00 Pa, ce modèle est particulièrement efface pour attraper toutes les poussières. Et avec sa double serpillère pivotante intégrée, Rrien le lui résiste. Il vous permet d’obtenir un nettoyage optimal sur tous types de sols en éliminant les saletés les plus tenaces.

Dreame L10s Ultra Gen 2 embarque la technologie MopExtend RoboSwing qui lui donne la possibilité d’atteindre les zones les plus difficiles d’accès de votre maison. Il peut cartographier 4 niveaux différents et est capable de franchir les seuils de 20mm de haut.

En outre, ce modèle est fourni avec une base très complète qui vous facilite l’entretien. Cette base va automatiquement ajouter le produit nettoyant, changer l’eau, vider le bac de poussière, mais aussi nettoyer et sécher les serpillères. Vous gagnez en tranquillité d’esprit puisqu’il s’occupe de tout à votre place en stockant jusqu’à 75 jours de saletés.