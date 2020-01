Crit’Air : la vignette est désormais obligatoire pour tous les véhicules en vente ou location

Afficher la vignette Crit’Air est obligatoire depuis le 1er janvier pour les vendeurs et loueurs de véhicules neufs et d’occasion. Cette vignette classe les véhicules en 6 catégories en fonction de leur âge et de leurs émissions de polluants, ce qui permet d’interdire la circulation de certains véhicules lors de pics de pollution.

La vignette Crit’Air (certificat qualité de l’air), instaurée le 1er juillet 2016, est un document sécurisé à coller sur le pare-brise des véhicules. La vignette est nécessaire pour circuler sur le territoire de certaines collectivités territoriales lors de pics de pollution, mais elle n’est pas obligatoire le reste du temps. Crit’Air classe les véhicules en fonction de leur niveau de pollution, avec au total 6 catégories.

Certaines collectivités territoriales peuvent d’ailleurs s’en servir pour inciter à l’usage de véhicules non polluants, en offrant des avantages de stationnement ou des voies de circulations réservées. Or, si il n’est pas strictement obligatoire pour un particulier de coller une vignette sur sa voiture, les règles pour les vendeurs et loueurs de véhicules ont changé au premier janvier 2020.

Les vendeurs et loueurs doivent afficher la classification Crit’Air

La Loi d’orientation sur les mobilités prévoit en effet que les concessionnaires, vendeurs et autres loueurs de véhicules neufs comme d’occasion devront désormais afficher clairement la classification Crit’Air de leur véhicule. Cet affichage doit avoir lieu sur tous les supports de communication, y compris électroniques. Il n’auront néanmoins pas l’obligation de livrer le véhicule avec la vignette collée sur le pare-brise.

Il est conseillé avant tout achat de bien vérifier que la classification du véhicule est correcte, grâce à ce simulateur du ministère des Transports. Si vous achetez un véhicule et que le vendeur n’a pas collé d’étiquette sur le pare-brise, vous pourrez facilement en commander une. Recevoir le certificat par la poste coûte la modique somme de 3,62 €.

Source : Clubic