Crit’Air : attention à cette arnaque qui vend les vignettes 59 € au lieu de 3 €

Un site Internet géré par une entreprise privée vend aux consommateurs des vignettes Crit’Air bien plus chères que le prix normal. Le montant frôle les 60 euros, soit quasiment 20 fois le prix normal de la vignette quand elle est commandée sur le site officiel du gouvernement. L’argument : la procédure est soi-disant plus rapide. Une belle arnaque.

Si vous êtes propriétaire d’une voiture, vous êtes bien évidemment concerné par la vignette Crit’Air. Il s’agit d’une vignette qui désigne si votre véhicule émet plus ou moins de CO2 dans l’atmosphère. Plus le numéro affiché est faible et plus la voiture est « écologique ». Les véhicules électriques bénéficient du chiffre 0. Cela veut dire que la pollution est nulle à l’usage.

L’intérêt de cette vignette n’est pas simplement d’afficher son potentiel écologique. 500 agglomérations françaises seront dès 2021 inaccessibles aux véhicules dont la vignette Crit'Air ne sera pas 2 ou moins. Et les véhicules dont la vignette Crit'Air sera de 4 ou plus ne devraient plus pouvoir circuler librement dans le Grand Paris avant la fin juin 2021. Ces voitures seront soumises à des restrictions. Rappelons aussi que la vignette est obligatoire pour vendre un véhicule d'occasion depuis début 2020.

Une site propose la vignette Crit'Air 60 euros au lieu de 3,67 euros

La vignette Crit’Air est donc importante pour tous ceux qui voudront continuer de circuler lors des futures restrictions. Pour la commander, c’est relativement simple : il suffit de visiter le site mis en place par le gouvernement. Quelques étapes pour renseigner le modèle de véhicule, son âge, son immatriculation. La procédure coûte 3,67 euros et elle est plutôt simple. La vignette arrive ensuite par la poste. C’est simple. Plus simple que ce que les automobilistes pensent.

Cependant, il est possible de passer par des sites « privés » pour effectuer cette démarche. L’un d’entre eux s’appelle « Vignette-pollution.org ». Et il facture la prestation 59,90 euros TTC. Soit pratiquement 20 fois le montant demandé par le site officiel. Le quotidien L’Est Républicain rapporte que plusieurs personnes ont utilisé ce site qui se vante d’être plus rapide et plus simple que le site officiel.

Impossible de se rétracter ou de se faire rembourser

Leurs témoignages montrent que le site joue sur la crédulité de certains consommateurs et cachent certaines mentions légales, comme le fait d’avoir la « possibilité de faire vos démarches sans frais supplémentaires » sur le site du gouvernement. Notez que l’entreprise qui gère ce site a réalisé un excellent travail de SEO, puisqu’il arrive en première position dans les moteurs de recherche avec les mots clés « Pollution » et « Vignettes ». Aucun accueil téléphonique n’est possible pour les réclamations. Et toutes les demandes de remboursement sont déboutées, malgré le droit à la rétractation.

