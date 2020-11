Crit’Air : plus de 500 communes interdites aux voitures de catégorie 3, 4 et 5 dès 2021

Si votre voiture dépasse les normes de Crit’Air 2, vous ne pourrez plus accéder à 511 communes de France d’ici l’année prochaine. En cause, la décision de Barbara Pompili et Jean-Bernard Djebarri de renforcer le dispositif ZFE, jusqu’alors composé de 239 villes. Cette mesure, ayant pour objectif de réduire les niveaux de pollution causés par la circulation de véhicules polluants, continuera de se développer à l’avenir.

Pour lutter contre les émissions de CO2 produites par les voitures, Barbara Pompili, la Ministre de la transition écologique et Jean-Bernard Djebarri, Ministre délégué aux transports, ont trouvé une solution : renforcer le dispositif ZFE (Zones à Faibles Émissions). Ainsi, de nombreuses communes vont rejoindre le programme tandis que leur accès sera interdit aux véhicules avec une vignette Crit’Air supérieure à 2. Cette décision concerne 272 villes, amenant l’ensemble à un total de 511 villes.

À l’heure actuelle, 239 communes sont réparties dans quatre ZFE : Grand Paris (130 communes), Paris, Grand Lyon (59 communes) et Grenoble-Alpes Métropole (49 communes). De nouvelles zones seront donc ajoutées en 2021 : Aix-Marseille Provence (92 communes), Rouen-Normandie (71 villes), Nice-Côte d’Azur (49 villes), Toulouse Métropole (47 communes), Toulon-Provence-Méditerranée (12 villes) et Strasbourg.

511 communes interdites aux voitures avec les Crit’Air 3, 4 et 5

Ce dispositif s’ajoutera donc à l’ensemble des mesures déjà en place dans les villes concernées. Lyon, notamment, va interdire les voitures avec moteur diesel d’ici 2026. Le gouvernement souhaite ainsi réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre par les véhicules étiquetés Crit’Air 3, 4 et 5 « dans les territoires qui ne sont pas sur une trajectoire leur permettant de respecter les valeurs limites de qualité de l’air ». À noter que les collectivités pourront durcir les réglementations si elles le souhaitent.

L’exécutif ne s’arrête pas là : d’ici 2025, toutes les métropoles de plus de 150 000 habitants devront à leur tour intégrer le dispositif ZFE, en prévision du renforcement de la réglementation européenne. Enfin, dans le but de verbaliser les automobilistes ne respectant pas les nouvelles consignes, des radars capables de détecter la vignette Crit’Air des véhicules seront placés aux abords des routes aux alentours de 2022. Rappelons que les voitures de plus de 1800 kilos seront taxées pour malus écologique à partir de cette même année.

Source : automobile-entreprise